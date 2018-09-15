Емельяненко поступил в Грозненский государственный нефтяной технический университет
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поступил в Грозненский государственный нефтяной технический университет. Об этом ТАСС сообщил проректор Ибрагим Гаирбеков. По его словам, Емельяненко будет учиться в магистратуре по специальности нефтегазовое дело. Был один экзамен, он его успешно сдал. 20 сентября будет приказ о зачислении. Спортсмен будет учиться заочно и получит второе высшее образование.
Комментарии15
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ur_sus 15 сентября 2018 | 15:41
//Емельяненко будет учиться в магистратуре по специальности нефтегазовое дело//
Ещё один "новичок-акадэмик" вырисовывается...
stopkran1969 15 сентября 2018 | 15:44
Ну хоть кто учиться идёт, а не в депутанты
novyyrusic 15 сентября 2018 | 15:58
stopkran1969: Повезло ему, у акадэмика учиться будет.
все остальные преподаватели этого ВУЗа только ПЬТУ кончили.
кстати, кто знает где акадэмик учился? И когда.Он школу хоть закончил?
guini 15 сентября 2018 | 16:07
stopkran1969: ну да, надо ж кому- то и нефтью заниматься,не всем же в учителя или учёные.
sasass 15 сентября 2018 | 15:49
Решил с газом надышаться и с нефтью насытиться..
srk2658lu 15 сентября 2018 | 15:50
Был один экзамен?
По мордобитию?
jetsam 15 сентября 2018 | 15:54
а чего не в консерваторию при президенте-нецаре-вошьде?
в класс бубна? или, на худой конец, ложки-балалайки?
чего - к сечену пойдет в швейцары? тады - да, надо знать нефтекотировки,
колбаски. курточки...
i_c_e 15 сентября 2018 | 15:55
Это очень ценное приобретение для университета. А почему «магистратура», а не сразу «защитил докторскую диссертацию»? Он же в Старом Осколе «Окончил 9 классов школы и ПТУ № 22 по специальности „газоэлектросварщик“» — готовый практически специалист по нефти и газу.
guini 15 сентября 2018 | 16:16
i_c_e: Потому что для поступления в бакалавриат больше экзаменов :):):)
piterrr 15 сентября 2018 | 15:57
Поступил и на следующий день получил диплом об окончании "обучения"!
bmrt 15 сентября 2018 | 15:59
Это показывает уровень российского т.н. высшего образования во внезаконном анклаве ("Ахметия") в этой несчастливой стране. Печально и постыдно сие.
Даже моё традиционное "тьфу" в этом случае бессильно...
wuwer 15 сентября 2018 | 16:11
Тортик словил?
Или шутковал...в окружении абреков?
Там даже маасковские ни о чём.....
ну флаг тебе в руки и другие "труднодоступные места"...тебе их быстро покажут
virgenu 15 сентября 2018 | 16:13
Что, кроме успешного мордобития может поместиться этой голове? Полку больных отсутствием интеллекта в путинской команде выросло.
tv_victim 15 сентября 2018 | 16:13
"- АВас, Шура, я отдам в школу первой ступени. Там Вас научат читать и писать, что в Вашем возрасте совершенно необходимо."
"Золотой теленок". Недословная цитата.
bergmann 15 сентября 2018 | 16:20
Это такой спeциализированный унивeрситeт, гдe учиться ни к чeму.
Раз в полгода заносишь сумму.
Чeрeз пять лeт забираeшь диплом.