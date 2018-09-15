За назначением экзархов на Украину из Константинопольского патриархата стоит американская администрация — Иларион
За назначением экзархов на Украину из Константинопольского патриархата стоит американская администрация, — утверждают в РПЦ. Они этого даже не скрывают, — сказал митрополит Волоколамский Иларион.
Накануне Московский патриархат прекратил все дипломатические связи с Константинопольским.
Комментарии29
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tv_victim 15 сентября 2018 | 16:11
А за РПЦ никакая администрация не стоит?
oldpartizan 15 сентября 2018 | 16:14
tv_victim: поп опять не ту траву в кадило забил)))
semia 15 сентября 2018 | 16:21
Они ,они.! США и дырку в космической станции пропилили и с Богом договорились.Все только что России нагадить! Пенсионный возраст нам подняли,пенсии потырили,НДС,Платон,все они!
alya28 15 сентября 2018 | 16:11
Шо опять?! А ещё американцы Чавеса раков заразили и устроили землетрясение в Чили.,,
kottigr1 15 сентября 2018 | 16:11
Эх, если бы не НАТО, США, Запад, дураки, дороги, слишком большие(малые) территории(расстояния), вдруг выпавший снег(град, ливень), внезапно выросший урожай, резкий экономический спад(подъем), неблагоприятные метеоусловия, не сработавшая третья ступень "Прогресса"....
Эх.. Если бы не всё это.. То мы бы.. Ого-го-го.. !
abuvgrobu 15 сентября 2018 | 16:12
Так называемый «Вселенский» (в дословном переводе – «экуменический»), или «Константинопольский» патриархат в его нынешнем виде – это непонятное архаическое, искусственное образование. Собственная паства возглавляющего его патриарха Варфоломея на территории Турции составляет где-то 2 – 3 тыс. человек, и у него нет диаспоры, как у других поместных Православных Церквей. Вся эпопея Фанара (квартал в Стамбуле, где располагается резиденция Варфоломея) давно бы закончилась, если бы не американская поддержка, и это, в общем, тоже все понимают. Кто девушку платит, тот ее ужинает и танцует, так что Варфоломей давно уже действует в американских интересах. А эти его хозяева, как известно – люди системные и упорные. Раз наметив себе цель, они стремятся ее достичь во что бы то ни стало. Если сказано и принято, что Украину нужно совсем оторвать от России – значит это самое должно быть жестко проведено и на церковном уровне. Никакие каноны, никакие апостольские правила, правила Вселенских соборов и прочие отвлеченности этих игроков не интересуют.
i_c_e 15 сентября 2018 | 16:20
abuvgrobu: Факт! Как и Ватикан — вообще 1000 человек населения, а гонору-то в христианском мире…
Мы всеми силами пытаемся привязать к себе Украину, уж как только им не помогаем — газом, нефтью, едой, мостами, деньгами — и тут опять пиндосы какого-нибудь Варфоломея беспортошного подкупают и всё псу под хвост!
poluputing 15 сентября 2018 | 16:26
abuvgrobu: зато РПЦ сильно интересует 11 млн. евро с украинских приходов ежегодно. Какого Украина должна содержать ваш РПЦ, позвольте поинтересоваться?
sasass 15 сентября 2018 | 16:12
РПЦ оставшись в одиночестве совсем одичают и перестанут развиваться , как и само государство в котором они пребывают...
nns33 15 сентября 2018 | 16:21
sasass: Странно было бы рассчитывать на другое отношение при такой политике государств. Церковь полностью втянута в политику с двух сторон. Только на словах она отделена от государства.Что посеяли,то и пожнёте.
zolingen 15 сентября 2018 | 16:13
Не важно кто за ними стоит, главное они там.
nabi 15 сентября 2018 | 16:13
Угомонись!БЕС!
stopkran1969 15 сентября 2018 | 16:13
Кто на ком СТОЯЛ? И эти иудушки сами хоть за что отвечают? Кругом враги)))) доктора бы им нормального
tv_victim 15 сентября 2018 | 16:24
stopkran1969: И прокурора с судьей.
zor 15 сентября 2018 | 16:14
Ну слава Богу что на этот раз не явреи виноваты
unprejudiced 15 сентября 2018 | 16:14
Всё сосредоточение зла, Мордор 21 века, - пендостан, совершил очередное злодеяние!
novyyrusic 15 сентября 2018 | 16:15
Ну вот, а мы думали что итерархи РПЦ не такие идиоты как эховские портянки.
