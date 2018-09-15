Лидер группы «Океан Эльзи» Святослав Вакарчук выразил поддержку украинским политзаключенным, которые находятся в российских тюрьмах. Музыкант отметил, что политзаключенные пошли на принцип, который очень опасен для их жизни, — об этом Вакарчук сказал в интервью телеканалу «Настоящее время»:

-Я очень уважаю людей, у которых есть свои принципы и которые придерживаются их до конца. Я знаю, что тот принцип, на который они пошли, очень опасен для их жизни. И он очень болезненный для всех нас. Но настолько я уважаю этих людей, что не могу обратиться к ним со словами иными, чем со словами поддержки. Я отдаю им свои силы, всю энергию, все свои молитвы, чтобы та дорога, на которую они стали, закончилась хорошо, успешно и с хорошим финалом. И я уверен, что мы все вместе поможем им пройти этот путь

По данным правозащитников, около 70 граждан Украины лишены свободы по политическим мотивам на территории России, а также в Крыму. МИД Украины уже направил около трехсот нот в адрес Москвы с требованием освободить украинцев.