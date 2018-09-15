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Эксклюзив Эха 12:00, 15 сентября 2018

Петров и Боширов, подозреваемые Британией в отравлении Скрипалей, действительно являются сотрудниками спецслужб

Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Британией в отравлении Скрипалей, действительно являются сотрудниками российских спецслужб. Это следует из совместного расследования, The Bellingcat и идания The Insider. Об этом «Эху» рассказал шеф-редактор Инсайдер Роман Доброхотов.

Доброхотов сообщил, что это только первая часть расследования.

Комментарии

29

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alexsokoll 15 сентября 2018 | 12:07

Эхо лживое сми, заголовок не соответствует тексту, причём вчера петров с бошировам были связаны со спецслужбами, а сегодня - действительно являются.


Англичане сами отравили скрипалей





Сообщается в интернете.

kryimzdick 15 сентября 2018 | 12:10

alexsokoll:
Действительно, очень удобно отправлять на диверсии гей-пары. Во-первых, боевой партнер в случае чего всегда прикроет любимого человека. Во-вторых, сводится к минимуму опасность перевербовки вражескими агентами, никаких фруктовых-медовых ловушек можно не бояться. В-третьих, действительно, экономия на размещении в гостиницах.

zemljanka 15 сентября 2018 | 12:23

Брехню брехали брехуны (с)
Всегда и сразу.

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rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 12:10

The Bellingcat, The Insider и Роман Доброхотов - это площадные русофобские шуты. Никакого доверия, их слова вызывать не могут, правда если ты сам не такой же как они, грязножопый жидобандеровец.

alcatraz 15 сентября 2018 | 12:14

rpmcmurphy: Тогда читай журнал ,,Мурзилка, твой уровень развития.

rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 12:20

alcatraz:

А я их и не читаю, если бы не говнорадио, я бы наверняка про них и не услышал.

antimalin 15 сентября 2018 | 12:21

Это следует из совместного расследования, The Bellingcat и идания The Insider.
//////

Ну, да.
Те самые The Bellingcat и идание (!) The Insider, которые финансируются тем же Лондоном.
Странно, что еще "Белые каски" не откликнулись, которые Лондоном тоже финансируются.

Идание, в общем.
Вспомнился почему-то советский "Крокодил"

kryimzdick 15 сентября 2018 | 12:35

antimalin: тебе и вспомнить-то больше нечего, Боруховна, старый пень. Еще журнал Пионер и Мурзилку.

zurich_106 15 сентября 2018 | 12:41

antimalin: ваша шобла поваром финансируется это и есть крокодил, а интервью с фитнес туристами - полный провал, облажались, теперь будут каждый раз появляться новые факты.

mikhail_spb_ 15 сентября 2018 | 12:07


Почему гей-сообщество не вступится за этих двоих "бизнесменов средней руки"?

dmitry35 15 сентября 2018 | 12:27

mikhail_spb_: Потому, что у этого сообщества не бывает "средней руки", Она или левая. или правая (когда левая устанет).

timwlad90 15 сентября 2018 | 12:28

mikhail_spb_: Почему гей-сообщество не вступится за этих двоих "бизнесменов средней руки"?
------------
Ну тогда надо слить всю палату пэров и всех лордов.Там и так по причине обилия развратников дебилов в сословии лордов трон закачался.
Недавно только там скандал связаны с педофилией в высоких кругах власти замяли,а тут опять волну поднимать,что все лорды гомосексуалисты,а там и всплывёт что и педофилы все до единого,а там вся англиканская церковь сплошь из педофилов и гомосексуалистов состоит.

(комментарий скрыт)

patlik 15 сентября 2018 | 12:12

Возможно что эти господа и сотрудники ГРУ, но как это доказывает что они причастны к отравлению Скрипалей ? Это могло быть простое наблюдение. Да и было ли само отравление? Где граждане России Скрипали? Это как с буком, " Вы виновны потому что у вас есть бук". Господа расследователи предъявляйте веские доказательства.

kryimzdick 15 сентября 2018 | 12:13

patlik: Ты судья королевского британского высокого суда? Нет. Какие ж тебе доказательства, хороняка?

alexsokoll 15 сентября 2018 | 12:25

kryimzdick:

Про презумпцию невиновности в бриташке не слышали?

