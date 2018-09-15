На Чемпионате мира по волейболу среди мужских команд сборная России сыграет сегодня с американцами
На Чемпионате мира по волейболу среди мужских команд сборная России сыграет сегодня с американцами.
Группа С, в которой выступает на квалификационном раунде российская команда, самая предсказуемая с точки зрения промежуточного результата. В ней очевидны аутсайдеры – две африканские сборные, которым выйти из группы будет крайне сложно. А вот в четверке лучших борьба будет идти весьма ожесточенная. Поскольку набранные очки пойдут в зачет на следующем этапе. И сыграют там немаловажную роль. Яркое тому подтверждение – встреча сборных США и Австралии. В которой звездно-полосатые смогли вырвать победу только на тай-брейке.
Сегодня с американской командой сыграет наша сборная. И очевидно, что легкой прогулки у подопечных Сергея Шляпникова не предвидится.
Игра между волейболистами России и США начнется в 21.30. Трансляция на МАТЧ ТВ.
Комментарии5
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ss2020 15 сентября 2018 | 11:29
шляпа давай...!)
ss2020 15 сентября 2018 | 11:31
шляпа давай...не прошляпь...!))) как в прошлый раз с боингом и скрепалями!)))
suren_112 15 сентября 2018 | 11:49
ss2020:
Уже весь мир ненавидит этих русских свиней. Надо Западу этим ублюдкам очередных скрипалей подсунуть.
zemljanka 15 сентября 2018 | 11:35
Удачи!
suren_112 15 сентября 2018 | 11:46
zemljanka:
Удачи нашим американским друзьям, а не русской орде, накаченной паленым допингом.