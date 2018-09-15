В самопровозглашенной ДНР задержан подозреваемый в убийстве бывшего лидера сепаратистов Александра Захарченко
По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, которые приводит РИА, один из подозреваемых дал признательные показания.
Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной республики Денис Пушилин уверен, что убийство его предшественника в должности главы ДНР совершено при содействии западных спецслужб. Каковы основания для этого, пока не уточняется, но по словам Пушилина, есть «понимание, кто это сделал, задержанный дал полную раскладку и показания». Пушилин утверждает, что к убийству Захарченко причастен пятый департамент контрразведки СБУ – анализ остатков взрывного устройства показал, что бомба была сделана отнюдь не кустарным способом.
Александра Захарченко убили 31 августа в донецком кафе «Сепар». Вместе с ним был убит его телохранитель, ранения получили 12 человек, в том числе министр налогов правительства сепаратистов Александр Тимофеев. По данным донецких властей, в ночь перед инцидентом в кафе было заложено безоболочное взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно. Кроме того, врио главы ДНР отметил, что помощь спецслужбам республики в расследовании убийства Захарченко оказывает Россия.
Что касается российских властей, то в ФСБ и Госдуме, комментируя расследование убийства Захарченко, ранее заявляли о следе ведущем к Службе безопасности Украины, националистическими группировками в этой стране и даже к запрещенному в России «Исламскому государству».
Комментарии8
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igorrrpadlowitchs 15 сентября 2018 | 11:08
Пушилин, какую бы ахинею сейчас не нёс- конец у него будет такой же , как и у предшественника. Свои же и замочат!
danko1 15 сентября 2018 | 11:24
igorrrpadlowitchs: Да, реальные боевые действия там больше идут сейчас по захвату и переделу бизнеса бандитами-сепаратистами во власти.
Они похоже друг друга и в терактах уничтожают.
astet 15 сентября 2018 | 11:08
Как???
Разве его задержали
не неделю назад
сразу после убийства???
Или врать не привыкать?!!
vladimirbelarus 15 сентября 2018 | 11:08
Да там уже около 60-ти человек созналось. Пить надо меньше, Чепушилин. Ага, западные спецслужбы. Говно поедает само себя - вот и вся правда.
veniy_diktov 15 сентября 2018 | 11:10
В том, что к убийству Захарченко причастны ЦРУ с МИ-6 сомневаться не приходится - на то есть веские доказательства, но в том что западные спецслужбы не понесут за это убийство наказание то же нет сомнения.
igc 15 сентября 2018 | 11:19
veniy_diktov: Новый троль? Или всё же монгольский патрик с митричкм емелиным
dsa_dsf 15 сентября 2018 | 11:27
veniy_diktov: моссад забыл!
mikhail_spb_ 15 сентября 2018 | 11:14
А что это за дебильное название у кафе?
"Сапёр" написали с ошибками, что ли?
Кстати, не ведут ли следы от взрывного устройства прямиком в ЦРУ, которое не смогло смириться с существованием молодого пророссийского государства?