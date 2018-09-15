Двух россиян заподозрили в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство
Речь идет о людях, которых ранее обвинили в шпионаже.
По данным прокуратуры Берна, двое россиян, задержанных этой весной в Гааге по подозрению в шпионаже и затем высланных из Швейцарии, провели кибератаку против WADA.
Взлом системы агентства, в которой хранились данные о допинг-пробах спортсменов, взятые во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро, произошел в 2016 году. Вся украденная информация была опубликована в интернете.
Впрочем, причины задержания россиян не были связаны с этим делом – агентов выслали за то, что они вели слежку за лабораторией в Шпице, которая занимается защитой населения от угроз ядерного и химического оружия. По словам источников швейцарских СМИ, у мужчин нашли шпионское оборудование.
Инцидент произошел незадолго до отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лаборатория, за которой они следили шпионы, изучала вещество, примененное в Солсбери, а также участвовала в расследовании химических атак в Сирии.
Ранее WADA обвинило в кибератаках российскую группировку Fancy Bear, предположительно связанную с ГРУ.
Комментарии6
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yralez 15 сентября 2018 | 11:08
Опять два туриста-пи...ораса
serge_moro 15 сентября 2018 | 11:08
yralez: Развалить все за 20 лет не смогли все цари, все генсеки и президенты. А вот он маленький ботоксный бандитик таки смог. Он просто герой всей этой огромной помойки ,которая когда-то была Россией. Слава Коротышке !
mikhail_spb_ 15 сентября 2018 | 11:09
Может, это были бизнесмены средней руки, приехавшие полюбоваться на шпили и живущие в номере с одной кроватью?
gerzr 15 сентября 2018 | 11:13
"Двух россиян заподозрили..."
Опять? Неужто это те же Петров и Боширов?)))))
good_sky 15 сентября 2018 | 11:22
Если в кране вода не идёт,
Значит её выпили русские, это знает каждый идиот!
good_sky 15 сентября 2018 | 11:26
Хорошо что Россия есть на свете
За всё плохое она в ответе.:))