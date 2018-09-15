По меньшей мере пять человек погибли в США из-за тропического шторма Флорренс
Стихия обрушилась на восточное побережье страны в Северной и Южной Каролине. Среди погибших – женщина с ребенком, на дом которых упало дерево, а также пожилой мужчина, которого ударило током при попытке подключить удлинитель.
В Северной и Южной Каролине, а также в штатах Вирджиния, Мериленд и Вашингтон объявлено чрезвычайное положение.
Комментарии1
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veniy_diktov 15 сентября 2018 | 11:13
Руку кремля ещё не нашли? Плохо ищут, однозначно это дело рук ГРУшников путинских!