Бутусов будет главным режиссером театра им.Вахтангова

«Я пригласил Юрия Бутусова на должность главного режиссера в наш театр», — сказал худрук театра Вахтангова Римас Туминас на сборе труппы.

Он отметил, что Бутусов будет работать над постановкой «Дон Кихота» Мигеля Сервантеса.

Ранее в марте «Интерфакс» сообщал, что Ю.Бутусов ушел с должности худрука театра имени Ленсовета.