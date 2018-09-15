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13:30, 15 сентября 2018

Из Бельгии в Россию экстрадировали находящегося в международном розыске россиянина Али Гехаева

ФСБ считает его сторонником запрещенной террористической организации Исламское государство. Об этом сообщается на сайте ведомства. Как заявляют в ФСБ, Гехаев проживал на территории Евросоюза с 2015 года и финансировал террористическую группировку. В мае прошлого года он был задержан в Брюсселе. Сейчас по делу проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Комментарии

2

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neyexo 15 сентября 2018 | 13:41

Откуда уроженец?

polsan 15 сентября 2018 | 13:53

neyexo: от туда ))

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