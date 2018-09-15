Детям из крымского города Армянск продлили канинулы еще на неделю

В общей сложности они не ходят в школу уже три недели. В пятницу в городе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за химических выбросов. Концентрация вредных веществ в воздухе превышена в городе более, чем в пять раз. По словам местных властей, горожане реагируют спокойно, паники нет. Причиной выбросов власти называют кислотонакопитель химического завода «Крымский титан». В Киеве утверждают, что выброс случился после того, как российские военные во время тренировок обстреляли отстойники отходов титанового и содового заводов.