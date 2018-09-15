Власти Австралии пообещали вознаграждение за информацию о злоумышленнике, который подкладывал швейные иглы в клубнику

Власти Австралии пообещали вознаграждение в сто тысяч долларов за информацию о злоумышленнике, который подкладывал швейные иглы в клубнику, сообщает австралийский телеканал АВС. Первые сообщения о швейных иглах в ягодах, которые поставляются в супермаркеты с ферм Квинсленда, появились в соцсетях неделю назад. По данным полиции, иглы и булавки были обнаружены в клубнике шести местных производителей.

Крупные супермаркеты изъяли из продажи всю клубнику, поставляемую из штата Квинсленд. Идет проверка.