Адвокаты обвиняемых по делу Нового величия" рассказали, что в движение внедрялся еще один агент силовиков

Б этом сообщает «ОВД Инфо» со ссылкой на копию протокола допроса. Оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления уголовного розыска Юрий Испанцев сообщил, что внедрился в «Новое величие» вместе с уже работавшим там Максимом Расторгуевым и был на одном из собраний. По словам Испанцева, он внедрился в «Новое величие», чтобы проверить, действительно ли ее участники планируют провокационные акции и массовые беспорядки перед президентскими выборами.