Сайт о путешествиях Трип Эдвайзер приостановил прием отзывов о соборе в британском городе Солсбери
Этот объект привлек к себе повышенное внимание в связи с недавними событиями и получил большое количество отзывов, не основанных на личном опыте, — сообщается на сайте. На какое время приостановлен прием отзывов, не уточняется. Напомню, Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти подозревают в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь, в интервью каналу рассказали, что приезжали в Солсбери по совету друзей, чтобы посмотреть на собор, знаменитый во всей Европе.
Комментарии11
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bozk 15 сентября 2018 | 15:37
А какой там шпиль...
kotbajune 15 сентября 2018 | 15:46
Как же мы без сайта будем жить?
Как же чай без сайта будем пить?!(С)
Новость достойная СМИ и ЭМ в частности
nepeanois 15 сентября 2018 | 16:12
kotbajune: без какого сайта?
kotbajune 15 сентября 2018 | 16:18
nepeanois: а какого вам не хватает?
А если хватает, то зачем спрашивать?
Видимо, вы достойный читатель таких новостей!
irinakingsize1 15 сентября 2018 | 15:44
А не нада такие длинные шпили иметь. Вон у нас в Раске Федераске (со слов Монсона) у всех короткие шпили и никто нас не домогается.
kottigr1 15 сентября 2018 | 15:52
irinakingsize1: Из всей этой истории в Солсбери понятно только одно.. Что путь в ГРУ, как и в шоу-бизнес, идет через постель..
kryimzdick 15 сентября 2018 | 15:45
А у лондонской гостишки-притона небось все номера заняты до мая месяца
testmeter 15 сентября 2018 | 15:49
Его уже переименовали в Солсберецкий? Необходимо также создать в нем петров-ебошировскую фреску. Отбоя от русских туристов не будет
dvdd 15 сентября 2018 | 16:19
Пусти русских гэбистов в Солсбери, они весь имидж городу изгадят, но это хорошо. Железный занавес опускается СНАРУЖИ на этот раз.
xxxapek 15 сентября 2018 | 16:24
Кремлины не могут не палиться. Теперь пригожинцев напрягли отзывы накручивать, типа Солсбери - туристическая Мекка для россиян.
Что уж совсем ни у кого сомнений не осталось.
neon999 15 сентября 2018 | 16:42
Ох, как на ЭМ этим прикалываются, сил нет !
Сами-то тоже не всюду дают комментарии людям писать !