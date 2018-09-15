Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поступил в Грозненский государственный нефтяной технический университет. Об этом ТАСС сообщил проректор Ибрагим Гаирбеков. По его словам, Емельяненко будет учиться в магистратуре по специальности нефтегазовое дело. Был один экзамен, он его успешно сдал. 20 сентября будет приказ о зачислении.

Спортсмен будет учиться заочно и получит второе высшее образование.