По меньшей мере пять человек погибли в США из-за тропического шторма Флорренс

Стихия обрушилась на восточное побережье страны в Северной и Южной Каролине. Среди погибших – женщина с ребенком, на дом которых упало дерево, а также пожилой мужчина, которого ударило током при попытке подключить удлинитель.

В Северной и Южной Каролине, а также в штатах Вирджиния, Мериленд и Вашингтон объявлено чрезвычайное положение.