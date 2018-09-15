Святослав Вакарчук выразил поддержку украинским политзаключенным, которые находятся в российских тюрьмах
Лидер группы «Океан Эльзи» Святослав Вакарчук выразил поддержку украинским политзаключенным, которые находятся в российских тюрьмах. Музыкант отметил, что политзаключенные пошли на принцип, который очень опасен для их жизни, — об этом Вакарчук сказал в интервью телеканалу «Настоящее время».
По данным правозащитников, около 70 граждан Украины лишены свободы по политическим мотивам на территории России, а также в Крыму. МИД Украины уже направил около трехсот нот в адрес Москвы с требованием освободить украинцев.
Комментарии18
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dyymm 15 сентября 2018 | 12:35
Украинские политзаключённые в украинских тюрьмах никому не интересны...
Свободу Наде!!
rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 12:50
Океан Эльзи? Что это за говно? Украинские Битласы?
danko_durka 15 сентября 2018 | 12:51
rpmcmurphy: а я выражаю поддержку Наде.
rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 12:55
danko_durka:
А Данке-перданке не доверяешь?
danko_durka 15 сентября 2018 | 12:58
rpmcmurphy: не в жисть. Я её презираю. Она старая выскочка из маями. Короче полный отстой. Но для Эхо и опущенных коклотроллей сойдёт. Борцуха за всё.
wuwer 15 сентября 2018 | 12:45
Какую поддержу выказал?
Сел рядом?
Денех на подогрев выслал?
Ааа.... влез в камеру...вспомнил о чём надо говорить, что написал продюсер..ибо бабло рекой тут же повалит
Вам Кадыров ещё не звонил?..Эмиссары не стучали в дверь?
Ждите...будет приглашение на днюху...тортик в рожу обеспечен
Будете в обнимку шутки шутить...а кули не шутить, когда маузер в ребро упирается
vladimirbelarus 15 сентября 2018 | 12:52
Молодец! Мы обожаем "Океан", тем более, что украинский язык так созвучен белорусскому.
danko_durka 15 сентября 2018 | 12:56
vladimirbelarus: где говорят на белорусском? У вас в деревне?
rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 12:59
vladimirbelarus:
Кто это "мы", ты и твои вши?
danko_durka 15 сентября 2018 | 13:01
rpmcmurphy: в Минске за белорусский в морду дадут и в психуху к данко отвезут, так же как и за украинский в Одессе.
piterjanis 15 сентября 2018 | 12:53
Укронацик с дребежащим голоском
epynda 15 сентября 2018 | 12:59
В России, украинских политзаключённых НЕТ.....
На Украине есть.....
Почему ?Да потому !!!
kukrynx 15 сентября 2018 | 13:01
О как клоуны из лилипутинского цирка возбудились...
piterjanis 15 сентября 2018 | 13:05
kukrynx: как?
kukrynx 15 сентября 2018 | 13:09
piterjanis: Дебилизм прёт.
Оно и понятно...
lena_spb 15 сентября 2018 | 13:06
А как насчет украинских политзаключенных в украинских тюрьмах? Их Вакарчук не хочет поддержать?Или свобода Анжелы Девис сильнее беспокоит?
evgeny_biolog 15 сентября 2018 | 13:07
А политзаключённым остальных стран, которые находятся в российских тюрьмах
кто-нибудь выражает поддержку?
dwon 15 сентября 2018 | 13:10
Свободу Надежде Савченко!