Партия «Русский союз Латвии» проведет сегодня акцию «Марш русские школы». Она нужна, чтобы добиться равенства всех граждан Латвии, сказал депутат Европарламента Андрей Мамыкин.

В апреле этого года президент Латвии Раймондс Вейонис подписал поправки к закону об образовании. Они предусматривают переход к обучению на латышском языке во всех средних школах к 2021 году.