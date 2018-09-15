Петров и Боширов, подозреваемые Британией в отравлении Скрипалей, действительно являются сотрудниками спецслужб

Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Британией в отравлении Скрипалей, действительно являются сотрудниками российских спецслужб. Это следует из совместного расследования, The Bellingcat и идания The Insider. Об этом «Эху» рассказал шеф-редактор Инсайдер Роман Доброхотов.

Доброхотов сообщил, что это только первая часть расследования.