Да и эти фкфломёты ничем своё заявление о связи с гру в расследовании не подтвердили

ematveev 15 сентября 2018 | 12:26

kryimzdick:
А при чем тут судья высокого суда и доказательства? Поясните связь?
В другом громком деле, например, эти два понятия так и не были связаны, хотя уж десяток лет прошло.
Я имею в виду дело Литвиненко.

patlik 15 сентября 2018 | 12:29

kryimzdick: Образованные граждане при обращении к незнакомому человеку используют "Вы". Но на Вас это не распространяется юноша, я так думаю. А теперь о сути Вашего послания. Если кто то обращается к обществу, то это дорога в оба конца-- то есть "диалог". Если обращение направлено к судье королевского британского суда то и доказывать надо судье. Расследование публикуется в прессе, значит обращено и ко мне, поэтому я имею право требовать доказательств. К сожалению, я сомневаюсь что все выше сказанное Вами будет осмысленно, поэтому я заканчиваю это диалог. Не имею ни малейшего желания читать хамливые посты с Вашей стороны. Удачи.

kryimzdick 15 сентября 2018 | 12:33

patlik: с прессой оно ведь как - чё дали, то и хавай. Не нравится - не хавай, а выёживаться будешь в курилке))))

alladinov_03 15 сентября 2018 | 12:49

patlik: «Образованные граждане при обращении к незнакомому человеку используют "Вы"»

Друг мой Падлик, а вот зачем ты хамишь, а? И почему ты такой тупой и необразованный, что даже не всасываешь, что местоимение второго лица во множественном числе с прописной буквы в своих комментах пишут только исключительно малограмотные придурки? Ну-ка, портяныч, отвечай, когда тебя образованные люди спрашивают!

(комментарий скрыт)

viktorova 15 сентября 2018 | 12:36

patlik: будут веские доказательства. Идёт расследование. Всему своё время.

cypher 15 сентября 2018 | 12:53

patlik: зачем Скрипалей-то предъявлять? У кремлеботов на Оптиков, 4, к 3, полоний в термосах скоро протухнет, штоле?

zolingen 15 сентября 2018 | 12:25

Завралась власть до умопомрачения! По всем возможным и невозможным поводам и внутри и снаружи и даже в космосе.

yralez 15 сентября 2018 | 12:27

У грушников есть выбор.....либо киллеры либо пидор...сы.
Хотя на самом деле они киллеры-пидор...сы..

sargon5001 15 сентября 2018 | 12:30

Интересно, почему эти чудаки приперлись на ТВ в черных свитерах, в жару?
И почему у одного из них след от наручников на руке?

tverboul 15 сентября 2018 | 12:31

На седьмой день Зоркий Сокол увидел, что четвертой стены в тюрьме нет, и совершил побег.

wuwer 15 сентября 2018 | 12:33

Так в этом никто и не сомневался
Уж очень они вовремя, после отмашки путина ,нарисовались....., как Востриков в Кемерово

Ну и фигли...два педерала....скупили билеты на все рейсы в Москву..
шоб оттянутся на всю катушку в пустых аэропланах..
после трудной торговли трусами и добавками Тянь-Шаня...бабла же немерено сорвали

dmitry35 15 сентября 2018 | 12:51

- Марья Ивановна, окно на втором этаже разбил Петров.
- А кто это звонит?
- Никто, добро.....желатель.
- пи-пи-пи - короткие гудки.
Похоже,так первый раз Доброхотов в первом классе испытал оргазм от инсайдерства.

evgeny_biolog 15 сентября 2018 | 12:52

А что, всех сотрудников учат людей травить?

wuwer 15 сентября 2018 | 13:05

evgeny_biolog: Не всех..но набирают по тесту...
со особыми отклонениями и предраспоженностями
Присутствие совести не рекомендуется
При виде крови должны впадать в оргазм

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