США создают коалицию для слежки за контрабандой нефти в КНДР

Ранее, по данным разведки, топливо в обход санкций поставляли российские и китайские суда.

Координационный центр, который будет отслеживать нарушения санкционного режима, разместится на американском корабле Blue Ridge. Об этом, со ссылкой на военных, пишет газета The Wall Street Journal. Сейчас судно находится на базе в Японии.

В коалицию войдут представители как минимум семи стран. В том числе это наблюдатели из Австралии, Канады, Великобритании, Франции и Японии. Для слежки за судами вышеназванные государства предоставят свои военные корабли и разведывательные самолеты. Как именно координационный центр будет воздействовать на нарушителей, не уточняется.

По данным американской разведки, Пхеньян превысил установленные санкциями ограничения на поставку сырой нефти уже спустя полгода после их введения. Спецслужбы утверждают, что российские и китайские корабли перекачивают топливо на северокорейские танкеры прямо в открытом море.

По сведениям газеты The Wall Street Journal, создание центра не означает, что в отношении КНДР и союзников будут введены новые ограничительные меры.