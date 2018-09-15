Шествие и митинг против пенсионной реформы и повышения НДС проводят сегодня левые силы
Шествие и митинг против пенсионной реформы и повышения НДС проводят сегодня левые силы.
Шествие началось по улице Перерва, а митинг запланирован на 16 часов у памятника солдату Отечества.
Комментарии5
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wuwer 15 сентября 2018 | 15:18
Мы категорически "против" .. но завсегда голосуем "за"..
ибо... очень сладкая косточка с Кремля ...
быдло, голосуйте за нас... мы завсегда вас кинем
astet 15 сентября 2018 | 15:20
wuwer: КПРФ - самая продажная партия России!!!
wuwer 15 сентября 2018 | 15:38
astet: Так и же выкормыши у власти
хунта ГПУ, сидевшая в тихаря
при сносе памятника Дзержинского, выполнило своё обещание
"когда мы придём к власти ....Россия позавидует блокадникам Ленинграда"
ugas 15 сентября 2018 | 15:37
Левым почему-то все митинги и шествия согласуют... К чему бы это? И "винтить" небось не будут.
mosser 15 сентября 2018 | 16:02
Выпуск пара