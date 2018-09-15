Правительство решило увеличить субсидии нефтяникам для того, чтобы сдержать рост цен на бензин

Этот вопрос обсуждался накануне на совещании вице-премьера Козака с представителями министерств и крупнейших нефтяных компаний. Было решено, что если экспортная цена топлива превысит условную цену внутреннего рынка, нефтяники получат половину выручки, которую они потеряли, поставляя на топливо на внутренний рынок, а не на экспорт.

При текущих цена на нефть это позволит компаниям получить дополнительно двести миллиардов рубле, — сообщает РБК.