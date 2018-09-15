Власти Австралии пообещали вознаграждение за информацию о злоумышленнике, который подкладывал швейные иглы в клубнику
Власти Австралии пообещали вознаграждение в сто тысяч долларов за информацию о злоумышленнике, который подкладывал швейные иглы в клубнику, сообщает австралийский телеканал АВС. Первые сообщения о швейных иглах в ягодах, которые поставляются в супермаркеты с ферм Квинсленда, появились в соцсетях неделю назад. По данным полиции, иглы и булавки были обнаружены в клубнике шести местных производителей.
Крупные супермаркеты изъяли из продажи всю клубнику, поставляемую из штата Квинсленд. Идет проверка.
Комментарии4
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veniy_diktov 15 сентября 2018 | 14:39
Как пить дать это работа Иванова с Бяшыровым! Подлые кремлёвские шестёрки никак не успокоятся пока не перекокошут всех англосаксов!
bozk 15 сентября 2018 | 14:39
Ну Кащей и хитрец
pipan 15 сентября 2018 | 14:41
Петров и Башаров , по любому ! Тут даже к бабке (Мей) ,не ходи ,ну а приказ отдал Путин ,тут Беллингкат об этом на днях пописывал !)
abuvgrobu 15 сентября 2018 | 14:51
Нужно что-то срочно придумать, пока они не догадались, что иглы из российской стали...