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11:00, 15 сентября 2018

Партия «Русский союз Латвии» проведет сегодня акцию «Марш русские школы»

Партия «Русский союз Латвии» проведет сегодня акцию «Марш русские школы». Она нужна, чтобы добиться равенства всех граждан Латвии, сказал депутат Европарламента Андрей Мамыкин.

В апреле этого года президент Латвии Раймондс Вейонис подписал поправки к закону об образовании. Они предусматривают переход к обучению на латышском языке во всех средних школах к 2021 году.

Комментарии

14

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mikhail_spb_ 15 сентября 2018 | 11:07


Россиянам не следует радоваться.
Ведь скоро приехавшие в Россию и расплодившиеся жители среднеазиатских аулов наберут силу и тоже потребуют ввести в российских школах свои языки и свои обычаи. И противостоять этому сокращающееся русское население не сможет.

suren_112 15 сентября 2018 | 11:39

mikhail_spb_:
Не мешало бы этих русских свиней латышским полицейским из водометов окатить, и дубинками по горбу пройтись. Это будет месть Запада за издевательства Путина над московскими либералами.

hastings 15 сентября 2018 | 11:55

suren_112: а мы тогда в Эстонию введем войска.

midnightblues 15 сентября 2018 | 11:54

mikhail_spb_: Подбросили бабла
половину разворовали
вот и цена акции

hz6691 15 сентября 2018 | 11:09

У нас давно преподавание только на русском и что?

woodworld 15 сентября 2018 | 11:18

Русские школы, а слова склонять не умеют

seryj_wolk 15 сентября 2018 | 11:28

woodworld: Правильно было бы назвать марш "Русские шакалы"!

suren_112 15 сентября 2018 | 11:41

seryj_wolk:
Русские шакалы и русские свиньи. Так лучше.

piter_ug 15 сентября 2018 | 11:25

//акцию «Марш русские школы»//

А куда, собственно, марш?
В Россию?

beregov_net 15 сентября 2018 | 11:27

Пройдут и их никто не скрутит , никого не потащат в автозаки , вот что главное

suren_112 15 сентября 2018 | 11:44

beregov_net:
А стоило бы. Не мешало бы этим русским свиньям наломать бока, за то что в Москве эти русские свиньи издеваются над либералами.

manfred 15 сентября 2018 | 11:47

А они согласовали маршрут? А трубу не прорвёт ли там? Не надо согласовивать!? Трубы не прорывает!? Вот латыши лохи!!!

suren_112 15 сентября 2018 | 11:53

manfred:
Вот латыши лохи!!!
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Сам ты лох голимый. А еще из Украины. Не стыдно латышей, европейский народ называть лохами? Да, не добил Степан Бандера вашего безмозглого брата.

sinoptik2016 15 сентября 2018 | 11:50

Нужно быть полным идиотом, что бы живя в чужой языковой среде отдавать своего ребенка в русскую школу. Пусть ребенок разговаривает на родном языке у семье, а учиться в школе на гос языке и он будет знать оба и не будет иметь проблем с трудоустройством. Но идиоты принципиально не хотят учить гос язык и портят детям жизнь. Если вы с ребенком дома говорите на русском, то он его никогда не забудет. Идиоты думают, что если ребенок выучит гос язык, то он забудет родной. Идиоты не понимают, что человек способен знать и два и три и восемь языков.

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