Петербургский депутат от фракции «Яблоко» обратился в СК РФ по поводу отмены митинга против пенсионной реформы...

Руководитель фракции «Яблоко» в законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский обратился в Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу с просьбой разобраться по поводу отмены митинга «Против пенсионного грабежа», намеченного на 16 сентября. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я написал обращение в Главное следственное управление (СК РФ по Санкт-Петербургу – ЭМ) с просьбой провести проверку по поводу отмены митинга, и по ее результатам решить вопрос о возможном возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц. Я считаю, что грубо попираются наши конституционные права, и делается это абсолютно незаконно», — сказал он.

По словам Б.Вишневского, митинг был согласован на 16 сентября и должен был пройти на площади Ленина, но «власти пытаются незаконно препятствовать его проведению». «Под тем предлогом, что якобы на площади идут аварийно-восстановительные работы. И так как закон не дает возможности отозвать уже выданное согласование, поэтому они ссылаются теперь на то, что есть угроза безопасности участников, и поэтому нельзя проводить там митинг», — пояснил он.

Депутат также добавил, что накануне получил официальный ответ от «Водоканала», куда он обращался с просьбой сообщить о сроках завершения ремонтных работ по ликвидации аварии у Финляндского вокзала.

«Оказалось, что на пешеходной части ведется только геофизическое лабораторное обследование изыскания, и оно не создает никакой угрозы для безопасности. Ведется оно с помощью приборов, и не требует никаких раскопок, и, следовательно, нормы Федерального закона о невозможности проведения митинга там, где работает спецтехника, опасные производственные объекты или нужны специальные меры безопасности, в этом случае применена быть не может», — подчеркнул Б.Вишневский.

Депутат рассматривает действия городской администрации, как подпадающие под 149 статью Уголовного кодекса РФ – «это незаконное воспрепятствование проведения публичной акции должностными лицами с использованием своего служебного положения».

Кроме того, добавил Б.Вишневский, также поступали угрозы массовых задержаний в случае, если все-таки «будет попытка провести акцию».