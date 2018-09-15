ВАДА предложила Минспорта России упрощенные условия восстановления статуса Российского антидопингового агентства

В письме за подписью президента всемирного антидопингового агентства Крейга Риди и гендиректора организации Оливье Миггли. России предлагает еще раз в письменном виде признать доклад комиссии МОК с формулировкой о том, «что некоторые сотрудники российского ведомства, не связанные с государственным заговором, участвовали в махинациях с допинг-пробами». Также ВАДА предложила обеспечить доступ не ко всем допинг-пробам из московской лаборатории, а только тем, которые вызывают подозрение у международной организации. По сведениям Би-би-си, министр спорта России Павел Колобков согласился с данными условиями и направил в ВАДА соответствующее письмо.