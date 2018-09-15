Z Архив новостей новости
5 25 6 714
12:00, 15 сентября 2018

В Латвии сегодня пройдет марш в защиту русских школ и возможности обучения на родном языке

О подготовке акции ранее заявили в партии «Русский союз Латвии».

С обращением и призывом сказать свое слово по поводу поправок в местное законодательство, предусматривающих перевод обучения во всех средних школах на латышский язык уже к 1 сентября 2021 года, ранее выступил депутат Европарламента и член партии «Русский союз» Андрей Мамыкин. Рижская акция объявлена вселатвийской, начнется она в полдень по местному времени у театра Дайлес и завершится у здания городской Ратуши. Ранее президент Латвии Раймондс Вейонис одобрил изменения в законодательство об образовании, которые предусматривают в полном объеме переход школ страны на обучение на латышском языке. При этом в русскоязычной среде Латвии, а это порядка 37% населения прибалтийской страны, заявляют о готовности бороться за возможность для детей обучаться в школах на родном языке. Группа Евродепутатов во главе с Мамыкиным ранее обратились в Еврокомиссию с запросом о том, как будут защищаться права лингвистических меньшинств в Евросоюзе. В обращении подчеркивалось, что «языки региональных и национальных меньшинств — это часть культурного наследия Европы, а их защита является вкладом в сохранение европейской демократии и культурного разнообразия».

Реформа школьного образования в Латвии будет проходить поэтапно, но уже с начала следующего учебного года большая часть дисциплин будет преподаваться на латышском языке.

Комментарии

25

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

arye_11 15 сентября 2018 | 12:09

Русский марш от Риги до Пскова, где и завершится, так как все участники разбредутся по своим заброшенным деревням и колхозам

midnightblues 15 сентября 2018 | 12:14

arye_11: Тем более,что рпц встретит с распростертыми объятиями
и вы никогда более не увидите проклятых католикофф

arye_11 15 сентября 2018 | 12:17

midnightblues:
Католики как-то больше в Литве.
В Латвии лютеране.

zemljanka 15 сентября 2018 | 12:26

Разворачивайтесь в марше.
А то все больше кляузы...

beliy_negr 15 сентября 2018 | 12:16

arye_11: В Украине это серьезная проблема. Русскоговорящего населения половина Украины. Но правительство делает вид что нас нет.

arye_11 15 сентября 2018 | 12:19

beliy_negr:
"Мы" - это кто???
Одноразовая срань, которая час назад выползла из савушкинской помойки и еще не обсохнув от навоза лезет задавать "серьезные" вопросы?

midnightblues 15 сентября 2018 | 12:23

arye_11: Да что этот идиот пишет
В Украине русским до того осточертел рузский мир-что они в сбу работают уже против этих дебилов

kryimzdick 15 сентября 2018 | 12:24

Идиотов, которые не понимают украинского языка, в Украине очень мало.

midnightblues 15 сентября 2018 | 12:25

beliy_negr: то что ты негр-понятно
именно так зовут пригожинских рабов

efilika 15 сентября 2018 | 12:57

beliy_negr: ну вы живете на Украине. Какой должен быть в школах язык? Вы же можете провести референдум. Пример Швейцарии, например.

efilika 15 сентября 2018 | 12:52

arye_11: есть всегда альтернатива - русские центры и изучение языка там. Факультатив для желающих в школах.

mikhail_spb_ 15 сентября 2018 | 12:10


Удивительно, но совсем недалеко находится Россия, где пока никто не заставляет детей изучать латвийский и не запрещает изучать русский.
Если они так озабочены этими вопросами, то почему не хотят вернуться на горячо любимую Родину?

midnightblues 15 сентября 2018 | 12:11

Простите,что вынуждены обращаться к вам,люди русския
Мы-русскоязычные Эстонии вынуждены терпеть постоянные избиения эстонских жандармов
Местные фашисты специально не говорят в магазинах по русске и мы даже не можем купить продуктов
Наши голодные дети не могут учиться -тк они от голода падают в обмороки,а отъевшиеся эстонские полицаи и их потомки откровенно хохочут.
Мы просто не можем так жить-помагите пажалуста!!!!!!
Номера карт для сбора средств
4567 3333 4444 2858
Ждем

kryimzdick 15 сентября 2018 | 12:12

Чемодан-вокзал-Россия

tprfrund001 15 сентября 2018 | 12:21

kryimzdick: Поэтому, укропеец, вы потеряли Крым и Донбасс. И потеряете Одессу. Николаев, Харьков и Херсон. И Львов до кучи.

sumars 15 сентября 2018 | 12:41

tprfrund001: а ты не з******я пыль глотать?

seryj_wolk 15 сентября 2018 | 12:17

Могут изучать русский, как иностранный, но английский важнее, а потому никто этого не захочет. Можно изучать его на средства общины, а рфия возьмет на себя расходы. Можно изучать на собственные средства индивидуально или в группах. Гражданин любой страны должен знать язык (к депутату Монсону, Сигалу, Депардье и иже с ними это не относится).

alex55 15 сентября 2018 | 12:19

Вот странно как-то... И марш согласовали, и никаких ремонтов или фольклорных праздников у здания городской Ратуши на это же время не предвидится... Точно провокация - ихняя гвардия, похоже, готовится к жестким задержаниям протестующих...

nikolaitschi 15 сентября 2018 | 12:26

Нет, чтобы помочь Родине встать с колен, все бы им учить язык на чужбине,пополняя налогами вражеский бюджет. Скрепы на вас уже расставлены, у нас любят демонстрантов!

