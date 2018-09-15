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15:31, 15 сентября 2018

«Новая газета» выяснила, что номер телефона, указанный в справке ФМС на Александра Петрова, принадлежит Минобороны

«Новая газета» выяснила, что номер телефона, который указан в справке ФМС на Александра Петрова, принадлежит Минобороны. Газета пишет, что этот номер относится к АТС в Хорошёвском районе Москвы, где находится штаб-квартира ГРУ. Журналист АВС Ньюс Патрик Ривел написал в Твиттере, что в три часа ночи позвонил по указанному в справке номеру телефона. По словам корреспондента, человек, взявший трубку, сказал, что это министерство обороны. По тому же номеру час спустя позвонил журналист газеты Индепендент Оливер Кэрол. По его словам, мужчина, ответивший на звонок, сказал, что это приемная Минобороны. На вопрос, работает ли у них Александр Петров, собеседник не ответил и повесил трубку.

Комментарии

25

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sm59 15 сентября 2018 | 15:38

Ничего удивительного. ГРУ экономит деньги - сдает квартиру фитнес-тренерам.

kotbajune 15 сентября 2018 | 15:48

"По словам корреспондента, человек, взявший трубку, сказал, что это министерство обороны."

и представился генералиссимусом Суворовы

minerr 15 сентября 2018 | 15:50

Телефон взят из справки ФМС, а справку взяли из взломанного сайта ФМС. Вопрос первый - взламывать сайты это оказывается хорошо? Вопрос второй - а действительно ли они взломали сайт. а не придумали справку? Вопрос третий - а если эти двое действительно агенты спецслужб, хоть трижды агенты - и что? Уверен, в то время в радиусе нескольких кварталов по тем же камерам можно было бы отыскать и агентов ЦРУ и агентов МИ-6 и агентом Мосада - там в полутора километрах находится сверхсекретная военная лаборатория. Можно их тоже считать отравителями?

alexeenkoaleksy 15 сентября 2018 | 15:56

minerr: Не задавайте "глупых" вопросов на этой помойке. Она не для того существует.

novyyrusic 15 сентября 2018 | 16:08

alexeenkoaleksy: Мапльчик, а какие идиот может вопросы задать кроме глупых?
ты бы начальнику настучал, чтобы ему воолбще пасть заткнули.
А то ведь слу3жбу позорит.
У этого придурка скоро все население Солсбери шпионами станет.
Он классический дурак.

mayk18_10 15 сентября 2018 | 16:02

minerr: Какой взлом шахтерр-ваш друг тракторрист не даст соврать-все номера ФМС и МО России есть в справочниках которые продаются в военторгах в России

dvdd 15 сентября 2018 | 16:02

minerr: взламывать сайты бандитской России - очень хорошо. Помимо тех глупостей, что ты накалялкал ещё тысяча улик. Если наши тут не при чём, звонят обычно, один глава другому и объясняются на своем цивилизованном уровне, а не уходят в отрицалово, как бутовский гопник.

novyyrusic 15 сентября 2018 | 16:05

minerr: Это радостно, что дебилы теперь служат не только портянками, но и в ГРУ.
Больше ада и и идиотизма.
Дружок, то что ты идиот это уже само собой разумеется, но вот как ГРУ обосралось просто прелесть.
Влезли в свое дерьмо по самые уши.

А твой беспомощный визг просто забавляет. Придумывай еще побольше бреда. Интересны выблевы мозга идиота.

chahtarmukola 15 сентября 2018 | 16:20

novyyrusic: МЫНЕР УЖЕ , НАВЕРНО , ДОСЛУЖИЛСЯ ДО СТАРШЕЙ ПРОКЛАДКИ ПРИГОЖИНА..

poluputing 15 сентября 2018 | 15:38

Чем дальше , тем прелестнее выглядит Рассея и её жители

sensei54 15 сентября 2018 | 15:38

Эх, шпаки гражданские...
Надо было представиться - с соответствующей интонацией - "Генерал Попельштейн" и потребовать доложить о готовности. Точка.
После чего, можно спрашивать что угодно.
Минут пять точно никто не въедет.

mikhail_spb_ 15 сентября 2018 | 15:38


В три часа ночи позвонили по телефону, а человек, взявший трубку, сказал: "Шойга слушает".

ur_sus 15 сентября 2018 | 15:38

//На вопрос, работает ли у них Александр Петров, собеседник не ответил и повесил трубку//
"собеседник" мог бы ответить, что Петров уволился из "органа" за день до поездки в Англию, "добровольцем" туда поехал, "оторваться" хотел...

irdo 15 сентября 2018 | 15:39

«Новая газета» выяснила, что номер телефона, указанный в справке ФМС на Александра Петрова, принадлежит Минобороны
================
Кто бы сомневался...

zor 15 сентября 2018 | 15:41

Ну не пид..ы они после этого , т.е.грушники ?

pipan 15 сентября 2018 | 15:47

zor: Пидорги ващето Донецкий аэропорт защищали , они герои Украины ! Не тебе вата говорить о пидорасах плохо !

chahtarmukola 15 сентября 2018 | 16:25

zor: zor: zor: mikhail_spb_: АГА, ПИДОГРУШНИКИ...

srk2658lu 15 сентября 2018 | 15:48

Правильно МО - ГРУ МО РФ.

prof57 15 сентября 2018 | 15:50

Все, мнение, что в ГРУ работаю пи...сы оппозиция подтвердила, а так ли на самом деле, то дело темное.... ГРУ оппозицией не занимается.

jetsam 15 сентября 2018 | 15:51

да ладно.
сейчас все растиражируют, а потом вылезет маша и скажет:
"ущербные, да мы специально подсунули разные дезы,
чтобы найти канал утечки аргентинского кокса.
вот вы и купились. да никакое не минО - простая хата в доме рядом".

если бы все так было бы просто....
типа - идиоты в ГРУ по самое небалуй...

нэвэрю. подстава.



dvdd 15 сентября 2018 | 15:57

Остановите планету, я сойду. Маша, ну ладно вы рашу держите за дебилов, согласен, 80% тут такие. Но не нужно было остальной мир-то так. Узбагойтесь, пока не поздно, маша и вова сотоварищи.

chahtarmukola 15 сентября 2018 | 16:27

dvdd: АЙ , МОЛОДЦА!!!

nikolaydiko 15 сентября 2018 | 15:58

Это и есть настоящая журналистика!

riots 15 сентября 2018 | 16:08

На вопрос, работает ли у них Александр Петров, собеседник не ответил и повесил трубку.
==========================
Значит это был Петров ! :)

dvdd 15 сентября 2018 | 16:12

riots: шо, пригожин вас сегодня заставил впахивать? Повылазило-то сколько. Вы, хоть в курсе, что за работу в выходной день полагаются плюшки?

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