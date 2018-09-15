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Эксклюзив Эха 12:30, 15 сентября 2018

Двое участников пикета в поддержку Олега Сенцова задержаны на Манежной площади

В центре Москвы на Манежной площади задержаны участники одиночных пикетов в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 125-й день голодает в российской колонии. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» одна из участниц пикетов, врач Ольга Мазурова.
По ее словам, двоих участников одиночных пикетов в поддержку Олега Сенцова полицейские задержали на Манежной площади и увезли в ОВД «Китай-город».
«Мне позвонила Татьяна Шапиро, которую задержали 10 минут назад на Манежной площади за то, что она держала плакат в поддержку Олега Сенцова. Еще одна женщина, которая была задержана — это режиссер Гаяне Петросян. Почему задержали, не объяснили», — рассказала она.
Сегодня продолжается бессрочный пикет, который начался 6 сентября. По словам О.Мазуровой, пикет проходит по рабочим дням перед Администраций президента России с 10.00 до 19.00, а по выходным на Манежной площади и перед памятником Б.Окуджавы на Арбате.
14 мая режиссер О.Сенцов, отбывающий срок в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги в ЯНАО, объявил голодовку. Он требует освободить украинских политзаключенных, осужденных в России, но при этом не просит снисхождения для себя лично.

Комментарии

7

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andrang2 15 сентября 2018 | 12:45

Сажаете?
Ну, ну.

rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 12:52

В Москве на Манежной площади полиция задержала Татьяну Шапиро и Гаяне Петросян...

Двух грязножопок поймали.

ematveev 15 сентября 2018 | 12:45

Кстати, про всяких шоуменов типа Сенцова и Верзилова.

Хомяки, вы тут несколько дней кричали в голос, что кровавая рука Кремля отравила Верзилова. А его вчера выписали с диагнозом отравление холинолитиками.
Холинолитики - это алкалоиды типа атропин, скополамин и гиосциамин...
И препараты типа циклодола, димедрола...

То есть очередной ваш герой вас подставил: он тупо нажрался колес. Хотя не исключено, что лично Путин его заставил закинуться.

Да и Эхо что-то язык в жопу засунуло: ночью дало пару раз эту новость - и молчок.

Ну и герои у вас, братья-либерасты...

cromwel 15 сентября 2018 | 12:49

Наверно это были задержаны известные кинозвезды, например Спилберг, Траволта и подобные?

venezianez49 15 сентября 2018 | 13:01

cromwel: "...известные кинозвёзды..." ....................................................................
Не знаю, насколько известные, но - самодовольные лицедеи - точно (и бездельники, не знающие, куда себя деть от скуки)
Им ни театр, ни съёмочная площадка не требуются.
Их слава ограничивается задержанием.

epynda 15 сентября 2018 | 12:56

Двое задержаны....
А что, было трое ???
Одному удалось сбежать ?
Или их и было двое ???

oleg2004 15 сентября 2018 | 13:08

Не нашлось на вс.ю Москву нескольких порядочных граждан, не засунувших их в мусорный бак, как это делают на территории бывшей Украины их единомышленники?

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