В Латвии сегодня пройдет марш в защиту русских школ и возможности обучения на родном языке
О подготовке акции ранее заявили в партии «Русский союз Латвии».
С обращением и призывом сказать свое слово по поводу поправок в местное законодательство, предусматривающих перевод обучения во всех средних школах на латышский язык уже к 1 сентября 2021 года, ранее выступил депутат Европарламента и член партии «Русский союз» Андрей Мамыкин. Рижская акция объявлена вселатвийской, начнется она в полдень по местному времени у театра Дайлес и завершится у здания городской Ратуши. Ранее президент Латвии Раймондс Вейонис одобрил изменения в законодательство об образовании, которые предусматривают в полном объеме переход школ страны на обучение на латышском языке. При этом в русскоязычной среде Латвии, а это порядка 37% населения прибалтийской страны, заявляют о готовности бороться за возможность для детей обучаться в школах на родном языке. Группа Евродепутатов во главе с Мамыкиным ранее обратились в Еврокомиссию с запросом о том, как будут защищаться права лингвистических меньшинств в Евросоюзе. В обращении подчеркивалось, что «языки региональных и национальных меньшинств — это часть культурного наследия Европы, а их защита является вкладом в сохранение европейской демократии и культурного разнообразия».
Реформа школьного образования в Латвии будет проходить поэтапно, но уже с начала следующего учебного года большая часть дисциплин будет преподаваться на латышском языке.
Комментарии25
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
arye_11 15 сентября 2018 | 12:09
Русский марш от Риги до Пскова, где и завершится, так как все участники разбредутся по своим заброшенным деревням и колхозам
midnightblues 15 сентября 2018 | 12:14
arye_11: Тем более,что рпц встретит с распростертыми объятиями
и вы никогда более не увидите проклятых католикофф
arye_11 15 сентября 2018 | 12:17
midnightblues:
Католики как-то больше в Литве.
В Латвии лютеране.
zemljanka 15 сентября 2018 | 12:26
Разворачивайтесь в марше.
А то все больше кляузы...
beliy_negr 15 сентября 2018 | 12:16
arye_11: В Украине это серьезная проблема. Русскоговорящего населения половина Украины. Но правительство делает вид что нас нет.
arye_11 15 сентября 2018 | 12:19
beliy_negr:
"Мы" - это кто???
Одноразовая срань, которая час назад выползла из савушкинской помойки и еще не обсохнув от навоза лезет задавать "серьезные" вопросы?
midnightblues 15 сентября 2018 | 12:23
arye_11: Да что этот идиот пишет
В Украине русским до того осточертел рузский мир-что они в сбу работают уже против этих дебилов
kryimzdick 15 сентября 2018 | 12:24
Идиотов, которые не понимают украинского языка, в Украине очень мало.
midnightblues 15 сентября 2018 | 12:25
beliy_negr: то что ты негр-понятно
именно так зовут пригожинских рабов
efilika 15 сентября 2018 | 12:57
beliy_negr: ну вы живете на Украине. Какой должен быть в школах язык? Вы же можете провести референдум. Пример Швейцарии, например.
efilika 15 сентября 2018 | 12:52
arye_11: есть всегда альтернатива - русские центры и изучение языка там. Факультатив для желающих в школах.
mikhail_spb_ 15 сентября 2018 | 12:10
Удивительно, но совсем недалеко находится Россия, где пока никто не заставляет детей изучать латвийский и не запрещает изучать русский.
Если они так озабочены этими вопросами, то почему не хотят вернуться на горячо любимую Родину?
midnightblues 15 сентября 2018 | 12:11
Простите,что вынуждены обращаться к вам,люди русския
Мы-русскоязычные Эстонии вынуждены терпеть постоянные избиения эстонских жандармов
Местные фашисты специально не говорят в магазинах по русске и мы даже не можем купить продуктов
Наши голодные дети не могут учиться -тк они от голода падают в обмороки,а отъевшиеся эстонские полицаи и их потомки откровенно хохочут.
Мы просто не можем так жить-помагите пажалуста!!!!!!
Номера карт для сбора средств
4567 3333 4444 2858
Ждем
kryimzdick 15 сентября 2018 | 12:12
Чемодан-вокзал-Россия
tprfrund001 15 сентября 2018 | 12:21
kryimzdick: Поэтому, укропеец, вы потеряли Крым и Донбасс. И потеряете Одессу. Николаев, Харьков и Херсон. И Львов до кучи.
sumars 15 сентября 2018 | 12:41
tprfrund001: а ты не з******я пыль глотать?
seryj_wolk 15 сентября 2018 | 12:17
Могут изучать русский, как иностранный, но английский важнее, а потому никто этого не захочет. Можно изучать его на средства общины, а рфия возьмет на себя расходы. Можно изучать на собственные средства индивидуально или в группах. Гражданин любой страны должен знать язык (к депутату Монсону, Сигалу, Депардье и иже с ними это не относится).
alex55 15 сентября 2018 | 12:19
Вот странно как-то... И марш согласовали, и никаких ремонтов или фольклорных праздников у здания городской Ратуши на это же время не предвидится... Точно провокация - ихняя гвардия, похоже, готовится к жестким задержаниям протестующих...
nikolaitschi 15 сентября 2018 | 12:26
Нет, чтобы помочь Родине встать с колен, все бы им учить язык на чужбине,пополняя налогами вражеский бюджет. Скрепы на вас уже расставлены, у нас любят демонстрантов!
zolingen 15 сентября 2018 | 12:27
В Латвии сегодня пройдет марш в защиту русских школ и возможности обучения на родном языке
Ну с этим лучше в россию. Как там говаривал пересидент. Чемодан- вокзал- ..... и не парьте мозг латышам.
yralez 15 сентября 2018 | 12:32
Я русский забыл бы
толь за то
что на нем
говорит путин
Язык кончно не виноват и знать нужно, хотя бы читать русскую литературу.
Но устраивать русский мир позволить дебилам нельзя......для пользы их самих же.
zztop1960 15 сентября 2018 | 13:01
Опрос: самыми радикальными в Латвии оказались сторонники "Русского союза" , согласно данным опроса, наиболее радикально настроены люди, которые симпатизируют "Русскому союзу Латвии", наименее - потенциальный электорат "Для развития/За".Согласно данным издания, в целом 64,2% респондентов, назвавших себя электоратом Русского союза Латвии, придерживаются точки зрения, что надо "расстрелять плохих". Более половины из них (55,1%) ловят себя на этой мысли лишь иногда, а еще 9,1% — часто.
i_c_e 15 сентября 2018 | 13:04
В Татарстане такая же фигня, если не хуже — заставляют всех в школах учить татарский. Да и не только там националисты голову поднимают. Надо поддержать тех, кто не намерен ломать Великий и Могучий какими-то наречиями инородцев.
Но если серьёзно — ну вот никак не наше дело на каком языке в иностранном государстве в школах преподают. В Швейцарии по окончании школы требуют знания минимум двух государственных языков, причём не на выбор учащегося, а как кантональные власти для школы решат — многие родители против, особенно какого ретро-романского, если сами, скажем, франко- или немецко-говорящие. Но про шествия не слышал.
jblack2 15 сентября 2018 | 13:16
Не понимаю, что тут делают украинские защитники литовского языка?
Вы или переходите на рiдну мову или не гоните пургу!..
jblack2 15 сентября 2018 | 13:18
Не понимаю, что тут делают украинские защитники латвийского, литовского и албанского языков?
Вы или переходите на рiдну мову или не гоните пургу!