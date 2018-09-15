Александр Петров и Руслан Боширов действительно являются сотрудниками российских спецслужб
Александр Петров и Руслан Боширов действительно являются сотрудниками российских спецслужб. К такому выводу пришли авторы совместного расследования Bellingcat и Инсайдер. Они ссылаются на базу ФМС, в которой на файле с паспортными данными Петрова и Боширова стоит штамп «Сведений не давать» и «С.С.», что значит «Совершенно секретно». Российские паспорта этим людям выданы подразделением УФМС, где документы получают либо привилегированные лица за взятку, либо представители силовых структур, утверждают авторы расследования.
Комментарии47
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traxau_okurka 15 сентября 2018 | 10:33
Да-с, нынешняя неделя стала, по-моему, первой, в течение которой на всеобщее осмеяние и позор выставили себя сразу три спецслужбы: Росгвардия, ГРУ и РПЦ.
kryimzdick 15 сентября 2018 | 10:35
traxau_okurka: У них и файл с паспортными данными общий? Вот что значит боевое братство! "И тогда нам экипаж - семья, и тогда любой из нас не против..."
mymymy 15 сентября 2018 | 10:38
kryimzdick: Брехливое Эхо М очередной раз скатилось с катушек и засилье укро троллей это только подтверджает.
sagen 15 сентября 2018 | 11:10
mymymy: Путин опять соврал. Он заявлял, что они гражданские лица, он сам проверял. Надо же такому случится, чтобы никогда и опять. Он когда-нибудь говорит правду?
mymymy 15 сентября 2018 | 11:24
sagen: Шта? Ты сам-то понял, что сказал? (с)
bmrt 15 сентября 2018 | 11:39
sagen: "Правда" в совдепии и нынешней России было только в газетных киосках...
leonidoff_leonea 15 сентября 2018 | 10:43
kryimzdick:
Теперь наконец-то рашку объявят террористическим государством, выгонят из Совбеза ООН, ВТО, ЮНЕСКО, лишат права вето, т отберут ядерное оружие. Вот тогда и отдемократизируют все это генетическое отребье и ватную протоплазму, под названием русский народ.
joseph_gebbels 15 сентября 2018 | 10:51
leonidoff_leonea: "отберут ядерное оружие" Ну попробуй, если силенок хватит.
wuwer 15 сентября 2018 | 11:09
joseph_gebbels: Да мы сами оружейный плутоний продадим кому не попадя
Чай уже не девочки - в первой чо-ли?
У нас в Ё-бурге ..половина руководства (из военных предприятиях) в СИЗо отметилось...они там, как на работу ходили отмечаться
А фигли, бешеное бабло валят.....воруй - не хочу...а спросить с некого, всё засекречено
suren_112 15 сентября 2018 | 11:15
wuwer:
Скажу больше. ЯО России и нужно. Достаточно подорвать все свои ядерные АЭС, чтобы вымерло пол мира.
wuwer 15 сентября 2018 | 11:25
wuwer: ППЦ... на военке, ...коммерческого директора за халатность в особо крупных размерах (хищение нескольких миллионов) сажают...
он выходит по УДО через 3 месяца!!!!
Его принимают тут же ...начальником производства!!!
Работягам с марта месяца зарплату не платят...ибо всё уже своровано
Обещалкин же обещал повысить ещё вливания на военку - так что работяги ждите....может вам и обломятся остатки, что не успели разворовать
dunai10 15 сентября 2018 | 10:57
leonidoff_leonea: Теперь наконец-то рашку объявят террористическим государством, выгонят из Совбеза ООН, ВТО, ЮНЕСКО, лишат права вето, т отберут ядерное оружие.
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"И тут Остапа понесло".
bmrt 15 сентября 2018 | 11:41
leonidoff_leonea: к сожалению, ядерное оружие, украденное в своё время в США, отобрать мировому сообществу не удастся. Это последняя скрепа путинского режима.
xxxapek 15 сентября 2018 | 11:22
kryimzdick:
Всё как в Дне Опричника - даже в тыл долбятся, как выяснилось
danko1 15 сентября 2018 | 10:37
traxau_okurka: Перовым Путин выставил себя на посмешище и презрение, соврав по обыкновению о том, что к разведке они не принадлежат, а обыкновенные бизнесмены.
