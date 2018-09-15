Руководитель «Яблока» в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский написал обращение в Главное следственное управление
Он просит проверить законность запрета на проведение митинга «Против пенсионного грабежа», и в случае обнаружения нарушений привлечь виновных к уголовной ответственности. Об этом «Эху» рассказал сам Борис Вишневский.
Организаторам акции угрожают массовыми задержаниями в случае попытки провести акцию, — добавил Борис Вишневский.
Комментарии7
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ur_sus 15 сентября 2018 | 15:13
//Борис Вишневский написал обращение в Главное следственное управление//
Это хорошо. Но лучше написать в "спортлото"...
alexsokoll 15 сентября 2018 | 15:51
Очередной донос потомственного стукача.
А потом они удивляются, кто же написал 4 миллиона доносов.
Это в стране с населением 160 миллионов человек.
nina51 15 сентября 2018 | 15:51
ur_sus: пишите Боря, пишите )))) Явлинский походу сам угарает от Вишневского, Слабуновой, Митрохина и еже с ними )))
sasass 15 сентября 2018 | 15:33
Власть уже агонизирует - в таком состоянии трудно понять, что происходит в стране и невозможно управлять народом...
mosser 15 сентября 2018 | 16:00
sasass: я уже давно в партизанах.
woodworld 15 сентября 2018 | 15:45
партия любителей писать ворам на воров
unprejudiced 15 сентября 2018 | 16:08
Я за то чтобы выгнать из Заксобрания самого Вишневского. Он же яблочник, а значит изгой общества.