Лидер группы «Океан Эльзи» Святослав Вакарчук выразил поддержку украинским политзаключенным, которые находятся в российских тюрьмах. Музыкант отметил, что политзаключенные пошли на принцип, который очень опасен для их жизни, — об этом Вакарчук сказал в интервью телеканалу «Настоящее время».

По данным правозащитников, около 70 граждан Украины лишены свободы по политическим мотивам на территории России, а также в Крыму. МИД Украины уже направил около трехсот нот в адрес Москвы с требованием освободить украинцев.