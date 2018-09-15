Китайские банки поддержали санкции против России

Это продолжается уже не первый год, но российская сторона не может разрешить проблему.

Коммерческие банки Китая задерживают перечисления на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи. На это пожаловался глава представительства ЦБ России в КНР Владимир Данилов, которого цитирует ТАСС. Хотя де-юре Пекин не вводил никаких санкций против России, банки ссылаются на западные санкции в качестве причины отказа в обслуживании платежей. По словам Данилова, под блокировку попадают транзакции даже тех компаний, которых нет нив каких санкционных списках.

Вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков отметил, что проблемы существуют, и нужно искать способы их разрешения. Однако, как отмечает «Росбалт», трудности начались довольно давно и продолжаются до сих пор. Еще в июне 2015 года первый зампред ВТБ Юрий Соловьев жаловался на то, что китайские банки отказываются проводить операции с российскими.

Основной валютой российско-китайских расчетов по-прежнему остается доллар, несмотря на усилия российских властей по переводу сделок на рубль и юань.