Правительство решило увеличить субсидии нефтяникам для того, чтобы сдержать рост цен на бензин
Этот вопрос обсуждался накануне на совещании вице-премьера Козака с представителями министерств и крупнейших нефтяных компаний. Было решено, что если экспортная цена топлива превысит условную цену внутреннего рынка, нефтяники получат половину выручки, которую они потеряли, поставляя на топливо на внутренний рынок, а не на экспорт.
При текущих цена на нефть это позволит компаниям получить дополнительно двести миллиардов рубле, — сообщает РБК.
Комментарии12
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zelator 15 сентября 2018 | 10:36
Субсидии нефтяникам? - А нефтяники - это работяги, добывающие нефть, или эффективные менеджеры, которым "Лексус" не катит, им "Мерс" подавай?
traxau_okurka 15 сентября 2018 | 10:37
zelator: Второй этап санкций "за Скрипалей" в ноябре для обычной российской семьи будет означать:
- резкий рост цен почти на всё
- проблемы с вкладами в банках (если они есть)
- очередное падение семейных доходов
- рост налогов для поддержки выгнанных с Запада олигархов
danko1 15 сентября 2018 | 10:45
traxau_okurka: Какое счастье.
НАглый вор Игорь Иванович еще себе яхты и самолеты за счет дальнейшего обнищания россиян прикупит. А с ними и жену новую.
efilika 15 сентября 2018 | 11:09
zelator: при растущих ценах на нефть. А что будет, когда падать начнут?
igorrrpadlowitchs 15 сентября 2018 | 11:11
zelator: до чего тупая страна, что нефтянникам еще субсидии дают . Осталось еще субсидии выделить золотодобытчикам, алмазной отросли , ну и наконец- то банкирам! Вова страну привёл к маразму!
lager23 15 сентября 2018 | 10:46
Тришкин кафтан! Путеномика нежизнеспособна, как и большинство "многоходовочек", если нет халявного потока нефтедолларов для затыкания дыр на галере!
polsan 15 сентября 2018 | 10:48
Цены на бензин таким образом сложно будет будет сдержать, хотя бы потому, что им же возместят только половину того, что они теряют. Кроме этого увеличение учетной ставки центрального банка и НДС с нового года и увеличение, сделает своё дело. Цены на бензин будут может и очень медленно, но всё ж подрастать
wuwer 15 сентября 2018 | 10:59
)))) Шо? опять дэфективные плачутся.....парашюты дешевеют?
Сколько (при отжатие) стоили сторонние компании?
Довести до ручки, многих трудов понадобилось...позолотите ручку, плиз!!!
Диплом (из перехода метро) ума не добавляет....но на комфортное кресло для мажоров хватает
Дебилы, бля (с) (Лавров)
tag188 15 сентября 2018 | 11:05
В итоге и нефтяники получат из бюджета деньги (т.е. за счет простого россиянина), и бензин подорожает (что так же оплатит простой россиянин). Замечательно придумано.
yralez 15 сентября 2018 | 11:10
А нам, простым расеянам, воры компенсировать не будут ?
pomeranche 15 сентября 2018 | 11:45
Непонятно. Они поставляют например 60% на экспорт и 40 в Россию. Теперь они скажут что мы могли бы и эти 40 на экспорт гнать. Разница например 20$. Вот вы нам и по 10$ с каждой баррельки и верните скажут они. Как это считать будут?
cromwel 15 сентября 2018 | 11:47
Ха-ха-ха...ща субсидии распилят и цена на бензин возрастет. Я офигиваю от такого наглого и непрекрытого воровства.