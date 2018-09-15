В крымском городе Армянск из-за химических выбросов введен режим ЧС

Местные жители четвертую неделю страдают от загрязнения воздуха.

Режим ЧС в Армянске и близлежащих селах на севере Крыма был введен после того, как концентрация вредных веществ в воздухе была превышена более чем в пять раз. Местные жители, по словам властей, на это решение реагируют нормально, паники в городе нет. Ранее из Армянска в крымские санатории вывезли более тысячи детей.

Выброс произошел в ночь на 24 августа. Горожане жаловались на ухудшение самочувствия, едкий запах и першение в горле. Автомобили, крыши и деревья покрылись желтым маслянистым налетом. Источником проблем власти называют кислотонакопитель химического завода «Крымский титан». Он представляет собой открытый водоем, который в последнее время сильно обмелел. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако в 2014 году Украина перекрыла подачу с помощью шлюза. Работа «Крымского титана» на время приостановлена.

В Киеве утверждают, что выброс химческих веществ случился после того, как российские военные во время тренировок обстреляли отстойники отходов титанового и содового заводов.