На Чемпионате мира по волейболу среди мужских команд сборная России сыграет сегодня с американцами.

Группа С, в которой выступает на квалификационном раунде российская команда, самая предсказуемая с точки зрения промежуточного результата. В ней очевидны аутсайдеры – две африканские сборные, которым выйти из группы будет крайне сложно. А вот в четверке лучших борьба будет идти весьма ожесточенная. Поскольку набранные очки пойдут в зачет на следующем этапе. И сыграют там немаловажную роль. Яркое тому подтверждение – встреча сборных США и Австралии. В которой звездно-полосатые смогли вырвать победу только на тай-брейке.

Сегодня с американской командой сыграет наша сборная. И очевидно, что легкой прогулки у подопечных Сергея Шляпникова не предвидится.

Игра между волейболистами России и США начнется в 21.30. Трансляция на МАТЧ ТВ.