Петров и Боширов, подозреваемые Британией в отравлении Скрипалей, действительно являются сотрудниками спецслужб
Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Британией в отравлении Скрипалей, действительно являются сотрудниками российских спецслужб. Это следует из совместного расследования, The Bellingcat и идания The Insider. Об этом «Эху» рассказал шеф-редактор Инсайдер Роман Доброхотов.
Доброхотов сообщил, что это только первая часть расследования.
«Новая газета» выяснила, что номер телефона, который указан в справке ФМС на Александра Петрова, принадлежит Минобороны. Газета пишет, что этот номер относится к АТС в Хорошёвском районе Москвы, где находится штаб-квартира ГРУ.
Комментарии19
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piterjanis 15 сентября 2018 | 15:07
Очень смешно
mymymy 15 сентября 2018 | 15:16
piterjanis: Говорят, даже Одуван Варламов расчехлился - тоже получил паспорт в ГРУ-шном УФМС.
Расчехлился, мурзился кремлевская!
kotbajune 15 сентября 2018 | 15:21
Если они действительно военные разведчики-ликвидаторы,
то это хуже, чем отравление Скрипалей...
такого убожества даже представить было трудно
Эх, вы - кусочники- профессионалы
kottigr1 15 сентября 2018 | 15:24
mymymy: Неужели и у Одувана в заявлении на выдачу паспорта был указан, как контактный телефон, номер отдела кадров ГРУ ?
abuvgrobu 15 сентября 2018 | 15:09
Я заявляю что вчера, поздно вечером, в подъезде моего дома была замечена Тереза Мей, которая, спустив штаны, распыляла какое-то вещество. У меня есть доказательства, фотографии обгаженной лестницы и две отравившиеся крысы, которые перед смертью опознали её. Я требую ордер на её арест, распространения «красных уведомлений» Интерпола и санкций.
kondrakr 15 сентября 2018 | 15:28
abuvgrobu: Ну напишите в Интерпол, в ООН, в ЕС. Возможно Вам поверят и тогда Британии придётся худо.
kotbajune 15 сентября 2018 | 15:38
kondrakr: "Ну напишите в Интерпол, в ООН, в ЕС"
нет, пусть они сначала покаются и дадут объяснения, что это за вещество было
ur_sus 15 сентября 2018 | 15:11
Хочу напомнить уважаемым читателям, что когда запад обьявил о первых санкциях (года 4 назад) весь российский истеблишмент и процентов 80 простых рассеянцев ходили и похохатывали над санкциями. Прошло немного времени и все "херои" стали ныть и наматывать сопли на кулак. Сейчас тоже идёт хайп в сети, все страшно веселятся на тему ГРУшников-ж@пников. Но смех-то смехом, а куда более существенные санкции против России уже в пути. Смешно вам, рассеяни?
nersesov 15 сентября 2018 | 15:25
ur_sus: нам не смешно, а удивительно, что столько времени прошло, а из вас де.. рьмо до сих пор лезет))
perestarok 15 сентября 2018 | 16:03
ur_sus: " Но смех-то смехом, а куда более существенные санкции против России уже в пути. Смешно вам, рассеяни?"
Да нам они похеру. У меня за эти 4 года жизнь не изменилась,если не считать установки солнечных батарей на балконе, благодаря которым теперь плачу за электричество на 20000 в год меньше.
kindman_a 15 сентября 2018 | 16:16
Это ты про Лахту-2?
Неужто Пригожин экономить начал на электричестве?
sm59 15 сентября 2018 | 15:16
Подумаешь, новость :(
Вот если бы они НЕ ОКАЗАЛИСЬ офицерами спецслужб, вот это была бы СЕНСАЦИЯ!!!!
nersesov 15 сентября 2018 | 15:29
sm59: конечно, именно офицеры. Ехали на встречу с Серегой Скрипалем, но встретиться не получилось ввиду его отравления английскими спецслужбами.
dadmorose 15 сентября 2018 | 15:23
На смену вежливым людям идут ГРУбые
ura_123 15 сентября 2018 | 15:34
Легенда о романтическом путешествии двух педерастов оказалась слегка сырой...
Два педераста просто находились в служебной командировке )))
sm59 15 сентября 2018 | 15:35
Штирлиц шел по Солсбери. Оттренированное годами чутье подсказывало ему,
что-то выдает в нем русского разведчика.
Вот только что? Красная звездочка на буденовке или
волочащийся сзади парашют?
sasass 15 сентября 2018 | 15:47
В ГРУ играют в херики и превращаются в смертники..
dmidon 15 сентября 2018 | 15:58
Кто бы сомневался!
mosser 15 сентября 2018 | 16:07
Петров и Баширов зайдут к каждому рассеянину.