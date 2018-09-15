Номер из справки для получения паспорта Александра Петрова относится к телефонному узлу Минобороны
Внимание на это обратили журналисты сразу нескольких изданий, попытавшиеся проверить информацию из расследования о фигуре обвиненного в причастности к отравлению в Солсбери россиянина.
Косвенные доказательства возможной связи человека, обвиняемого в отравлении Скрипалей, с российским военным ведомством или даже с Главным разведывательным управлением, приводит «Новая газета». Накануне издание The Insider вместе с расследователями The Bellingcat опубликовали справку из ФМС на имя Александра Петрова. Среди прочего в ней есть закавыченная пометка «есть письмо с.с». Аббревиатурой «С.С» обычно помечают сведения под грифом «совершенно секретно». В справке есть и другая пометка «сведений не давать», и в ней указан телефон: 195-79-66. Этот номер относится к АТС в Хорошевском районе столицы, где расположена штаб-квартира ГРУ Минобороны. Более того, первые пять цифр номера в целом относятся к телефонам военного ведомства. «Новая газета» со ссылкой на бывшего сотрудника спецслужб, допускает, что это телефон отдела кадров места, где, возможно, служат «предприниматели средней руки» Петров и Боширов. Журналист ABC News Патрик Ривел написал в твиттере, что позвонил по номеру, указанному в справке и человек, который взял трубку, подтвердил, что тот дозвонился в Министерство обороны. По этому же номеру в четыре утра позвонил журналист Independent Оливер Кэролл. После вопроса о том, работает ли у них Петров соединение было разорвано.
Россияне, известные как Александр Петров и Руслан Боширов подозреваются Лондоном в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Свою причастность к ГРУ Минобороны отрицают.
Комментарии19
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tv_victim 15 сентября 2018 | 16:08
А пахан сказал, что ничего особенного, ничего криминального. Они гражданские. Многие верят.
kotbajune 15 сентября 2018 | 16:16
@ и человек, который взял трубку, подтвердил, что тот дозвонился в Министерство обороны@
причём сразу до всего министерства одновременно
Это министерство культуры или прачечная?
- Нет, министерство обороны, бл...
bugbugbug 15 сентября 2018 | 16:18
Базы ФМС и прочие базы с личными данными граждан РФ продаются на черном рынке, выкладываются в торрентах и т.п. Слова Маньки про "взлом" - это просто ссанье в уши для отвлечения внимания. И кстати, эти базы как правило не первой свежести, а значит содержат сведения, внесенные туда задолго то всей этой истории. Таким образом опровергается миф, о "ночной смене", которая наспех состряпала поддельную справку.
vvietham 15 сентября 2018 | 16:35
bugbugbug: Базы ФМС и прочие базы с личными данными граждан РФ продаются на черном рынке,
ах-ах-ах
дурилка картонная, это не просто база данных это скан документа - электронная копия
судя по качеству фотографии копия в высоком качестве такого нигде никогда ни на каких торентах не было и не будет
все, что есть на торонтех это ТЕЛЕФОННЫЕ СПРАВОЧНИКИ и то, что украли 15 лет назад с компьютеров которые стояли вероятно на постах ГАИ и куда загружали данные на владельцев а/м, их штрафу и т.п. потому, что тогда НЕ было сотовой связи и нельзя эти компьютеры было подключить к централизованным банкам данных
у меня есть такой CD купленный 15 лет назад с их БД, там названия все ГАИ-шные
там даже розыск преступников есть из УКРАИНЫ датированный началом 90-ых
:)
bugbugbug 15 сентября 2018 | 16:48
Ты видимо наковырял никому не нужное Г, "бесплатно, без смс", по первым ссылкам в яндексе, поздравляю. Актуальные базы распространяются в несколько иных местах.
vezdehod 15 сентября 2018 | 16:28
Хватит России пудрить мозги себе и остальному миру - обделалась и вали подмываться
osinizatorecha 15 сентября 2018 | 16:10
...приводит «Новая газета». Накануне издание The Insider вместе с расследователями The Bellingcat опубликовали справку..
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Понеслось гавно по трубам. Новая газета - это в 90% лживая помойка да и The Bellingcat типа "Белых касок".
tv_victim 15 сентября 2018 | 16:20
osinizatorecha: Смотри Первый канал и не отвлекайся, недоумок! Чтобы в России публиковать то, что дает "Новая" нужно располагать 100500 раз проверенной информацией. Это не соловьиный помет и не киселятина. Пока что "Новая" выигрывала все _ну или почти все) суды и подтверждала все, что было опубликовано на ее страницах. Так что не надо рака за камень заводить.
osinizatorecha 15 сентября 2018 | 16:25
tv_victim: Смотри Первый канал и не отвлекайся, недоумок! Чтобы в России публиковать то, что дает "Новая" нужно располагать 100500 раз проверенной информацией.
