Петербургский депутат от фракции «Яблоко» обратился в СК РФ по поводу отмены митинга против пенсионной реформы
Руководитель фракции «Яблоко» в законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский обратился в Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу с просьбой разобраться по поводу отмены митинга «Против пенсионного грабежа», намеченного на 16 сентября. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я написал обращение в Главное следственное управление (СК РФ по Санкт-Петербургу – ЭМ) с просьбой провести проверку по поводу отмены митинга, и по ее результатам решить вопрос о возможном возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц. Я считаю, что грубо попираются наши конституционные права, и делается это абсолютно незаконно», — сказал он.
По словам Б.Вишневского, митинг был согласован на 16 сентября и должен был пройти на площади Ленина, но «власти пытаются незаконно препятствовать его проведению». «Под тем предлогом, что якобы на площади идут аварийно-восстановительные работы. И так как закон не дает возможности отозвать уже выданное согласование, поэтому они ссылаются теперь на то, что есть угроза безопасности участников, и поэтому нельзя проводить там митинг», — пояснил он.
Депутат также добавил, что накануне получил официальный ответ от «Водоканала», куда он обращался с просьбой сообщить о сроках завершения ремонтных работ по ликвидации аварии у Финляндского вокзала.
«Оказалось, что на пешеходной части ведется только геофизическое лабораторное обследование изыскания, и оно не создает никакой угрозы для безопасности. Ведется оно с помощью приборов, и не требует никаких раскопок, и, следовательно, нормы Федерального закона о невозможности проведения митинга там, где работает спецтехника, опасные производственные объекты или нужны специальные меры безопасности, в этом случае применена быть не может», — подчеркнул Б.Вишневский.
Депутат рассматривает действия городской администрации, как подпадающие под 149 статью Уголовного кодекса РФ – «это незаконное воспрепятствование проведения публичной акции должностными лицами с использованием своего служебного положения».
Кроме того, добавил Б.Вишневский, также поступали угрозы массовых задержаний в случае, если все-таки «будет попытка провести акцию».
Комментарии7
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timber_head 15 сентября 2018 | 14:20
Яблоко по-прежнему занимается ИБД. "Мы бы, конечно, протестовали, но нам запретили и мы не будем нарушать закон. Но на самом деле, мы непримиримые враги власти - помните это. Голосуйте за нас и будет вам счастье!"
rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 14:34
Петербургский депутат от фракции «Яблоко» обратился в СК РФ по поводу отмены митинга против пенсионной реформы...
Петербургский депутат? Постеснялись написать, что этот депутат грязный Боря Кролик?
wuwer 15 сентября 2018 | 14:37
rpmcmurphy: Да по барабану кто этот Кролик
Тут вопрос в другом... а в госдуру мы пролезем?
Там же такие котлетки в буфете... и по три рубля!!!!
rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 14:44
wuwer:
Надо разгонять Государственную Думу, Совет Федераций и запрещать все политические партии в России, как разогнали преступные сообщества, которые крышевали города и области в 90-х. Оставить один Парламент РФ и выбирать в него депутатов на 4 года по жребию,
как лотерею, из каждого региона исходя от численности населения, пользуясь списками Налоговой инспекции.
koshkairina 15 сентября 2018 | 14:56
timber_head: врать кончай. Никто никакого митинга не отменял. Придут депутаты не только "Яблока" и "СР" (которая в Петербурге имеет на удивление достойное лицо), но даже ЛДПР, что вообще уникальный случай. А кто лично наложил в штаны заранее - пусть сидит дома.
koshkairina 15 сентября 2018 | 14:21
Могу сказать о себе и как минимум двух десятках своих друзей и знакомых: до погрома, устроенного властями 09.09, мы раздумывали, пойдем или нет на митинг 16-го, поскольку сомнений в том, что эту псевдореформу всё же примут при любых митингах, ни у кого нет.
Но теперь пойдем обязательно. Пойдем уже хотя бы для того, чтобы не позволить власти так плевать в лицо избирателям, на чьи деньги она живет, жрёт и спускает на них своих псов.
nns33 15 сентября 2018 | 14:22
Чиновники боятся своих сограждан,вышедших на улицу с требованием остановить принятие закона о продлении пенсионного возраста. Именно поэтому идут угрозы. Желательно,чтобы закон был принят по-тихому,без возмущения.Конституцию нарушать,им не привыкать.