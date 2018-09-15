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Эксклюзив Эха 13:00, 15 сентября 2018

Российская православная церковь предупредила о кровопролитии в том случае, если Украина получит автокефалию

Ранее президент Петр Порошенко назвал автономию УПЦ окончательным утверждением независимости страны.

Если УПЦ Московского патриархата признают церковью страны-агрессора – как называют Россию на Украине – можно ожидать чего угодно. Об этом в интервью телеканалу RT предупредил глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. По его словам, раскольники могут взять контроль над большими монастырями, такими как Киево-Печерская лавра. Православные начнут защищать святые места и начнется кровопролитие. Ранее РПЦ уже предупреждала, что отношения с Константинополем могут быть разорваны, если Украинская церковь получит административную независимость. Сам митрополит высказывал мнение, что решение об автокефалии будет войной против православия.

На прошлой неделе Константинопольский патриархат назначил двух экзархов – представителей в Киеве, в «рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине».
Сегодня около 12 тысяч приходов в стране подчиняются Московскому патриархату, в два раза меньше – УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви.

Накануне Синод РПЦ решил прекратить поминовение Константинопольского патриарха Варфоломея в своих богослужения.

Автокефалия Украинской православной церкви приведет к серьезному разделению верующих двух стран. Такое мнение в эфире «Эха» высказал ранее писатель Виктор Ерофеев.

После раскола появятся существенные различия в идеологии русской и украинской церкви, — считает Виктор Ерофеев.

Разрыв РПЦ с Константинополем грозит расколом внутри церкви близким по масштабу раскола между православными и католиками в 11 веке. Так считает журналист и историк Николай Сванидзе.

В русской православной церкви, между тем, говорят о том, что несмотря на фактический разрыв дипломатических отношений, евхаристическое общение между православными продолжится

Комментарии

26

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meteor1908 15 сентября 2018 | 13:05

Маразм крепчал, но танки наши быстры...

igorrrpadlowitchs 15 сентября 2018 | 13:17

meteor1908: вот и вылезло настоящее мурло гундяевско- православного терроризма!

kryimzdick 15 сентября 2018 | 13:27

igorrrpadlowitchs: В Киеве есть полиция. За бороду да об асфальт таких кровожадных.

danko_durka 15 сентября 2018 | 13:05

Пётр Порошенко свинья.

maestro_air 15 сентября 2018 | 13:16

danko_durka: Владимир Путин - свинья...

danko_durka 15 сентября 2018 | 13:17

maestro_air: хохлотролль Параша.

igorkot____1 15 сентября 2018 | 13:26

danko_durka: Что дурка, не ожидала такого тебе ответа! Му-ха-ха......

mikhail_spb_ 15 сентября 2018 | 13:07


Интересно, кого кремлежулики на этот раз отправят проливать кровь?
Вряд ли чокнутых православнутых тёток, составляющих большинство поклонников лубянских попов.
Видимо, они заранее перебросили на Украину подготовленных боевиков?

danko_durka 15 сентября 2018 | 13:15

mikhail_spb_: интересно, возможно, вроде, вероятно, наверное, мильтоны, кадырка, тёток, вряд ле. Опущенный коклотролль. На. Раз.

aleksandr39 15 сентября 2018 | 13:08

РПЦ поддерживает " днр -лугандон " ,но почему то не поддерживает отделение Украинской церкви от Московской ?

jblack2 15 сентября 2018 | 13:08

Порошенко и его хунта не боится крови, она ей живёт, её жаждек как вурдалак и именно благодаря крови, пролитой на Майдане смогла придти к власти...

aleksandr39 15 сентября 2018 | 13:11

jblack2: Вот и я говорю ,что боевиков -наемников -военных преступников -российских граждан из ОПГ "днр -лугандон " судить в Нюрнберге за преступления против человечности .

jblack2 15 сентября 2018 | 13:24

aleksandr39: благодаря крови на Майдане преступники свергли законную власть на Украине и рано или поздно они ответят за это по закону. Всем чухнуть за бугор не удастся.

y3emen1 15 сентября 2018 | 13:11

jblack2: казёл пишется через а или о?

jblack2 15 сентября 2018 | 13:26

y3emen1: если прыгать в шароварах и кастрюлей на голове, - можно и через "а"...

y3emen1 15 сентября 2018 | 13:09

во как, опять вовой грозят

kryimzdick 15 сентября 2018 | 13:09

Бесноватые гебешные попы жаждут крови

evgeny_biolog 15 сентября 2018 | 13:13

"предупредила о кровопролитии"

А если Украина не получит автокефалию, то будет кровосмешение?

cromwel 15 сентября 2018 | 13:14

Вежливые поавославнутые уже побежали в военторг за танками и автоматами.

ss2020 15 сентября 2018 | 13:14

орда в кремле опять грозит...!)

viktorova 15 сентября 2018 | 13:15

Я понимаю, что для гундяя Путин начальник, но нельзя же путать свою личную шерсть с государственной. Церковь - тоже бюрократия. Если руководство в Константинополе приняло решение — исполняй и не выделывайся. Не нравится - иди на х@р в отставку, или как там в церкви говорят...

piterjanis 15 сентября 2018 | 13:15

От укрофашистов можно всего ожидать

(комментарий скрыт)

largo1122 15 сентября 2018 | 13:17

какой бред, противно читать

peresvet73 15 сентября 2018 | 13:18

Следует ожидать монахов-отпускников. купивших огнемёт в церковной лавке.

shmulsky 15 сентября 2018 | 13:19

Опять по Воронежу кровопролитствовать начнут?

maestro_air 15 сентября 2018 | 13:19

покатили угрозы, пальцы веером, сопли пузырями: да я, да мы... да... век свободы не видать！чистая уголовка

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