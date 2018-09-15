Российская православная церковь предупредила о кровопролитии в том случае, если Украина получит автокефалию
Ранее президент Петр Порошенко назвал автономию УПЦ окончательным утверждением независимости страны.
Если УПЦ Московского патриархата признают церковью страны-агрессора – как называют Россию на Украине – можно ожидать чего угодно. Об этом в интервью телеканалу RT предупредил глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. По его словам, раскольники могут взять контроль над большими монастырями, такими как Киево-Печерская лавра. Православные начнут защищать святые места и начнется кровопролитие. Ранее РПЦ уже предупреждала, что отношения с Константинополем могут быть разорваны, если Украинская церковь получит административную независимость. Сам митрополит высказывал мнение, что решение об автокефалии будет войной против православия.
На прошлой неделе Константинопольский патриархат назначил двух экзархов – представителей в Киеве, в «рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине».
Сегодня около 12 тысяч приходов в стране подчиняются Московскому патриархату, в два раза меньше – УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви.
Накануне Синод РПЦ решил прекратить поминовение Константинопольского патриарха Варфоломея в своих богослужения.
Автокефалия Украинской православной церкви приведет к серьезному разделению верующих двух стран. Такое мнение в эфире «Эха» высказал ранее писатель Виктор Ерофеев.
После раскола появятся существенные различия в идеологии русской и украинской церкви, — считает Виктор Ерофеев.
Разрыв РПЦ с Константинополем грозит расколом внутри церкви близким по масштабу раскола между православными и католиками в 11 веке. Так считает журналист и историк Николай Сванидзе.
В русской православной церкви, между тем, говорят о том, что несмотря на фактический разрыв дипломатических отношений, евхаристическое общение между православными продолжится
Комментарии26
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meteor1908 15 сентября 2018 | 13:05
Маразм крепчал, но танки наши быстры...
igorrrpadlowitchs 15 сентября 2018 | 13:17
meteor1908: вот и вылезло настоящее мурло гундяевско- православного терроризма!
kryimzdick 15 сентября 2018 | 13:27
igorrrpadlowitchs: В Киеве есть полиция. За бороду да об асфальт таких кровожадных.
danko_durka 15 сентября 2018 | 13:05
Пётр Порошенко свинья.
maestro_air 15 сентября 2018 | 13:16
danko_durka: Владимир Путин - свинья...
danko_durka 15 сентября 2018 | 13:17
maestro_air: хохлотролль Параша.
igorkot____1 15 сентября 2018 | 13:26
danko_durka: Что дурка, не ожидала такого тебе ответа! Му-ха-ха......
mikhail_spb_ 15 сентября 2018 | 13:07
Интересно, кого кремлежулики на этот раз отправят проливать кровь?
Вряд ли чокнутых православнутых тёток, составляющих большинство поклонников лубянских попов.
Видимо, они заранее перебросили на Украину подготовленных боевиков?
danko_durka 15 сентября 2018 | 13:15
mikhail_spb_: интересно, возможно, вроде, вероятно, наверное, мильтоны, кадырка, тёток, вряд ле. Опущенный коклотролль. На. Раз.
aleksandr39 15 сентября 2018 | 13:08
РПЦ поддерживает " днр -лугандон " ,но почему то не поддерживает отделение Украинской церкви от Московской ?
jblack2 15 сентября 2018 | 13:08
Порошенко и его хунта не боится крови, она ей живёт, её жаждек как вурдалак и именно благодаря крови, пролитой на Майдане смогла придти к власти...
aleksandr39 15 сентября 2018 | 13:11
jblack2: Вот и я говорю ,что боевиков -наемников -военных преступников -российских граждан из ОПГ "днр -лугандон " судить в Нюрнберге за преступления против человечности .
jblack2 15 сентября 2018 | 13:24
aleksandr39: благодаря крови на Майдане преступники свергли законную власть на Украине и рано или поздно они ответят за это по закону. Всем чухнуть за бугор не удастся.
y3emen1 15 сентября 2018 | 13:11
jblack2: казёл пишется через а или о?
jblack2 15 сентября 2018 | 13:26
y3emen1: если прыгать в шароварах и кастрюлей на голове, - можно и через "а"...
y3emen1 15 сентября 2018 | 13:09
во как, опять вовой грозят
kryimzdick 15 сентября 2018 | 13:09
Бесноватые гебешные попы жаждут крови
evgeny_biolog 15 сентября 2018 | 13:13
"предупредила о кровопролитии"
А если Украина не получит автокефалию, то будет кровосмешение?
cromwel 15 сентября 2018 | 13:14
Вежливые поавославнутые уже побежали в военторг за танками и автоматами.
ss2020 15 сентября 2018 | 13:14
орда в кремле опять грозит...!)
viktorova 15 сентября 2018 | 13:15
Я понимаю, что для гундяя Путин начальник, но нельзя же путать свою личную шерсть с государственной. Церковь - тоже бюрократия. Если руководство в Константинополе приняло решение — исполняй и не выделывайся. Не нравится - иди на х@р в отставку, или как там в церкви говорят...
piterjanis 15 сентября 2018 | 13:15
От укрофашистов можно всего ожидать
largo1122 15 сентября 2018 | 13:17
какой бред, противно читать
peresvet73 15 сентября 2018 | 13:18
Следует ожидать монахов-отпускников. купивших огнемёт в церковной лавке.
shmulsky 15 сентября 2018 | 13:19
Опять по Воронежу кровопролитствовать начнут?
maestro_air 15 сентября 2018 | 13:19
покатили угрозы, пальцы веером, сопли пузырями: да я, да мы... да... век свободы не видать！чистая уголовка