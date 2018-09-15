Сайт о путешествиях Трип Эдвайзер приостановил прием отзывов о соборе в британском городе Солсбери

Этот объект привлек к себе повышенное внимание в связи с недавними событиями и получил большое количество отзывов, не основанных на личном опыте, — сообщается на сайте. На какое время приостановлен прием отзывов, не уточняется. Напомню, Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти подозревают в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь, в интервью каналу рассказали, что приезжали в Солсбери по совету друзей, чтобы посмотреть на собор, знаменитый во всей Европе.