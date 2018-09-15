Руководитель «Яблока» в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский написал обращение в Главное следственное управление

Он просит проверить законность запрета на проведение митинга «Против пенсионного грабежа», и в случае обнаружения нарушений привлечь виновных к уголовной ответственности. Об этом «Эху» рассказал сам Борис Вишневский.

Организаторам акции угрожают массовыми задержаниями в случае попытки провести акцию, — добавил Борис Вишневский.