Двух россиян заподозрили в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство

Речь идет о людях, которых ранее обвинили в шпионаже.

По данным прокуратуры Берна, двое россиян, задержанных этой весной в Гааге по подозрению в шпионаже и затем высланных из Швейцарии, провели кибератаку против WADA.

Взлом системы агентства, в которой хранились данные о допинг-пробах спортсменов, взятые во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро, произошел в 2016 году. Вся украденная информация была опубликована в интернете.

Впрочем, причины задержания россиян не были связаны с этим делом – агентов выслали за то, что они вели слежку за лабораторией в Шпице, которая занимается защитой населения от угроз ядерного и химического оружия. По словам источников швейцарских СМИ, у мужчин нашли шпионское оборудование.

Инцидент произошел незадолго до отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лаборатория, за которой они следили шпионы, изучала вещество, примененное в Солсбери, а также участвовала в расследовании химических атак в Сирии.

Ранее WADA обвинило в кибератаках российскую группировку Fancy Bear, предположительно связанную с ГРУ.