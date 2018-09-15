Группа иранских хакеров похищала документы из университетов Оксфорда и Кембриджа и продавала их в Интернете

Об этом сообщает газета Дейли Телеграф. Речь идет о статьях, эссе и документах, связанных с вопросами кибербезопасности и научными исследованиями по ядерной энергетике. Документы размещались на иранских сайтах. Расчеты с покупателями проводились через мессенджеры Вотсап и Телеграм.

Хакеры также пытались получить доступ к внутренним сайтам университетов, создавая фейковые страницы студентов и сотрудников.