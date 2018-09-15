Адвокаты обвиняемых по делу «Нового величия» рассказали, что в движение внедрялся еще один агент силовиков
Об этом сообщает «ОВД Инфо» со ссылкой на копию протокола допроса. Оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления уголовного розыска Юрий Испанцев сообщил, что внедрился в «Новое величие» вместе с уже работавшим там Максимом Расторгуевым и был на одном из собраний.
По словам Испанцева, он внедрился в «Новое величие», чтобы проверить, действительно ли ее участники планируют провокационные акции и массовые беспорядки перед президентскими выборами.
Комментарии10
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tks 15 сентября 2018 | 13:36
Мерзость.
rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 13:42
Адвокаты обвиняемых по делу Нового величия" рассказали, что в движение внедрялся еще один агент силовиков...
Молодцы что внедрялись, экстремистов надо давить как гнид, в установленных законом рамках.
vikwlad 15 сентября 2018 | 14:02
"...внедрился в «Новое величие», чтобы проверить, действительно ли ее участники планируют провокационные акции и массовые беспорядки перед президентскими выборами."
Какой же туфтой занимаются эти оперуполномоченные по особо важным делам!
mikhail_spb_ 15 сентября 2018 | 13:40
Похоже, это так называемое "новое величие" состояло в основном из мильтонов.
А пытаются посадить каких-то перепуганных подростков.
nadiama 15 сентября 2018 | 13:41
В таких вот "делах" причина провала в Солсбери.. Если кто помнит, у Войновича в "Чонкине" есть место, где законсервированный Курт, которого так и не смогли разоблачить, пишет в донесении адмиралу Канарису примерно следующее: советские спецслужбы, развращенные работой на вымышленном материале, совершенно беспомощны в решении реальных, повседневных задач..
sm59 15 сентября 2018 | 13:56
Если не можешь победить, то надо
-возглавить
-спровоцировать
-сдать
- получить новое звание
ВОТ ОНИ. русские богатыри, которые охраняют землю-матушку от всего человеческого...
echomazy___etnopamoyka 15 сентября 2018 | 13:56
Органы работают, либербыдло пистит. Всё как всегда.
xentrax 15 сентября 2018 | 13:57
10 агентов на 1 революционера.
В книжках по управлению эффект описан, раздувание штата - известный синдром организаций: побольше и подешевле.
alex55 15 сентября 2018 | 14:05
Занимательная арифметика. Похоже число агентов-провокаторов у ФСБ больше, чем участников "Нового величия". Только вот количество очень часто переходит в качество, и явно в не сторонников режима... Ждем-с...
margo 15 сентября 2018 | 14:31
Позорники! 5 провокаторов на 5 подростков!
А зарплату они в каком ведомстве получают за эту "работу"?
Страна богатая, кормит дармоедов и бездельников.