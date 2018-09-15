Двое участников пикета в поддержку Олега Сенцова задержаны на Манежной площади

В центре Москвы на Манежной площади задержаны участники одиночных пикетов в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 125-й день голодает в российской колонии. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» одна из участниц пикетов, врач Ольга Мазурова.

По ее словам, двоих участников одиночных пикетов в поддержку Олега Сенцова полицейские задержали на Манежной площади и увезли в ОВД «Китай-город».

«Мне позвонила Татьяна Шапиро, которую задержали 10 минут назад на Манежной площади за то, что она держала плакат в поддержку Олега Сенцова. Еще одна женщина, которая была задержана — это режиссер Гаяне Петросян. Почему задержали, не объяснили», — рассказала она.

Сегодня продолжается бессрочный пикет, который начался 6 сентября. По словам О.Мазуровой, пикет проходит по рабочим дням перед Администраций президента России с 10.00 до 19.00, а по выходным на Манежной площади и перед памятником Б.Окуджавы на Арбате.

14 мая режиссер О.Сенцов, отбывающий срок в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги в ЯНАО, объявил голодовку. Он требует освободить украинских политзаключенных, осужденных в России, но при этом не просит снисхождения для себя лично.