Оказывается ошибались.
Просто один к одному.
даже не знаю радоваться или плакать по этому поводу.
Ведь этот Илларион с младых ногтей в КГБ служит, а туда говорили дураков не берут.
Оказывается берут.
Ну что он несет? сам-то понимает? На Константинопольского Патриарха давит его паства. А среди нее много украинцев живущих в США, Канаде, Европе и Австралии.
В отличие от Московского, Константинопольский Патриарх зависит от своей паствы.
mikluho_m 15 сентября 2018 | 16:24
novyyrusic: Дураков везде берут.
Дураки - национальная ценность!
leda53 15 сентября 2018 | 16:38
novyyrusic: = туда говорили дураков не берут =
Их в ГРУ, что ли, перенаправляли?
gregor 15 сентября 2018 | 16:17
За назначением экзархов на Украину из Константинопольского патриархата стоит американская администрация — Иларион
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Хорошо ,что , что-то ещё стоит , а не как у некоторых .... валится .
jetsam 15 сентября 2018 | 16:17
@патриархата стоит американская администрация — Иларион@
надо же?
и не шайтан и не аллах - а америкосы?
круто.
типа христос у цру за пазухой сидит......
как повысили-то....
* тудыть - так может и война в сирии не с ыгылом (запрещенным в россиии),
а РПЦ против американской Византии????????????????????????
ed10075 15 сентября 2018 | 16:19
Ну да, и казну нашу разворовали америкосы, и дворцы с яхтами нашим правителям купили они, и домик Димона построили, и деньгами своими забили футляр виолончелиста.
kaputvsemu 15 сентября 2018 | 16:20
За спиной РПЦ по старой гэбэшной традиции стоит вэвэпутин, чтобы делать из ейных сотрудников попов с низкой социальной ответственностью.
spbdweller 15 сентября 2018 | 16:21
За назначением экзархов на Украину из Константинопольского патриархата стоит американская администрация — Иларион
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И что?
mikluho_m 15 сентября 2018 | 16:22
Какое НЕСМИРЕНИЕ!!
Господь в курсе???
xuato 15 сентября 2018 | 16:31
Товарищ Ларик не понимает что папа Римский это руководитель Ватикана, а его ставленики это Епископы, и подчиняются они Папе (отцу). Жесткая вертикаль типа Путин и РФ. Вселенский патриарх это типа Генеральный секретарь союза православных церквей. И что бы не мямлил Ларик, не может Патриарх одной страны управлять Патриархом другой страны. Мало того Константинопольский патриарх дал время 20 лет РНЦ самой предоставить автокефалию, поскольку РФ первая вышла из состава СССР 12 июня 1990(значить она осознавала все последствия, Но РПЦ продолжала свою колониальную политику и забыла о б автокефалии для Украины, И вот Варфоломей сказал - пошли вон дармоеды. И сам решил исполнил канонический долг, поскольку Украина независимая то и ее церковь должна обрести автокефалию. Может Кирилл будет управлять всеми православными церквями? Тогда он должен стать Вселенским Генсеком православия, но пока он Патриарх Московии пусть правит в РФ и не лезет не почину туда что не в его компетенции.
vagrancy 15 сентября 2018 | 16:33
А откуда он знает?
poluputing 15 сентября 2018 | 16:41
vagrancy: как агенту ему знать положено
solonko 15 сентября 2018 | 16:42
Получается, что "великая" Россия абсолютно беспомощна перед Америкой. Во всём.