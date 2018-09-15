Китайские банки поддержали санкции против России
Это продолжается уже не первый год, но российская сторона не может разрешить проблему.
Коммерческие банки Китая задерживают перечисления на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи. На это пожаловался глава представительства ЦБ России в КНР Владимир Данилов, которого цитирует ТАСС. Хотя де-юре Пекин не вводил никаких санкций против России, банки ссылаются на западные санкции в качестве причины отказа в обслуживании платежей. По словам Данилова, под блокировку попадают транзакции даже тех компаний, которых нет нив каких санкционных списках.
Вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков отметил, что проблемы существуют, и нужно искать способы их разрешения. Однако, как отмечает «Росбалт», трудности начались довольно давно и продолжаются до сих пор. Еще в июне 2015 года первый зампред ВТБ Юрий Соловьев жаловался на то, что китайские банки отказываются проводить операции с российскими.
Основной валютой российско-китайских расчетов по-прежнему остается доллар, несмотря на усилия российских властей по переводу сделок на рубль и юань.
Комментарии6
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chapter_2 15 сентября 2018 | 13:11
Торговля с расчётами в национальных валютах - бартер на задворках мирового рынка.
igorrrpadlowitchs 15 сентября 2018 | 13:21
chapter_2: ничего личного только бизнес! А бизнес с кремлёвскими дураками никто не хочет вести!
mikhail_spb_ 15 сентября 2018 | 13:13
Очевидно, Китай на стороне США.
Стоило ли проводить с ним учения, на которых китайцы изучали нашу территорию, которую они собираются присоединить, и выясняли слабые места росармии.
Ну и союзничка нашёл нам нацдилер!
ss2020 15 сентября 2018 | 13:22
Гудериан и Манштейн тоже были любители поучаствовать в военных учениях на территории вероятного противника!)))
tag188 15 сентября 2018 | 13:23
А где портянки с комментариями, что они выстроили блок Россия-Китай против США, и теперь и доллару, и США кранты? :))
svoi216 15 сентября 2018 | 13:26
Китайцы прагматичный народ и от выгод ни когда не откажутся. А с Россией один головняк.