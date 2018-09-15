Из Бельгии в Россию экстрадировали находящегося в международном розыске россиянина Али Гехаева

ФСБ считает его сторонником запрещенной террористической организации Исламское государство*. Об этом сообщается на сайте юриста. Как заявляют в ФСБ, Гехаев проживал на территории Евросоюза с 2015 года и финансировал террористическую группировку. В мае прошлого года он был задержан в Брюсселе. Сейчас по делу проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка