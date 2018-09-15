Детям из крымского города Армянск продлили канинулы еще на неделю
В общей сложности они не ходят в школу уже три недели. В пятницу в городе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за химических выбросов. Концентрация вредных веществ в воздухе превышена в городе более, чем в пять раз. По словам местных властей, горожане реагируют спокойно, паники нет. Причиной выбросов власти называют кислотонакопитель химического завода «Крымский титан».
В Киеве утверждают, что выброс случился после того, как российские военные во время тренировок обстреляли отстойники отходов титанового и содового заводов.
Комментарии3
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ura_123 15 сентября 2018 | 14:36
А как же громкие заявление кримских властей о том что всё хорошо и ничего не случалось?
А ведь месяц прошёл...
Засирают чужую землю)))
grigol331 15 сентября 2018 | 14:44
Насколько я помню себя школяром, иными словами судя по себе, - у детворы праздник. И от родителей оторвались, и занятий нет, и друзья рядом.
wuwer 15 сентября 2018 | 14:57
Лафа...дитям мороженое....
а дамам с джельтельменами.... фигу с маслом
Камней не будет.....хавайте дымок