Номер из справки для получения паспорта Александра Петрова относится к телефонному узлу Минобороны

Внимание на это обратили журналисты сразу нескольких изданий, попытавшиеся проверить информацию из расследования о фигуре обвиненного в причастности к отравлению в Солсбери россиянина.

Косвенные доказательства возможной связи человека, обвиняемого в отравлении Скрипалей, с российским военным ведомством или даже с Главным разведывательным управлением, приводит «Новая газета». Накануне издание The Insider вместе с расследователями The Bellingcat опубликовали справку из ФМС на имя Александра Петрова. Среди прочего в ней есть закавыченная пометка «есть письмо с.с». Аббревиатурой «С.С» обычно помечают сведения под грифом «совершенно секретно». В справке есть и другая пометка «сведений не давать», и в ней указан телефон: 195-79-66. Этот номер относится к АТС в Хорошевском районе столицы, где расположена штаб-квартира ГРУ Минобороны. Более того, первые пять цифр номера в целом относятся к телефонам военного ведомства. «Новая газета» со ссылкой на бывшего сотрудника спецслужб, допускает, что это телефон отдела кадров места, где, возможно, служат «предприниматели средней руки» Петров и Боширов. Журналист ABC News Патрик Ривел написал в твиттере, что позвонил по номеру, указанному в справке и человек, который взял трубку, подтвердил, что тот дозвонился в Министерство обороны. По этому же номеру в четыре утра позвонил журналист Independent Оливер Кэролл. После вопроса о том, работает ли у них Петров соединение было разорвано.

Россияне, известные как Александр Петров и Руслан Боширов подозреваются Лондоном в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Свою причастность к ГРУ Минобороны отрицают.