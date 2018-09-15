За назначением экзархов на Украину из Константинопольского патриархата стоит американская администрация — Иларион

За назначением экзархов на Украину из Константинопольского патриархата стоит американская администрация, — утверждают в РПЦ. Они этого даже не скрывают, — сказал митрополит Волоколамский Иларион.

Накануне Московский патриархат прекратил все дипломатические связи с Константинопольским.