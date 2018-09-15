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12:00, 15 сентября 2018

В крымском городе Армянск из-за химических выбросов введен режим ЧС

Местные жители четвертую неделю страдают от загрязнения воздуха.

Режим ЧС в Армянске и близлежащих селах на севере Крыма был введен после того, как концентрация вредных веществ в воздухе была превышена более чем в пять раз. Местные жители, по словам властей, на это решение реагируют нормально, паники в городе нет. Ранее из Армянска в крымские санатории вывезли более тысячи детей.

Выброс произошел в ночь на 24 августа. Горожане жаловались на ухудшение самочувствия, едкий запах и першение в горле. Автомобили, крыши и деревья покрылись желтым маслянистым налетом. Источником проблем власти называют кислотонакопитель химического завода «Крымский титан». Он представляет собой открытый водоем, который в последнее время сильно обмелел. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако в 2014 году Украина перекрыла подачу с помощью шлюза. Работа «Крымского титана» на время приостановлена.

В Киеве утверждают, что выброс химческих веществ случился после того, как российские военные во время тренировок обстреляли отстойники отходов титанового и содового заводов.

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Kкрым, аварии, экология, власть, чиновники, мнения

Комментарии

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rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 12:06

Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако в 2014 году Украина перекрыла подачу с помощью шлюза...

Украина всеми способами хочет показать жителям Крыма, что она их любит, жалеет и считает своими гражданами, временно оккупированными Россией.

edyunia 15 сентября 2018 | 12:08

rpmcmurphy: \\показать жителям Крыма\\
Найуха "жителям Крыма" жидобандеровская вода?

degele 15 сентября 2018 | 12:18

rpmcmurphy: прошло 4 года. Что местные воры из единой России сделали за 4 года? Воруют и все!

rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 12:30

Жители Крыма должны всё фиксировать, для будущих судов в Гааге, по преступлениям украинской свиньи против человечества.

grigol331 15 сентября 2018 | 12:42

rpmcmurphy: для будущих судов в Гааге, по преступлениям украинской свиньи против человечества
-------
Круто ты окурка приложил.

xuato 15 сентября 2018 | 13:26

rpmcmurphy: Кто Крым оккупировал тот его и танцует. Или Сталин был тупее Путина, это он дал распоряжение передать Крым по экономическим причинам. А рис можно и на юге Украины выращивать.

shmuel63 15 сентября 2018 | 12:18

rpmcmurphy: Из директивы СНК СССР от конца июня 1941 года
"4) При вынужденном отходе частей Красной Армии ... не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Все ценное имущество, в том числе ... хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться." - это обрекало советское население оккупированных районов на голодную смерть.

kryimzdick 15 сентября 2018 | 12:19

rpmcmurphy: а раз воды стало не хватать, кто мешал остановить работу опасного завода? Ждали, пока жители подыхать начнут. Опять же, за воду надо платить, не слыхал о такой концепции, в землянке живешь? А в содержание инфраструктуры каналы надо вкладываться. Ни того, ни другого делать Гоблин не собирался. И тогда считалось, что вот-вот и Херсон, и Мариуполь будет наш, и проблема решится сама собой. А не вышло.

kryimzdick 15 сентября 2018 | 12:22

Опять же, весь Крым завален питьевой водой в пятилитровых баклажках производства города Армянск. Из скважин. На это воды хватает.

rihard 15 сентября 2018 | 12:20

rpmcmurphy: А что местные власти этого не знали? Почему Титан прекратил работу только после катастрофы?

belovnikita 15 сентября 2018 | 12:10

Да по фиг на крысчан, им хоть камни с неба - они на родине :-D

jetsam 15 сентября 2018 | 12:16

странно.
@в 2014 году Украина перекрыла подачу@
а рвануло только сейчас? тады в чем вина украины???
4 года все ок. может на монголо-татар свалить лучше?
или на евреев? или на цыган?

@открытый водоем, который в последнее время сильно обмелел@
нифига не понял - это об отстойнике, пенсионном фонде
или общаке кооператива "озеро"?

wuwer 15 сентября 2018 | 12:18

rpmcmurphy: \\показать жителям Крыма\\
Найуха "жителям Крыма" жидобандеровская вода?

А шоб жизня мёдом не казалась
Предатели ....и в Африке предатели

Денех нет, но вы держитесь
Нааа .... дихлофосом
Вы попали в "рай"....не нравится...южное побережье Магадана раскрыло перед вами объятия

piter_ug 15 сентября 2018 | 12:24

Может уже для полной гармонии переименовать город в Едропутинск?

oldpartizan 15 сентября 2018 | 12:28

родная говень...

nikolaitschi 15 сентября 2018 | 12:31

Воду перестали давать не вчера. Почти пять лет ясно, что ее нет и не будет. Не закрыть производство могли только преступники!

kryimzdick 15 сентября 2018 | 12:47

Надо переименовать в Азербайджанск

xuato 15 сентября 2018 | 12:54

Четвертые сутки воняют станицы.
Кислотой пропиталась Крыма земля
А может вернуться домой в Украину
Ржавеют медали гниют ордена.

y3emen1 15 сентября 2018 | 12:57

крым-наш, а армянск -не наш. пусть армяне и разбираются

vladimirgornitsky 15 сентября 2018 | 13:15

"Местные жители, по словам властей, на это решение реагируют нормально".
Нормально для России. Те, у кого хватает ума о себе позаботиться и хоть какие-то деньги есть, разбежались, кто куда мог. А прочие сидят и тупо ждут, чем все кончится - передохнут они или просто болеть всю оставшуюся жизнь будут и уродов рожать. И тишина, никаких протестов ни в Армянске, ни в Крыму. А уж про Россию и говорить нечего, в России то гражданам чего беспокоиться. Где Россия, а где Крым, который наш.
В нормальной стране власть бы уже на ушах стояла, пытаясь помочь людям, раз уж допустили до такого. А потом, когда люди будут в безопасности, пошли бы штрафы, иски к отравителям и т.д.
Так то ж в нормальной стране...

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