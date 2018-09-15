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14:00, 15 сентября 2018

По делу «Нового величия» был допрошен еще один внедренный в движение агент силовиков

Об этом со ссылкой на копию протокола допроса, предоставленную защитой фигурантов дела, сообщает ресурс «ОВД-Инфо».

По делу «Нового величия» в конце июня допросили оперуполномоченного по особо важным делам Главного управления уголовного розыска МВД Юрия Испанцева. Этот человек был еще одним внедренным агентом в структуре организации. В»новое величие» он попал через Максима Расторгуева, который к тому времени уже был внедрен в группу и посещал ее собрания. 18 февраля через Расторгуева он узнал о собрании участников движения и в этот же день пришел на встречу к метро «Братиславская». По словам Испанцева, он должен был проверить сведения о самой группе, ее замыслах, и, возможно готовящихся акциях накануне президентских выборов. На встрече в тот февральский день были Руслан Костыленков, которого следствие считает лидером «Нового величия», Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов, Максим Рощин и Петр Карамзин.

Был там и Руслан Данилов, который представлялся участникам «Нового Величия» как «Руслан Д.», еще один предполагаемый внедренный сотрудник. В деле он фигурирует как свидетель и проходит под именем Александр Константинов – автор «устава» и глава «финансового отдела» «Нового величия». По мнению адвокатов, Руслан Д. – штатный сотрудник ФСБ. Сам он свою причастность к работе на спецслужбы отрицает.

Четверо обвиняемых по делу «Нового величия» сейчас находятся в СИЗО, шестеро под домашним арестом. Обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые арестованы не были.

Комментарии

13

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traxau_okurka 15 сентября 2018 | 14:04

"63% россиян верят в существование некой организации, которая стремится разрушить духовные ценности". Я тоже верю. Я даже знаю, где она находится. Там еще рубиновые звёзды горят.


danko1 15 сентября 2018 | 14:08

traxau_okurka: Похоже, что кроме этих провокаторов из органов, которые пытались создать террористическую организацию, чтобы потом её разоблачить, никто и не подозревал в ней ни об экстремизме, ни о терроризме.
Ребята просто общались в сети, а в реальности и виделись несколько раз.

sborisych 15 сентября 2018 | 14:17

danko1:
Старо как мир- придумать, создать, раздуть, сдать, и осудить. Прежде и казнили, глазом не моргнув...

rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 14:18

По делу «Нового величия» был допрошен еще один внедренный в движение агент силовиков...

Это же хорошо? Силовики не зря едят свой хлеб - "Я вас волков давил, давлю и давить буду!" "Бригада" (2002)

ura_123 15 сентября 2018 | 14:28

rpmcmurphy: Ногу себе не отдави)))

rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 14:31

Давить жидобандеру по всем фронтам, внедряя в их вражьи группы, партии и синагоги своих агентов.

kukrynx 15 сентября 2018 | 14:37

rpmcmurphy: Остапа понесло...
Везде отметился.

Или правильнее - всё пометил.

ura_123 15 сентября 2018 | 14:39

rpmcmurphy: В синагоги??? Дружок,тебя не правильно поймут Медведевы-Дворковичи-Фридманы-Ротенберги и другие Абрамовичи)))

remote456 15 сентября 2018 | 14:47

rpmcmurphy: Мать-осетинка наставляет сына: -Сынок, обязательно женись на еврейке. Она поможет тебе разбогатеть и обзавестись связями в верхах. Потом, богатый и знаменитый, разведись и женись на русской. Русская жена научит получать удовольствие от жизни и денег. К старости, разводись с русской и женись на осетинке. Осетинская жена тебя конечно не обогатит, но зато как похоронит!

sborisych 15 сентября 2018 | 14:52

rpmcmurphy:
Профессиональные провокаторы. А насчёт зря- не зря, это смотря как взглянуть. По мне- так бюджетные дармоеды..



leonty 15 сентября 2018 | 14:08

Вот убийство Немцова для них это, так себе, мелочевка, а вот этот "заговор детсадовцев" это "ОСОБО ВАЖНОЕ ДЕЛО"...

(комментарий скрыт)

ura_123 15 сентября 2018 | 14:26

Гоп-стоп мусорок... Да,прямо аль каиду и исис разоблачили и их заокеанских(с) хозяев.

serg571 15 сентября 2018 | 14:31

//Четверо обвиняемых по делу «Нового величия» сейчас находятся в СИЗО, шестеро под домашним арестом. //

Ну очень опасные преступники. Кто кому мозги пудрит?

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