В самопровозглашенной ДНР задержан подозреваемый в убийстве бывшего лидера сепаратистов Александра Захарченко

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, которые приводит РИА, один из подозреваемых дал признательные показания.

Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной республики Денис Пушилин уверен, что убийство его предшественника в должности главы ДНР совершено при содействии западных спецслужб. Каковы основания для этого, пока не уточняется, но по словам Пушилина, есть «понимание, кто это сделал, задержанный дал полную раскладку и показания». Пушилин утверждает, что к убийству Захарченко причастен пятый департамент контрразведки СБУ – анализ остатков взрывного устройства показал, что бомба была сделана отнюдь не кустарным способом.

Александра Захарченко убили 31 августа в донецком кафе «Сепар». Вместе с ним был убит его телохранитель, ранения получили 12 человек, в том числе министр налогов правительства сепаратистов Александр Тимофеев. По данным донецких властей, в ночь перед инцидентом в кафе было заложено безоболочное взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно. Кроме того, врио главы ДНР отметил, что помощь спецслужбам республики в расследовании убийства Захарченко оказывает Россия.

Что касается российских властей, то в ФСБ и Госдуме, комментируя расследование убийства Захарченко, ранее заявляли о следе ведущем к Службе безопасности Украины, националистическими группировками в этой стране и даже к запрещенному в России «Исламскому государству».