В самопровозглашенной ДНР задержан подозреваемый в убийстве руководителя республики Александра Захарченко
В самопровозглашенной ДНР задержан подозреваемый в убийстве руководителя республики Александра Захарченко. Об этом сообщает РИА со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина. По его словам, задержанный дал показания. Пушилин утверждает, что убийство Захарченко было осуществлено СБУ при содействии западных спецслужб. «Для всесторонней помощи и содействия в расследовании мы обратился к правительству России. Такая помощь сейчас оказывается», — добавил Пушилин.
Захарченко погиб 31 августа при взрыве в одном из кафе в центре Донецка.
Комментарии7
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neprostotak 15 сентября 2018 | 14:37
А визитку Правого сектора нашли? Если нет, то заговор раскрытым не считается!
ur_sus 15 сентября 2018 | 14:50
neprostotak:
//В самопровозглашенной ДНР задержан подозреваемый//
Что-то мне подсказывает, что убийца тоже "самопровозглашенный". скоро придёт к Сомоньян и скажет типа: "друзья мне давно советовали пойсти и заминировать этот прекрасный ресторан "сепар""...
ura_123 15 сентября 2018 | 14:42
А что находится западнее ОРДЛО?
bozk 15 сентября 2018 | 14:42
А заказчик рептилоид сатанист фошизд?
wuwer 15 сентября 2018 | 14:52
Так вы пол "респубики" арестуйте....чё мелочиться то?
Ну и самовывозом ...к поставщикам военторга..
а там так запоют.... успевай только ордена навешивать
unprejudiced 15 сентября 2018 | 14:53
Ну вот и всё, пора срочно созывать Совбез ООН на котором единогласно принимать решение о создании международного трибунала где судить верхушку кровавой киевской незаконной хунты и лидеров тех стран, чьи спецслужбы участвовали в подготовке и совершения одного из самых страшных в истории человечества теракта. Если кто то из этих спецслужб окажется из членов Совбеза, немедленное их исключение оттуда! И заодно принять резолюцию с признание лжи англосаксов по отравлению скрипалей после того как из ложь была разбита честными показаниями самих подозреваемых.
moncegorskyi 15 сентября 2018 | 14:57
Это бывший клоун, который помогал почившему уже в бозе Мавроди второй раз разводить клиентуру на бабло. Вот такие пушилины рулят лугандонией под чутким руководством лубянских и дальше продолжают смешить людей.