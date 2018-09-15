Из Бельгии в Россию экстрадировали находящегося в международном розыске россиянина Али Гехаева
ФСБ считает его сторонником запрещенной террористической организации Исламское государство. Об этом сообщается на сайте ведомства. Как заявляют в ФСБ, Гехаев проживал на территории Евросоюза с 2015 года и финансировал террористическую группировку. В мае прошлого года он был задержан в Брюсселе. Сейчас по делу проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Комментарии2
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neyexo 15 сентября 2018 | 13:41
Откуда уроженец?
polsan 15 сентября 2018 | 13:53
neyexo: от туда ))