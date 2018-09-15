Детям из крымского города Армянск продлили канинулы еще на неделю
В общей сложности они не ходят в школу уже три недели. В пятницу в городе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за химических выбросов. Концентрация вредных веществ в воздухе превышена в городе более, чем в пять раз. По словам местных властей, горожане реагируют спокойно, паники нет. Причиной выбросов власти называют кислотонакопитель химического завода «Крымский титан». В Киеве утверждают, что выброс случился после того, как российские военные во время тренировок обстреляли отстойники отходов титанового и содового заводов.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 15 сентября 2018 | 15:42
Путину больше гадить негде ? Зачем он для этого ещё и Крым украл ?
mark60n 15 сентября 2018 | 15:46
kottigr1: Украл у кого?У Крымчан?
kottigr1 15 сентября 2018 | 15:50
mark60n:Так ведь если Путин травит крымчан химией как в Армянске.. Получается что у них..
poluputing 15 сентября 2018 | 16:31
mark60n: крысчане сами себя обокрали. Получите в Рассее кредит по крымскому паспорту,съездите в Европу. Зато по россиянскому в армию служить будете в Чечне или Сирии с Лугандоном на выбор
poluputing 15 сентября 2018 | 15:43
а как не реагировать спокойно, Хотели умереть в России, получите. Только детей жалко
sasass 15 сентября 2018 | 15:54
Тренировались , как можно использовать химические отстойники вместо химического оружия при необходимости...
xuato 15 сентября 2018 | 16:35
Детям предоставили возможность подышать уже вторым выбросом химикатов. Загадить Крым это надо иметь талант и отсутствие мозгов.
dunai10 15 сентября 2018 | 16:43
В общей сложности они не ходят в школу уже три недели.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Получается занятия там должны были начаться 27 августа???
Если с 1 сентября, то не учатся две недели.