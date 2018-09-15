По делу «Нового величия» был допрошен еще один внедренный в движение агент силовиков...

Об этом со ссылкой на копию протокола допроса, предоставленную защитой фигурантов дела, сообщает ресурс «ОВД-Инфо».

По делу «Нового величия» в конце июня допросили оперуполномоченного по особо важным делам Главного управления уголовного розыска МВД Юрия Испанцева. Этот человек был еще одним внедренным агентом в структуре организации. В»новое величие» он попал через Максима Расторгуева, который к тому времени уже был внедрен в группу и посещал ее собрания. 18 февраля через Расторгуева он узнал о собрании участников движения и в этот же день пришел на встречу к метро «Братиславская». По словам Испанцева, он должен был проверить сведения о самой группе, ее замыслах, и, возможно готовящихся акциях накануне президентских выборов. На встрече в тот февральский день были Руслан Костыленков, которого следствие считает лидером «Нового величия», Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов, Максим Рощин и Петр Карамзин.

Был там и Руслан Данилов, который представлялся участникам «Нового Величия» как «Руслан Д.», еще один предполагаемый внедренный сотрудник. В деле он фигурирует как свидетель и проходит под именем Александр Константинов – автор «устава» и глава «финансового отдела» «Нового величия». По мнению адвокатов, Руслан Д. – штатный сотрудник ФСБ. Сам он свою причастность к работе на спецслужбы отрицает.

Четверо обвиняемых по делу «Нового величия» сейчас находятся в СИЗО, шестеро под домашним арестом. Обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые арестованы не были.