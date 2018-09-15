Святослав Вакарчук выразил поддержку украинским политзаключенным, которые находятся в российских тюрьмах
Лидер группы «Океан Эльзи» Святослав Вакарчук выразил поддержку украинским политзаключенным, которые находятся в российских тюрьмах. Музыкант отметил, что политзаключенные пошли на принцип, который очень опасен для их жизни, — об этом Вакарчук сказал в интервью телеканалу «Настоящее время»:
-Я очень уважаю людей, у которых есть свои принципы и которые придерживаются их до конца. Я знаю, что тот принцип, на который они пошли, очень опасен для их жизни. И он очень болезненный для всех нас. Но настолько я уважаю этих людей, что не могу обратиться к ним со словами иными, чем со словами поддержки. Я отдаю им свои силы, всю энергию, все свои молитвы, чтобы та дорога, на которую они стали, закончилась хорошо, успешно и с хорошим финалом. И я уверен, что мы все вместе поможем им пройти этот путь
По данным правозащитников, около 70 граждан Украины лишены свободы по политическим мотивам на территории России, а также в Крыму. МИД Украины уже направил около трехсот нот в адрес Москвы с требованием освободить украинцев.
Комментарии9
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rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 14:09
Святослав Вакарчук выразил поддержку украинским политзаключенным, которые находятся в российских тюрьмах...
И что с того, что какой-то Хуерчук, выразил поддержку двум украинским гнидам?
pipan 15 сентября 2018 | 14:12
rpmcmurphy: Ну как что? Теперь ,,хохлопетушня на зоне будет пидорить очко с поддержкой Вакарчука , а это знаете ли,огого !)))
wuwer 15 сентября 2018 | 14:27
pipan: Лишнехромосомные от души на "Братьях по крови" отплясывают
Хорошо, что я по крови к этой пидарасни и рядом не лежал...финоугор я
ну типа индеец.в штатах....загнали в резервации... и сосут сырьё с моих земель
korikov 15 сентября 2018 | 14:15
"Святослав Вакарчук выразил поддержку украинским политзаключенным, которые находятся в российских тюрьмах..."
Конченым эховским пропагандистам журналистские стандарты не нужны.
Эхо называет политзаключёнными всех, кого надо и не важно за что они освобождены и является ли совершенное ими деяние, за которое их осудили политическим.
Осуждённый поджёг дом - политзаключённый, потому что украинский режиссер. Осуждённый насиловал ребёнка - политзаключённый потому что он глава карельского НКО Мемориала. И не важно, что он совершил и за что сидит, политзаключённый и точка.
vladimir1_57 15 сентября 2018 | 14:17
начал голодомор?
Ждемс!!
ura_123 15 сентября 2018 | 14:21
Красавец! Давай новый альбом)))
abuvgrobu 15 сентября 2018 | 14:36
В итоге, последняя история с Савченко явилась отличной лакмусовой бумажкой для отечественной
либеральной оппозиции, как персонажей, так и СМИ. И этот лакмус безошибочно показывает цену всем,
так называемым, протестам. Когда надо, «гнев народный» так и хлещет во все дырки, а когда не надо,
сидят тихо, как перепуганные мышки.
https://pbs.twimg.com/media/CeJwvD4VIAAyhqD.jpg
jblack2 15 сентября 2018 | 14:36
Особенно он уважает, видимо, тех "защитников" батькивщины, которые в 1990-е вместе с Хаттабом и другой бандитской нечистью воевали с Россией в Чечне...
testmeter 15 сентября 2018 | 14:47
jblack2: Злобный Яценюк, а также Зорян и Шкиряк?