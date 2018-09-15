В Киеве совершено нападение на судью Сергея Дячука, который проводит слушания по делу об убийствах на Майдане
В Киеве совершено нападение на судью Сергея Дячука, который проводит слушания по делу об убийствах на Майдане в 2014 году. Нападение произошло минувшим вечером. Судья находится в больнице, сообщает «Медуза». Подозреваемый по делу установлен. Он является жителем Киева. Совет судей Украины сообщил, что Дячуку ранее поступали угрозу, которые он связывал с профессиональной деятельностью.
По делу, которое рассматривал Дячук, проходят пять бывший бойцов «Беркута». Их обвиняют в массовом убийстве и совершении теракта. В деле 157 пострадавших и более пятисот свидетелей.
Комментарии4
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danko_durka 15 сентября 2018 | 12:49
Майданутые.
neprostotak 15 сентября 2018 | 12:51
Судья поспорил с охранником автостоянки. Охранник уже задержан!
ЧТо-то это тормозит с новостями!
neprostotak 15 сентября 2018 | 13:05
Да сколько можно-то?!
Ну поспорил судья с охранником автостоянки, ну вломил он судье, ну задержали уже охранника!!!
К чему пол-дня эту фигню на новостной ленте другой страны постить?
Россияне не могут понять «Как это судья паркуется как все?». Ну так и Украина свободное, демократическое общество, а не фашистски
neprostotak 15 сентября 2018 | 13:07
й режим, как в пуйловской рашке!