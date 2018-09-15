Бутусов будет главным режиссером театра им.Вахтангова
«Я пригласил Юрия Бутусова на должность главного режиссера в наш театр», — сказал худрук театра Вахтангова Римас Туминас на сборе труппы.
Он отметил, что Бутусов будет работать над постановкой «Дон Кихота» Мигеля Сервантеса.
Ранее в марте «Интерфакс» сообщал, что Ю.Бутусов ушел с должности худрука театра имени Ленсовета.
Комментарии1
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abuvgrobu 15 сентября 2018 | 14:45
Правда ?! Ну теперь-то я спокоен и не буду больше в тревоге вертеться по ночам, волнуясь о том, что Юрий Бутусов ушел с должности худрука театра имени Ленсове, ..