Петров и Боширов, подозреваемые в отравлении Скрипалей, действительно являются сотрудниками спецслужб
Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Британией в отравлении Скрипалей, действительно являются сотрудниками российских спецслужб. Это следует из совместного расследования, The Bellingcat и идания The Insider. Об этом «Эху» рассказал шеф-редактор Инсайдер Роман Доброхотов
Доброхотов сообщил, что это только первая часть расследования.
Комментарии10
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mikhail_spb_ 15 сентября 2018 | 13:10
Это было ясно с самого начала, первая часть расследования лишь подтвердила факты.
А по результатам второй части расследования выяснится, что они к тому же были гомосексуалистами?
snamor 15 сентября 2018 | 13:15
mikhail_spb_: Действительно являются предположительно по данным спонсируемых англиками Билинкатов. Ок.
kryimzdick 15 сентября 2018 | 13:10
Не ну а чо, если может быть дырявый космический корабль, то почему не может быть дырявых офицеров ГРУ?
neon001 15 сентября 2018 | 13:22
kryimzdick: тем более для работы на западе (по представлению руководства) это идеальный вариант прикрытия.
kryimzdick 15 сентября 2018 | 13:24
neon001: Начальству виднее
nikmart001 15 сентября 2018 | 13:16
Ну, они могут оказаться кем угодно, только есть одна странность, Скрипали покинули свой дом в 9 утра, и больше в тот день там не появлялись, а Васечкин и Петров появились в том районе только в 13 часов дня. Одно это превращает в фарс всю эту тему.
kryimzdick 15 сентября 2018 | 13:25
nikmart001: а не звезди-ка
edyatel 15 сентября 2018 | 13:18
Похоже у наших либералов нет важнее задачи чем радоваться тому как поганят их страну.
Вот уж кто настоящие гомосексуалисты.
kryimzdick 15 сентября 2018 | 13:25
edyatel: Поганит страну Путин-идиот да его свора клевретов
tour 15 сентября 2018 | 13:26
edyatel:
Дятлы клавиатурные! Давным - давно, пора понять, что - тощий путинский зад, это не Родина и Отечество!