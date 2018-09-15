Александр Емельяненко поступил в Грозненский государственный нефтяной технический университет
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поступил в Грозненский государственный нефтяной технический университет. Об этом ТАСС сообщил проректор Ибрагим Гаирбеков. По его словам, Емельяненко будет учиться в магистратуре по специальности нефтегазовое дело. Был один экзамен, он его успешно сдал. 20 сентября будет приказ о зачислении.
Спортсмен будет учиться заочно и получит второе высшее образование.
Комментарии21
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starokozlovicky2gus 15 сентября 2018 | 13:35
Интересно, что за экзамен был в грозненском университете. Борьба, наверное.
kryimzdick 15 сентября 2018 | 13:38
starokozlovicky2gus: и стрельба, и подход к овце
danko1 15 сентября 2018 | 13:58
kryimzdick: За развал нефтегазовой промышленности можно не беспокоиться с такими кадрами.
Хотя к окончанию им университета возможно уже и разваливать не чего будет.
Путинские братки до него развалят.
novirusic 15 сентября 2018 | 13:40
starokozlovicky2gus: Мне другое интересно.
Преподаватели этого университета хотя бы ПТУ заканчивали?
Ведь все преподаватели Грозненского нефтяного института уехали из Грозного.
polikarpich 15 сентября 2018 | 13:55
starokozlovicky2gus: Так он же вон какие стишки пишет проникновенные, скрепные, идеологически выдержанные и правильные!
Его за эти вирши должны вообще без всяких экзаменов принять.
:-)
seryj_wolk 15 сентября 2018 | 14:12
polikarpich: Я так понимаю, что чтобы учиться в Грозненском университете, мозги абсолютно не требуются. Поступил, и через некоторое время ты уже заочный магистр, а не какой-нибудь там вшивый бакалавришка.
cromwel 15 сентября 2018 | 13:35
Еще один академик в чечне будет.
efilika 15 сентября 2018 | 13:37
Какой же предмет сдавал?
grigol331 15 сентября 2018 | 13:47
efilika: Какой же предмет сдавал?
____
Борцовки в гардероб.
viktorova 15 сентября 2018 | 13:45
Зачем ему второе высшее? Монсон вообще по русски не говорит, но уже депутат, однако.
grigol331 15 сентября 2018 | 13:49
viktorova:
Низкопоклонство перед Западом.
polsan 15 сентября 2018 | 13:45
Стремление человека к знаниям должно только приветствоваться! Заметьте, к знаниям! )
sm59 15 сентября 2018 | 13:50
На безрыбье и Емельяненко - БОТАН!!!
advokat52 advokat 15 сентября 2018 | 13:55
еще один чеченский ака дэмик
advokat52 advokat 15 сентября 2018 | 13:57
только одно не могу понять, когда все уважаемые чеченцы в сети оскорбляли Федора Емельяненко то в укор ему ставили родство с насильником александром емельяненко и тут такая любовь?
elloi 15 сентября 2018 | 13:58
То, что поступил в институт, я уже понял. Но неужели ему сразу же не дали диплом об окончании этого института ?
curhatuy6 15 сентября 2018 | 14:10
За долгое участие в мордобое, его мозги отполировались и отмассировались. Вошли в нужную кондицию. Теперь будем ждать докторской, а то и высшего звания нашей РАН:)))
captaingeorge 15 сентября 2018 | 14:15
Фу..., наконец-то! Ну теперь за нефтянку можно не беспокоиться...
timber_head 15 сентября 2018 | 14:27
"На бюджет" поступил, конечно. Ну что же, нищим нужно помогать, даже если они нищие интеллектуально и морально. Рамзан оценит прогиб и обласкает этого "студента". Квартиру там подарит, чтоб рвущемуся к знаниям не пришлось в общежитии жить и он полностью мог отдаться учебе.
nehoroshiy 15 сентября 2018 | 14:38
Спортсмен-это начало политической карьеры.Бизнес -карьера прилагается.
sborisych 15 сентября 2018 | 14:40
боец смешанного стиля Александр Емельяненко поступил в Грозненский государственный нефтяной технический университет... Был один экзамен, он его успешно сдал.
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Надо полагать- как в песне- "я его через бедро захватом, или ход конём по голове"...