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15:00, 15 сентября 2018

Петров и Боширов, подозреваемые Британией в отравлении Скрипалей, действительно являются сотрудниками спецслужб

Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Британией в отравлении Скрипалей, действительно являются сотрудниками российских спецслужб. Это следует из совместного расследования, The Bellingcat и идания The Insider. Об этом «Эху» рассказал шеф-редактор Инсайдер Роман Доброхотов.

Доброхотов сообщил, что это только первая часть расследования.

«Новая газета» выяснила, что номер телефона, который указан в справке ФМС на Александра Петрова, принадлежит Минобороны. Газета пишет, что этот номер относится к АТС в Хорошёвском районе Москвы, где находится штаб-квартира ГРУ.

Комментарии

19

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piterjanis 15 сентября 2018 | 15:07

Очень смешно

mymymy 15 сентября 2018 | 15:16

piterjanis: Говорят, даже Одуван Варламов расчехлился - тоже получил паспорт в ГРУ-шном УФМС.
Расчехлился, мурзился кремлевская!

kotbajune 15 сентября 2018 | 15:21

Если они действительно военные разведчики-ликвидаторы,

то это хуже, чем отравление Скрипалей...

такого убожества даже представить было трудно

Эх, вы - кусочники- профессионалы

kottigr1 15 сентября 2018 | 15:24

mymymy: Неужели и у Одувана в заявлении на выдачу паспорта был указан, как контактный телефон, номер отдела кадров ГРУ ?

abuvgrobu 15 сентября 2018 | 15:09

Я заявляю что вчера, поздно вечером, в подъезде моего дома была замечена Тереза Мей, которая, спустив штаны, распыляла какое-то вещество. У меня есть доказательства, фотографии обгаженной лестницы и две отравившиеся крысы, которые перед смертью опознали её. Я требую ордер на её арест, распространения «красных уведомлений» Интерпола и санкций.

kondrakr 15 сентября 2018 | 15:28

abuvgrobu: Ну напишите в Интерпол, в ООН, в ЕС. Возможно Вам поверят и тогда Британии придётся худо.

kotbajune 15 сентября 2018 | 15:38

kondrakr: "Ну напишите в Интерпол, в ООН, в ЕС"

нет, пусть они сначала покаются и дадут объяснения, что это за вещество было

ur_sus 15 сентября 2018 | 15:11

Хочу напомнить уважаемым читателям, что когда запад обьявил о первых санкциях (года 4 назад) весь российский истеблишмент и процентов 80 простых рассеянцев ходили и похохатывали над санкциями. Прошло немного времени и все "херои" стали ныть и наматывать сопли на кулак. Сейчас тоже идёт хайп в сети, все страшно веселятся на тему ГРУшников-ж@пников. Но смех-то смехом, а куда более существенные санкции против России уже в пути. Смешно вам, рассеяни?

nersesov 15 сентября 2018 | 15:25

ur_sus: нам не смешно, а удивительно, что столько времени прошло, а из вас де.. рьмо до сих пор лезет))

perestarok 15 сентября 2018 | 16:03

ur_sus: " Но смех-то смехом, а куда более существенные санкции против России уже в пути. Смешно вам, рассеяни?"

Да нам они похеру. У меня за эти 4 года жизнь не изменилась,если не считать установки солнечных батарей на балконе, благодаря которым теперь плачу за электричество на 20000 в год меньше.

kindman_a 15 сентября 2018 | 16:16

Это ты про Лахту-2?
Неужто Пригожин экономить начал на электричестве?

sm59 15 сентября 2018 | 15:16

Подумаешь, новость :(

Вот если бы они НЕ ОКАЗАЛИСЬ офицерами спецслужб, вот это была бы СЕНСАЦИЯ!!!!

nersesov 15 сентября 2018 | 15:29

sm59: конечно, именно офицеры. Ехали на встречу с Серегой Скрипалем, но встретиться не получилось ввиду его отравления английскими спецслужбами.

dadmorose 15 сентября 2018 | 15:23

На смену вежливым людям идут ГРУбые

ura_123 15 сентября 2018 | 15:34

Легенда о романтическом путешествии двух педерастов оказалась слегка сырой...
Два педераста просто находились в служебной командировке )))

sm59 15 сентября 2018 | 15:35

Штирлиц шел по Солсбери. Оттренированное годами чутье подсказывало ему,
что-то выдает в нем русского разведчика.
Вот только что? Красная звездочка на буденовке или
волочащийся сзади парашют?

sasass 15 сентября 2018 | 15:47

В ГРУ играют в херики и превращаются в смертники..

dmidon 15 сентября 2018 | 15:58

Кто бы сомневался!

mosser 15 сентября 2018 | 16:07

Петров и Баширов зайдут к каждому рассеянину.

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