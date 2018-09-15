Из Бельгии в Россию экстрадировали находящегося в международном розыске россиянина Али Гехаева
ФСБ считает его сторонником запрещенной террористической организации Исламское государство*. Об этом сообщается на сайте юриста. Как заявляют в ФСБ, Гехаев проживал на территории Евросоюза с 2015 года и финансировал террористическую группировку. В мае прошлого года он был задержан в Брюсселе. Сейчас по делу проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка
Комментарии1
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wuwer 15 сентября 2018 | 11:48
У вас ежедневного миллионы долляров за бугор выводят....а ФСБ не чешется.....
аааа... там же , причастны мелькающие имена из зомбоящика, чревато встать в позу, для очередного мазохизма?