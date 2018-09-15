Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в том, что она препятствует вступлению в Альянс Македонии и Черногории
По его словам, Россия пытается вмешаться в политические процессы в разных странах НАТО. Он также добавил, что Москва вмешивается в политику других государств с помощью соцсетей, сообщает РИА.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва дорожит добрыми отношениями с Македонией и выступает за развитие взаимодействия с этой страной. «Но что касается приближение инфраструктуры НАТО и НАТО в целом к нашим границам, то вы знаете очень хорошо об отношении Москвы к этому процессу, и в этом плане ничего не изменилось, — сказал Песков.
Комментарии7
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andreyoo 15 сентября 2018 | 11:40
Фак! Уже даже не смешно. Уже грустно. Степень неадекватности наших западных партнеров пугает.
danko1 15 сентября 2018 | 11:44
andreyoo: Пугает неадекватность Путина, который
danko1 15 сентября 2018 | 11:46
danko1: Пугает неадекватность Путина, который её ежедневно демонстрирует.
И в том, что НАТО приблизилось к нашим границам- это полностью "заслуга" Путина, сделавшего всех врагами и от агрессии которого соседние страны вынуждены защищаться, прося защиты у НАТО.
sab171 15 сентября 2018 | 11:48
andreyoo: вы им не партнеры, не льстите себе.
sensei54 15 сентября 2018 | 11:40
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в том, что она...
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"Подтверждаю" - ответил Песков.
grazschdanin 15 сентября 2018 | 11:42
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в том, что она препятствует вступлению в Альянс Македонии и Черногории.
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Что за бред....
Каким образом?
За руки держат?
danko1 15 сентября 2018 | 11:49
grazschdanin: Спросите у Патрушева, который летал в Черногорию освобождать своих провокаторов.