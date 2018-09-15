В самопровозглашенной ДНР задержан подозреваемый в убийстве руководителя республики Александра Захарченко
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина. По его словам, задержанный дал показания. Пушилин утверждает, что убийство Захарченко было осуществлено СБУ при содействии западных спецслужб. «Для всесторонней помощи и содействия в расследовании мы обратился к правительству России. Такая помощь сейчас оказывается», — добавил Пушилин.
Захарченко погиб 31 августа при взрыве в одном из кафе в центре Донецка.
Комментарии10
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eduard53 15 сентября 2018 | 11:37
Захарченко ... Пушилин ... Святые ж бескорыстно-кристально-безгрешные ангелы. Абсолютное доверие каждому их слову, особенно - о признательных показаниях из их цивильных застенков ...
plank1957 15 сентября 2018 | 11:37
Какой по счету, а то уже их столько было, и все кивали на СБУ.
testmeter 15 сентября 2018 | 11:38
«мы обратился к правительству России» ///
Ишшо одно дебилушко. Тебе, Петушилин лучше думать, куда скрыться, поскорее, чем свой пятак светить
sergo_25_26 15 сентября 2018 | 11:39
Молода республика, детские приколы, что с детей взять. Ужасно напоминает 1917 год. Брррррр.......свят свят.
tag188 15 сентября 2018 | 11:46
при содействии западных спецслужб...
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А так же инопланетян с планеты Нибиру и злобных рептилоидов. Они все просто мечтали уничтожить Захарченко. А мотивом была месть -- в свое время Захарченко перешел им дорогу в бизнесе по торговле курями.
ac_dc 15 сентября 2018 | 11:46
Как так сёдня задержае???
Уже ж через два часа ж задержали...
Выходит, энти не сознались. Свежего поймали
yralez 15 сентября 2018 | 11:51
Террористы задерживают убийцу......сюр.
basel812 15 сентября 2018 | 11:52
"Для всесторонней помощи и содействия в расследовании мы обратился к правительству России."
Российские следоки поделились опытом по получению признательных показаний,
путём засовывания стеклотары в подозреваемых.
manfred 15 сентября 2018 | 11:52
Так это...тово...они же сразу же, в тот же день, взяли диверсантов и они дали "признательные показания"....Как же так? Неужели врали? Не может быть!!! Боже ж мой...кому верить!? Рушатся идеалы руссскага мира!
snagging 15 сентября 2018 | 11:53
Задержанный, так и ждал, когда Пушилина назначат, чтобы его задержали, хотя Бошаров и Петров по жиже спешили на электричку, даже шпиль в другой стороне остался, ну в бинокль посмотрели, да и ладно. Ну, а западные спецслужбы ждали Пушилина, чтобы он лично объявил о задержании. Главное есть высокие технологии у них, а ума получается нет. Вот только у кого.