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Я давно не смотрю первый канал наверное лет с десяти. Я знаю что новая газета - лживая помойка ангажированная определёнными силами в политике.
gonduras_on_colima 15 сентября 2018 | 16:45
osinizatorecha: Слышь, клоун в портянках, тебе пояснили на пальцах, что на России любому оппозиционному изданию на любую острую инфу нужно иметь эдак десяток железобетонных пруфов - иначе любой басманный суд их закроет в три счёта.
Зато всяким гавньюсам раша-мудеям позволено нести любую пургу, если она работает на ОПГ Озеро.
Момент общеизвестный и ни один адекватный пипл с этим спорить не будет.
Так что инфе можно верить стопудово.
А вообще в истории с личностями этих двух голубков уже столько несуразностей, что надо быть потомственным dебилом, чтобы кричать, что они те, за кого себя выдают.
И да, удило ватное, их личности рано или поздно раскопают.
Когда они учились в школе и вузе, где-то жили, играли в футбол, трахались итд - то никто не думал об их секретном будущем и потому счёт людей, которые знают их под настоящими фамилиями, идёт на сотни как минимум.
Так что, с учётом нашей информационной эпохи, вопрос в вычислении их настоящих личностей стоит только во времени.
Впрочем, бриты, посмеявшись над потугами мидовского наркомата и прочей кремлядской шушеры, может выдать их настоящие фамилии раньше, чем это нароют журналисты.
Уже дошло или ещё добавить?
pipan 15 сентября 2018 | 16:28
tv_victim: Новая помойка в срет в уши дебилам ,ну а те и рады !) Джамилев на сковородке в аду вместе с борькой дурицкой ссутся от счастья !)
jetsam 15 сентября 2018 | 16:13
я, конечно, верю, что Рус&Ал ездили в Англию не за протеинами средней руки....
но в такую туфту, как телефон.....
им бы еще личное дело из сейфа подкинули бы,
чтобы ослиные уши распластались в экстазе....
троллят спецслужбы :) суют чистую липу.
база ФМС - ну чисто интервью с симоньян - кто-то верит? :))))))))))))))))
может там еще ключ от красного чемоданчика лежал?
и стопка кодов?
---
Идет Иванушка-дурачек по лесу, на встречу баба-яга. Иванушка-Иванушка
хочешь три желания исполню? Иванушка, хоть и был дурак, подумал, три
желания на халяву, супер. Хочу!!!. Поимей меня три раза, молодец и три
желания твои исполню. Подумал, подумал Иванушка... и сексом позанимаюсь
и желания сбудутся. Хочу!!! Сделал дело, одевает штаны и спрашивает
бабу-ягу, когда желания сбудутся? Пройдешь сто метров - загадаешь
первое, пройдешь еще сто - загадаешь второе, потом третье. Прошел
Иванушка тристо метров, загадал три желания, подождал, не исполняются.
дурак, ни дурак, побежал бабку искать. Нащел. А та спрашивает, что
Иванушка еще хочешь? Нет, бабуля, не хочу, только что-то желания не
исполняются. Еще раз бабуля спрашивает. Тебе сколько лет Ваня? Тридцаь
три. Такой большой, а в сказки веришь.
---
pipan 15 сентября 2018 | 16:22
jetsam: Абсолютно насрать на проблемы аглинчан ,эти животные не могут защитить своих подданных ,ну а Путин молодец ! Ты же понимаешь что следующим будешь ты ? Беги !)
polsan 15 сентября 2018 | 16:25
jetsam: Телефон конечно это круто, Вы сами не пробовали звонить, может этот номер ещё не отключили..... ))
dsa_dsf 15 сентября 2018 | 16:18
Русофобы! Это все русофобы!
sasass 15 сентября 2018 | 16:22
В МО полно всяких штатских работников и вполне возможно они и пичкают в солдат всякими психотропными ядами под видом всяких БАДов...
abuvgrobu 15 сентября 2018 | 16:23
... А парашюты чекисты увезли домой , дефицит , понимаешь...Гг
cypher 15 сентября 2018 | 16:27
Бедолаги из МО!))
Кто-то из кремлеботов очень хотел, чтобы туда позвонили...
Ага, в 3 часа ночи самый подходящий момент отвечать, работает ли у них Александр Петров... ))
Однако спасибо журналистам!)
alex_melnikov Алексей Мельников 15 сентября 2018 | 16:27
"Наша служба и опасна, и трудна" опять спалилась.