Петров и Боширов, подозреваемые Британией в отравлении Скрипалей, действительно являются сотрудниками спецслужб
Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Британией в отравлении Скрипалей, действительно являются сотрудниками российских спецслужб. Это следует из совместного расследования, The Bellingcat и идания The Insider. Об этом «Эху» рассказал шеф-редактор Инсайдер Роман Доброхотов.
Доброхотов сообщил, что это только первая часть расследования.
Комментарии29
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
alexsokoll 15 сентября 2018 | 12:07
Эхо лживое сми, заголовок не соответствует тексту, причём вчера петров с бошировам были связаны со спецслужбами, а сегодня - действительно являются.
Англичане сами отравили скрипалей
Сообщается в интернете.
kryimzdick 15 сентября 2018 | 12:10
alexsokoll:
Действительно, очень удобно отправлять на диверсии гей-пары. Во-первых, боевой партнер в случае чего всегда прикроет любимого человека. Во-вторых, сводится к минимуму опасность перевербовки вражескими агентами, никаких фруктовых-медовых ловушек можно не бояться. В-третьих, действительно, экономия на размещении в гостиницах.
zemljanka 15 сентября 2018 | 12:23
Брехню брехали брехуны (с)
Всегда и сразу.
rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 12:10
The Bellingcat, The Insider и Роман Доброхотов - это площадные русофобские шуты. Никакого доверия, их слова вызывать не могут, правда если ты сам не такой же как они, грязножопый жидобандеровец.
alcatraz 15 сентября 2018 | 12:14
rpmcmurphy: Тогда читай журнал ,,Мурзилка, твой уровень развития.
rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 12:20
alcatraz:
А я их и не читаю, если бы не говнорадио, я бы наверняка про них и не услышал.
antimalin 15 сентября 2018 | 12:21
Это следует из совместного расследования, The Bellingcat и идания The Insider.
//////
Ну, да.
Те самые The Bellingcat и идание (!) The Insider, которые финансируются тем же Лондоном.
Странно, что еще "Белые каски" не откликнулись, которые Лондоном тоже финансируются.
Идание, в общем.
Вспомнился почему-то советский "Крокодил"
kryimzdick 15 сентября 2018 | 12:35
antimalin: тебе и вспомнить-то больше нечего, Боруховна, старый пень. Еще журнал Пионер и Мурзилку.
zurich_106 15 сентября 2018 | 12:41
antimalin: ваша шобла поваром финансируется это и есть крокодил, а интервью с фитнес туристами - полный провал, облажались, теперь будут каждый раз появляться новые факты.
mikhail_spb_ 15 сентября 2018 | 12:07
Почему гей-сообщество не вступится за этих двоих "бизнесменов средней руки"?
dmitry35 15 сентября 2018 | 12:27
mikhail_spb_: Потому, что у этого сообщества не бывает "средней руки", Она или левая. или правая (когда левая устанет).
timwlad90 15 сентября 2018 | 12:28
mikhail_spb_: Почему гей-сообщество не вступится за этих двоих "бизнесменов средней руки"?
------------
Ну тогда надо слить всю палату пэров и всех лордов.Там и так по причине обилия развратников дебилов в сословии лордов трон закачался.
Недавно только там скандал связаны с педофилией в высоких кругах власти замяли,а тут опять волну поднимать,что все лорды гомосексуалисты,а там и всплывёт что и педофилы все до единого,а там вся англиканская церковь сплошь из педофилов и гомосексуалистов состоит.
patlik 15 сентября 2018 | 12:12
Возможно что эти господа и сотрудники ГРУ, но как это доказывает что они причастны к отравлению Скрипалей ? Это могло быть простое наблюдение. Да и было ли само отравление? Где граждане России Скрипали? Это как с буком, " Вы виновны потому что у вас есть бук". Господа расследователи предъявляйте веские доказательства.
kryimzdick 15 сентября 2018 | 12:13
patlik: Ты судья королевского британского высокого суда? Нет. Какие ж тебе доказательства, хороняка?
alexsokoll 15 сентября 2018 | 12:25
kryimzdick:
Про презумпцию невиновности в бриташке не слышали?
Да и эти фкфломёты ничем своё заявление о связи с гру в расследовании не подтвердили
ematveev 15 сентября 2018 | 12:26
kryimzdick:
А при чем тут судья высокого суда и доказательства? Поясните связь?
В другом громком деле, например, эти два понятия так и не были связаны, хотя уж десяток лет прошло.
Я имею в виду дело Литвиненко.
patlik 15 сентября 2018 | 12:29
kryimzdick: Образованные граждане при обращении к незнакомому человеку используют "Вы". Но на Вас это не распространяется юноша, я так думаю. А теперь о сути Вашего послания. Если кто то обращается к обществу, то это дорога в оба конца-- то есть "диалог". Если обращение направлено к судье королевского британского суда то и доказывать надо судье. Расследование публикуется в прессе, значит обращено и ко мне, поэтому я имею право требовать доказательств. К сожалению, я сомневаюсь что все выше сказанное Вами будет осмысленно, поэтому я заканчиваю это диалог. Не имею ни малейшего желания читать хамливые посты с Вашей стороны. Удачи.
kryimzdick 15 сентября 2018 | 12:33
patlik: с прессой оно ведь как - чё дали, то и хавай. Не нравится - не хавай, а выёживаться будешь в курилке))))
alladinov_03 15 сентября 2018 | 12:49
patlik: «Образованные граждане при обращении к незнакомому человеку используют "Вы"»
Друг мой Падлик, а вот зачем ты хамишь, а? И почему ты такой тупой и необразованный, что даже не всасываешь, что местоимение второго лица во множественном числе с прописной буквы в своих комментах пишут только исключительно малограмотные придурки? Ну-ка, портяныч, отвечай, когда тебя образованные люди спрашивают!
viktorova 15 сентября 2018 | 12:36
patlik: будут веские доказательства. Идёт расследование. Всему своё время.
cypher 15 сентября 2018 | 12:53
patlik: зачем Скрипалей-то предъявлять? У кремлеботов на Оптиков, 4, к 3, полоний в термосах скоро протухнет, штоле?
zolingen 15 сентября 2018 | 12:25
Завралась власть до умопомрачения! По всем возможным и невозможным поводам и внутри и снаружи и даже в космосе.
yralez 15 сентября 2018 | 12:27
У грушников есть выбор.....либо киллеры либо пидор...сы.
Хотя на самом деле они киллеры-пидор...сы..
sargon5001 15 сентября 2018 | 12:30
Интересно, почему эти чудаки приперлись на ТВ в черных свитерах, в жару?
И почему у одного из них след от наручников на руке?
tverboul 15 сентября 2018 | 12:31
На седьмой день Зоркий Сокол увидел, что четвертой стены в тюрьме нет, и совершил побег.
wuwer 15 сентября 2018 | 12:33
Так в этом никто и не сомневался
Уж очень они вовремя, после отмашки путина ,нарисовались....., как Востриков в Кемерово
Ну и фигли...два педерала....скупили билеты на все рейсы в Москву..
шоб оттянутся на всю катушку в пустых аэропланах..
после трудной торговли трусами и добавками Тянь-Шаня...бабла же немерено сорвали
dmitry35 15 сентября 2018 | 12:51
- Марья Ивановна, окно на втором этаже разбил Петров.
- А кто это звонит?
- Никто, добро.....желатель.
- пи-пи-пи - короткие гудки.
Похоже,так первый раз Доброхотов в первом классе испытал оргазм от инсайдерства.
evgeny_biolog 15 сентября 2018 | 12:52
А что, всех сотрудников учат людей травить?
wuwer 15 сентября 2018 | 13:05
evgeny_biolog: Не всех..но набирают по тесту...
со особыми отклонениями и предраспоженностями
Присутствие совести не рекомендуется
При виде крови должны впадать в оргазм