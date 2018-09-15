Посольство России в Швейцарии опровергло сообщения местной прессы о том, что российский посол был вызван в МИД страны
Посольство России в Швейцарии опровергло сообщения местной прессы о том, что российский посол был вызван в МИД страны, где ему выразили протест и потребовали от России прекратить шпионскую деятельность. Публикации в швейцарских газетах о том, что Москва пыталась следить за европейским представительством Всемирного антидопингового агентства в посольстве назвали очередным антироссийским вбросом.
Ранее швейцарская пресса написала, что двоих россиян заподозрили в кибератаке на ВАДА в 2016 году. Был совершен взлом системы агентства, в которой хранились данные о допинг-пробах спортсменов, взятые во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Эти же россияне были задержаны по подозрению в шпионаже. Их выслали из страны за то, что они вели слежку за лабораторией в Шпице, которая занимается защитой от угроз ядерного и химического оружия: у мужчин нашли шпионское оборудование, сообщил источник в швейцарских СМИ.
Комментарии3
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curhatuy6 15 сентября 2018 | 14:04
Классическое (последнего времени) - настамнетвывсеврете:)))
sborisych 15 сентября 2018 | 14:22
curhatuy6:
Ну дык может и не был вызван. Но ведь это мало что меняет- веры им всё одно нет...
nigelliri56 15 сентября 2018 | 14:10
В Швейцарии правильно поняли, что вызывай не вызывай, а кремлевской шпане один хрен до фени. Вот швейцарцы просто и выслали этих мужиков (наверняка к их большому сожалению) в их распрекрасную РФ. Пущай теперь делятся своими впечатлениями с Петровыми и Бошаровами.