zolingen 15 сентября 2018 | 12:27

В Латвии сегодня пройдет марш в защиту русских школ и возможности обучения на родном языке
Ну с этим лучше в россию. Как там говаривал пересидент. Чемодан- вокзал- ..... и не парьте мозг латышам.

yralez 15 сентября 2018 | 12:32

Я русский забыл бы
толь за то
что на нем
говорит путин

Язык кончно не виноват и знать нужно, хотя бы читать русскую литературу.
Но устраивать русский мир позволить дебилам нельзя......для пользы их самих же.

zztop1960 15 сентября 2018 | 13:01

Опрос: самыми радикальными в Латвии оказались сторонники "Русского союза" , согласно данным опроса, наиболее радикально настроены люди, которые симпатизируют "Русскому союзу Латвии", наименее - потенциальный электорат "Для развития/За".Согласно данным издания, в целом 64,2% респондентов, назвавших себя электоратом Русского союза Латвии, придерживаются точки зрения, что надо "расстрелять плохих". Более половины из них (55,1%) ловят себя на этой мысли лишь иногда, а еще 9,1% — часто.

i_c_e 15 сентября 2018 | 13:04

В Татарстане такая же фигня, если не хуже — заставляют всех в школах учить татарский. Да и не только там националисты голову поднимают. Надо поддержать тех, кто не намерен ломать Великий и Могучий какими-то наречиями инородцев.
Но если серьёзно — ну вот никак не наше дело на каком языке в иностранном государстве в школах преподают. В Швейцарии по окончании школы требуют знания минимум двух государственных языков, причём не на выбор учащегося, а как кантональные власти для школы решат — многие родители против, особенно какого ретро-романского, если сами, скажем, франко- или немецко-говорящие. Но про шествия не слышал.

jblack2 15 сентября 2018 | 13:16

Не понимаю, что тут делают украинские защитники литовского языка?
Вы или переходите на рiдну мову или не гоните пургу!..

jblack2 15 сентября 2018 | 13:18

Не понимаю, что тут делают украинские защитники латвийского, литовского и албанского языков?
Вы или переходите на рiдну мову или не гоните пургу!

Самое обсуждаемое

Блоги

«Данные действия создают реальную угрозу единству всего мирового Православия» Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви…

5 254 6 37259 08.09
Kправославие, рпц, события
Новости

РПЦ предупреждает об опасности кровопролития в случае получения Украинской церковью автокефалии Верующие, которые остаются под Московским патриархатом, могут встать на защиту крупных монастырей, сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион…

5 63 6 5384
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как россиянам не дают забыть о Сталине Акции по увековечиванию советского вождя идут по стране: его именем называют улицы, устанавливают бюсты и мемориальные доски. Власти это одобряют…

5 246 6 26168 08.09
Kсталин, общество, власть, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Мы победили! Спасибо, Москва! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед…

5 157 6 17381 10.09
Kполитика, общество, выборы, москва, мнения
Блоги

Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Красногорске Об сообщает местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах…

5 194 6 22262 11.09
Kвласть, фото, события
Блоги

Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...

5 166 6 20235 13.09
Kармия, путин, события
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров

5 110 6 13702 12.09
Kкультура, творчество, искусство, события
Блоги

+ Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Российский президент оценил мастерство китайского коллеги…

5 64 6 8171 11.09
8читать ;смотреть
Kобщество, фото, видео, путин, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1520 6 197517 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Олег Сенцов: «Я не верю уже в счастливый конец всей этой истории» Сам Олег пишет мне такое: «То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое»...

5 81 6 11291 10.09
Kсенцов, общество, закон, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ночная смена поработала Почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы?..

5 337 6 49069 14.09
Kрасследования, скрипаль, рф, великобритания, мнения
Голосование
Готовы ли вы пожертвовать просмотром зарубежных блокбастеров ради поддержки отечественного кинематографа?
5 93 6 13591 10.09
Блоги

Статья из региона журналистика, сми

Полтора центнера пирожных «картошка» раскидали на День томича ВИДЕО…

5 41 6 12720 08.09
Kобщество, томск, праздники, видео, события
Голосование
Как должен Навальный ответить Золотову?
5 51 6 8101 11.09
Блоги

+ Аппарат для голосования дважды не принял бюллетень у Владимира Путина Аппарат для голосования дважды не принял бюллетень у Владимира Путина Оказалось, что президент не той стороной бюллетень положил, открытой….

5 71 6 11308 09.09
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы, видео, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Олег Сенцов может умереть в любой момент Всю полноту ответственности за жизнь Олега Сенцова несет лично Путин. Не ФСИН, не генерал Москалькова, не тюремщики, не врачи колонии — все они только выполняют указания, — не они, а лично Владимир Путин…

5 37 6 5930 14.09
Kобщество, сенцов, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Группа The Bellingcat и The Insider нашли косвенные свидетельства причастности Петрова и Боширова к спецслужбам РФ Александр Петров впервые появляется в базе ФМС в 2009 году, когда ему «взаимен испорченного» выдали новый загранпаспорт…

5 24 6 55771
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То есть профессионализм этой операции был таков (я уже помолчу про гостиницу за 48 фунтов), что они попросту не знали, что Юлия Скрипаль приехала к своему отцу…

5 219 6 183899 08.09
#слушать 48:38 8читать $скачать 11.1 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление Золотова?
5 88 6 26947 12.09
Блоги

«Женщины, встаем! Там наши дети!» Как за один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!»..

5 292 6 422513 09.09
Kполитика, екатеринбург, акции, общество, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1520 6 197512 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7256064
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3659167

Сегодня в эфире