В посольстве России в Швейцарии опровергли сообщения о подозрениях в адрес Москвы о слежке за бюро ВАДА в Лозанне

Ранее с публикациями об этом вышли газеты Tages Anzeiger и Tribune de Geneve.

Российская дипмиссия опровергает вызов посла российский посла в МИД Швейцарии, где ему якобы выразили протест и «потребовали немедленно прекратить шпионскую деятельность». Об этом накануне сообщило Швейцарское телеграфное агентство. Поводом стали несколько публикаций о слежке, которую за объектами на территории конфедерации вели россияне. Речь о двух российских агентах, — их называют специалистами по электронным операциям, заданием для которых стало проникновение в информационные системы химической лаборатории в Шпице и европейского представительства Всемирного антидопингового агентства в Лозанне.

В пресс-службе российского посольства сам факт общения наших дипломатов с швейцарскими коллегами под сомнение ставить не стали. Однако назвали это рядовой практикой, а о содержании бесед предпочли умолчать. Особо подчеркнули, что никаких обвинений и представлений в последнее время не делалось, а сообщения о требовании «немедленно прекратить свою шпионскую деятельность» и об усилении «контроля аккредитации дипломатов» назвали злонамеренными.

По версии швейцарской прессы весной нынешнего года в Нидерландах были задержаны двое россиян, которые готовили кибератаки на центр в Шпице и лабораторию WADA. Впрочем они были отпущены и высланы на родину.