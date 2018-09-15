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15:32, 15 сентября 2018

Адвокаты обвиняемых по делу Нового величия" рассказали, что в движение внедрялся еще один агент силовиков

Б этом сообщает «ОВД Инфо» со ссылкой на копию протокола допроса. Оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления уголовного розыска Юрий Испанцев сообщил, что внедрился в «Новое величие» вместе с уже работавшим там Максимом Расторгуевым и был на одном из собраний. По словам Испанцева, он внедрился в «Новое величие», чтобы проверить, действительно ли ее участники планируют провокационные акции и массовые беспорядки перед президентскими выборами.

Комментарии

6

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poluputing 15 сентября 2018 | 15:47

агентов небось больше чем движенцев было?

spbdweller 15 сентября 2018 | 16:24

poluputing: По сообщениям в новостях выходит что четверо. На четырех участников.

mosser 15 сентября 2018 | 15:58

В России фашизм!

nina51 15 сентября 2018 | 16:31

mosser:сейчас в России жить лучше чем когда-либо

unprejudiced 15 сентября 2018 | 16:03

Ну вот и все, доказательства экстремистской деятельности боевиков Нового величия очевидна и уже доказана. Так что сидеть им долго, особенно тем девушкам что под домашнем аресте сейчас,. Они дольше всех сидеть будут тех кто в СИЗО, ибо последним потом наказание пересчитают из расчета один к двум, а этим нет, будут по полной сидеть.

sasass 15 сентября 2018 | 16:25

Агенты возможно сами готовили провокации и все свалили на детей

(комментарий скрыт)

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