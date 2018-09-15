Двух россиян заподозрили в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство
Речь идет о людях, которых ранее обвинили в шпионаже.
По данным прокуратуры Берна, двое россиян, задержанных этой весной в Гааге по подозрению в шпионаже и затем высланных из Швейцарии, провели кибератаку против WADA.
Взлом системы агентства, в которой хранились данные о допинг-пробах спортсменов, взятые во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро, произошел в 2016 году. Вся украденная информация была опубликована в интернете.
Впрочем, причины задержания россиян не были связаны с этим делом – агентов выслали за то, что они вели слежку за лабораторией в Шпице, которая занимается защитой населения от угроз ядерного и химического оружия. По словам источников швейцарских СМИ, у мужчин нашли шпионское оборудование.
Инцидент произошел незадолго до отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лаборатория, за которой они следили шпионы, изучала вещество, примененное в Солсбери, а также участвовала в расследовании химических атак в Сирии.
Ранее WADA обвинило в кибератаках российскую группировку Fancy Bear, предположительно связанную с ГРУ.
Комментарии1
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grazschdanin 15 сентября 2018 | 11:50
Взлом системы агентства, в которой хранились данные о допинг-пробах спортсменов, взятые во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро, произошел в 2016 году. Вся украденная информация была опубликована в интернете.
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Разве это плохо? Сегодня утром здесь же восхищались Беллингкэту», который за ночь взломал базу данных ФМС.