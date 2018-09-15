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12:30, 15 сентября 2018

Авторы расследования Bellingcat и Инсайдер считают, что Петров и Боширов действительно являются сотрудниками спецслужб

Авторы совместного расследования Bellingcat и Инсайдер считают, что Александр Петров и Руслан Боширов действительно являются сотрудниками российских спецслужб. Они ссылаются на базу ФМС, в которой на файле с паспортными данными Петрова и Боширова стоит штамп «Сведений не давать» и «С.С.», что значит «Совершенно секретно».

Российские паспорта этим людям выданы подразделением УФМС, где документы получают либо привилегированные лица за взятку, либо представители силовых структур, утверждают авторы расследования.

Комментарии

15

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wuwer 15 сентября 2018 | 12:36

Так в этом никто и не сомневался
Уж очень они вовремя, после отмашки путина ,нарисовались....., как Востриков в Кемерово

Ну и фигли...два педерала....скупили билеты на все рейсы в Москву..
шоб оттянутся на всю катушку в пустых аэропланах..
после трудной торговли трусами и добавками Тянь-Шаня...бабла же немерено сорвали

mymymy 15 сентября 2018 | 12:39

wuwer: Лучше расскажите, почему бриташки представили их отфотошопленные фотографии в аэропорту.
Вот это интереснее, чем дебильное "расследование" БК и И Доброхотова.

kryimzdick 15 сентября 2018 | 12:40

mymymy: по кочану. подозреваемого надо держать в тонусе. Прав человека захотел, профурсетка?

mymymy 15 сентября 2018 | 12:42

kryimzdick: То есть у бриташек в качестве доказательств только кочаны?
А, ну оно и понятно.

kryimzdick 15 сентября 2018 | 12:44

mymymy: Да похер, просто приятно смотреть как содомизируют солнцеликого Пу и его клевретов)))) возят мордами по столу, как нашкодившего малолетку-проститута в тайском баре)))

kryimzdick 15 сентября 2018 | 12:46

А они такие "ко-ко-ко, кудах-тах-тах, нам пенетрации только на пользу, дайте нам больше пенетраций!"

zurich_106 15 сентября 2018 | 12:45

mymymy: лучше расскажи про это подразделение УФМС где выдают паспорта сотрудникам спецслужб для командировок, а не простым смертным фитнес-тренерам.

mymymy 15 сентября 2018 | 12:53

zurich_106: Есть целое подразделение УФМС, где выдают паспорта ТОЛЬКО сотрудникам спецслужб для командировок?
Ну вы ДБ.

wuwer 15 сентября 2018 | 13:22

mymymy: Нет ..там ещё взяточникам по повышенной ставке всё оформляют...(см. ниже новости)

wuwer 15 сентября 2018 | 13:16

mymymy: ))) Тяжко с Урала рассказывать: чё там бриташки надумали
Мы, как чукчи, что видим..о том и поём

А видим мы, лишь хреновую телепостановку
Чукча , однако, не поверил

andreyoo 15 сентября 2018 | 12:38

Версия бритов о вине России в отравлении Скрипалей очень правдоподобна. Но в ней есть один маленький изъян - отсутствие жертв.
Bellingcat и Инсайдер не хотят поисследовать эту тему, где Скрипали, есть ли они и были ли?

kryimzdick 15 сентября 2018 | 12:42

andreyoo: а бабушка-бомжиха окочурилась, нет?

dedmoroz 15 сентября 2018 | 12:49

Высокодоходный бизнес : заказные убийства за пределами России. Бизнес план: 1. Размещаем объявление. 2. Берем заказ. 3. Исполняем . 4 . Возвращаемся в Россию 4. В случае шухера звоним Симонян (телефон можно узнать у любого курьера) 5. Даем интервью с просьбой не беспокоить. Бинго.

dmitry35 15 сентября 2018 | 12:54

- Марья Ивановна, окно на втором этаже разбил Петров.
- А кто это звонит?
- Никто, добро.....желатель.
- пи-пи-пи - короткие гудки.
Похоже,так первый раз Доброхотов в первом классе испытал оргазм от инсайдерства.

podwodnik 15 сентября 2018 | 13:11

Петров да видел и штампы и надписи. По Баширову пока ничего не предъявлено. Вполне логично предположить что оба они из секретной службы, но фактов по второму нет - следует быть точными.

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