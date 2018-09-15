В Латвии сегодня пройдет марш в защиту русских школ и возможности обучения на родном языке

О подготовке акции ранее заявили в партии «Русский союз Латвии».

С обращением и призывом сказать свое слово по поводу поправок в местное законодательство, предусматривающих перевод обучения во всех средних школах на латышский язык уже к 1 сентября 2021 года, ранее выступил депутат Европарламента и член партии «Русский союз» Андрей Мамыкин. Рижская акция объявлена вселатвийской, начнется она в полдень по местному времени у театра Дайлес и завершится у здания городской Ратуши. Ранее президент Латвии Раймондс Вейонис одобрил изменения в законодательство об образовании, которые предусматривают в полном объеме переход школ страны на обучение на латышском языке. При этом в русскоязычной среде Латвии, а это порядка 37% населения прибалтийской страны, заявляют о готовности бороться за возможность для детей обучаться в школах на родном языке. Группа Евродепутатов во главе с Мамыкиным ранее обратились в Еврокомиссию с запросом о том, как будут защищаться права лингвистических меньшинств в Евросоюзе. В обращении подчеркивалось, что «языки региональных и национальных меньшинств — это часть культурного наследия Европы, а их защита является вкладом в сохранение европейской демократии и культурного разнообразия».

Реформа школьного образования в Латвии будет проходить поэтапно, но уже с начала следующего учебного года большая часть дисциплин будет преподаваться на латышском языке.