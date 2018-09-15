В самопровозглашенной ДНР задержан подозреваемый в убийстве руководителя республики Александра Захарченко

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина. По его словам, задержанный дал показания. Пушилин утверждает, что убийство Захарченко было осуществлено СБУ при содействии западных спецслужб. «Для всесторонней помощи и содействия в расследовании мы обратился к правительству России. Такая помощь сейчас оказывается», — добавил Пушилин.

Захарченко погиб 31 августа при взрыве в одном из кафе в центре Донецка.