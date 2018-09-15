Шествие и митинг против пенсионной реформы и повышения НДС проводят сегодня левые силы
Шествие началось по улице Перерва, а митинг запланирован на 16 часов у памятника солдату Отечества. Акция немногочисленная.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Шествие началось по улице Перерва, а митинг запланирован на 16 часов у памятника солдату Отечества. Акция немногочисленная.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
abuvgrobu 15 сентября 2018 | 16:16
"Левык силы", "митинги оппозиции".. Клоунам, дегенератам и хроническим бездельникам
по какому бы поводу не дурогонствовать.. Не будут этим заниматься - кому они будут нужны, кто о них вспомнит уже через месяц..
zurrog_ 15 сентября 2018 | 16:23
"Левые" против повышения НДС....?? ...Есть пчёлы, которые против мёда. Но таких не много.