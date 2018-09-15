Авторы расследования Bellingcat и Инсайдер считают, что Петров и Боширов действительно являются сотрудниками спецслужб

Авторы совместного расследования Bellingcat и Инсайдер считают, что Александр Петров и Руслан Боширов действительно являются сотрудниками российских спецслужб. Они ссылаются на базу ФМС, в которой на файле с паспортными данными Петрова и Боширова стоит штамп «Сведений не давать» и «С.С.», что значит «Совершенно секретно».

Российские паспорта этим людям выданы подразделением УФМС, где документы получают либо привилегированные лица за взятку, либо представители силовых структур, утверждают авторы расследования.