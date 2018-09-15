«Новая газета» выяснила, что номер телефона, указанный в справке ФМС на Александра Петрова, принадлежит Минобороны

«Новая газета» выяснила, что номер телефона, который указан в справке ФМС на Александра Петрова, принадлежит Минобороны. Газета пишет, что этот номер относится к АТС в Хорошёвском районе Москвы, где находится штаб-квартира ГРУ. Журналист АВС Ньюс Патрик Ривел написал в Твиттере, что в три часа ночи позвонил по указанному в справке номеру телефона. По словам корреспондента, человек, взявший трубку, сказал, что это министерство обороны. По тому же номеру час спустя позвонил журналист газеты Индепендент Оливер Кэрол. По его словам, мужчина, ответивший на звонок, сказал, что это приемная Минобороны. На вопрос, работает ли у них Александр Петров, собеседник не ответил и повесил трубку.