Российская православная церковь предупредила о кровопролитии в том случае, если Украина получит автокефалию

Ранее президент Петр Порошенко назвал автономию УПЦ окончательным утверждением независимости страны.

Если УПЦ Московского патриархата признают церковью страны-агрессора – как называют Россию на Украине – можно ожидать чего угодно. Об этом в интервью телеканалу RT предупредил глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. По его словам, раскольники могут взять контроль над большими монастырями, такими как Киево-Печерская лавра. Православные начнут защищать святые места и начнется кровопролитие. Ранее РПЦ уже предупреждала, что отношения с Константинополем могут быть разорваны, если Украинская церковь получит административную независимость. Сам митрополит высказывал мнение, что решение об автокефалии будет войной против православия.

На прошлой неделе Константинопольский патриархат назначил двух экзархов – представителей в Киеве, в «рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине».

Сегодня около 12 тысяч приходов в стране подчиняются Московскому патриархату, в два раза меньше – УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви.

Накануне Синод РПЦ решил прекратить поминовение Константинопольского патриарха Варфоломея в своих богослужения.

Автокефалия Украинской православной церкви приведет к серьезному разделению верующих двух стран. Такое мнение в эфире «Эха» высказал ранее писатель Виктор Ерофеев.

После раскола появятся существенные различия в идеологии русской и украинской церкви, — считает Виктор Ерофеев.

Разрыв РПЦ с Константинополем грозит расколом внутри церкви близким по масштабу раскола между православными и католиками в 11 веке. Так считает журналист и историк Николай Сванидзе.

В русской православной церкви, между тем, говорят о том, что несмотря на фактический разрыв дипломатических отношений, евхаристическое общение между православными продолжится