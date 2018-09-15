В Киеве совершено нападение на судью Сергея Дячука, который проводит слушания по делу об убийствах на Майдане в 2014 году. Нападение произошло минувшим вечером. Судья находится в больнице, сообщает «Медуза». Подозреваемый по делу установлен. Он является жителем Киева. Совет судей Украины сообщил, что Дячуку ранее поступали угрозу, которые он связывал с профессиональной деятельностью.

По делу, которое рассматривал Дячук, проходят пять бывший бойцов «Беркута». Их обвиняют в массовом убийстве и совершении теракта. В деле 157 пострадавших и более пятисот свидетелей.