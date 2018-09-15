Группа иранских хакеров похищала документы из университетов Оксфорда и Кембриджа и продавала их в Интернете
Об этом сообщает газета Дейли Телеграф. Речь идет о статьях, эссе и документах, связанных с вопросами кибербезопасности и научными исследованиями по ядерной энергетике. Документы размещались на иранских сайтах. Расчеты с покупателями проводились через мессенджеры Вотсап и Телеграм.
Хакеры также пытались получить доступ к внутренним сайтам университетов, создавая фейковые страницы студентов и сотрудников.
Комментарии2
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veniy_diktov 15 сентября 2018 | 14:43
Дожились персы уже бумажки с какашками из университетских сортиров стали похищать. Значит американские санкции оказали огромное влияние на производство туалетной бумаги в Иране!
pipan 15 сентября 2018 | 14:45
Пипец !
Список 10 стран с наивысшим уровнем пиратства:
1. Белоруссия
2. Литвва
3. Грузия
4. Украина
5. Латвия
6. Румыния
7. Польша
8. Эстония
9. Сингапур
10. Израиль
Ну а пиндосня естественно их не замечает ,все злые хакеры мира почему то работают в странах чей режим не устраивает лишнехромосомых дерьмократов ! Совпадение !?