leonidoff_leonea 15 сентября 2018 | 10:45
danko1:
Поздно уже Путину разгонять разведку и диверсионные службы. Путин видимо сам ошарашен, что спецслужбах работают такие идиоты как Петров и Бошаров.
tvitov66 15 сентября 2018 | 10:50
leonidoff_leonea: а чо он сам дебилов крышует? Или за язык кто тянул?
suren_112 15 сентября 2018 | 10:57
tvitov66:
Я думаю, что эти дебилы, совсем не дебилы. С спецшколах есть целые курсы по артистизму. Это намеренное упоминание шпиля, о котором этот агент рассказывал как идиот, бросается в глаза. Их выражение лица, как они не старались, не соответствовало их идиотским речам и кретинизму. Создавалось впечатление, что они из последних сил показывали свой идиотизм, что выдавала их чрезмерная потливость.
don_ballon 15 сентября 2018 | 11:08
suren_112: Да ладно вам. Обычные исполнители, низшая каста, настоящей разведывательной работы делать не в состоянии. Скорее всего, выходцы из общевойсковых частей. Не надо усложнять. Зачем им играть идиотов, если и так нет ни следа интеллекта? Их выступление-глумливый троллинг Путинаи только.
suren_112 15 сентября 2018 | 11:13
don_ballon:
Их выступление-глумливый троллинг Путинаи только.
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Тогда у Путина ничего не остается, как пристрелить этих троллей. Путин насмешек над ним не прощает.
kryimzdick 15 сентября 2018 | 11:15
suren_112: Не надо искать сложных объяснений того, что объясняется просто идиотизмом, запасы которого бесконечны
suren_112 15 сентября 2018 | 11:19
kryimzdick:
Согласен. Славяне действительно не обладают сложным мышлением.
Они так-же не обладают логическим мышлением, в силу чего Запад никак не может утилизировать это дикое варварское племя.
vedma2017 15 сентября 2018 | 11:33
leonidoff_leonea:
У этих идиотов еще и начальники - идиоты, и заказчик - идиот.
suren_112 15 сентября 2018 | 11:36
vedma2017:
Увы. У этих идиотов и жертвы оказались идиотами.
suren_112 15 сентября 2018 | 10:50
traxau_okurka:
Нет такой спецслужбы ГРУ.
Маленькая ложь, вызывает большое недоверие (Вальтер Шеленберг)
Своей маленькой ложью, вы подрываете и без того хрупкие наши либеральные всходы в этой дикой Орде, под названием Россия.
leonidoff_leonea 15 сентября 2018 | 10:39
Ужас. Кто сегодня работает в российских спецслужбах.
Ай Кью этих ликвидаторов приближается к плинтусу.
А ведь эти спецслужбы еще несколько лет назад превосходили все спецслужбы мира вместе взятые.
С такими спецслужбами России осталось два-три года. А потом США насадят России демократию по самое не балуй и поставит московитов на колени.
alger 15 сентября 2018 | 10:49
leonidoff_leonea: про насадят так аки похоже, а вот с дермократией -
так не выходит каменный цветок в обеих Зимбабве
suren_112 15 сентября 2018 | 11:00
alger:
Я думаю, что русские генетически не предрасположены к демократии и западным ценностям. Насаждай демократию, не насаждай, это без толку. Не для тех австрийский художник строил газовые печи.
kryimzdick 15 сентября 2018 | 11:16
suren_112: ну пачамужа? Как только русские попадают за границу, они сразу демонтсрируют отличную адаптацию к западным ценностям.
suren_112 15 сентября 2018 | 11:23
kryimzdick:
Не верьте этим варварам, они искусно претворяются, они вас коварно обманывают.
Отсутствие интеллекта, русские восполняют хитростью, коварством, интригами.
alger 15 сентября 2018 | 11:37
kryimzdick: так у них на границе лишнюю хромосому - чик-чик
alger 15 сентября 2018 | 11:42
kryimzdick: и в догонку.
может евреи давно знали где она расположенна и при рождении обрезали.
хотя....., с арабами это не работает или мало режут
jamba 15 сентября 2018 | 10:40
Вчера, Симоньян (т.н, журналистка!!) заявила, что интервью было первым и последним! Тем самым, она де-факто подтвердила, что была частью "спецоперации" по дезинформации!)).
suren_112 15 сентября 2018 | 11:09
jamba:
Вполне возможно, что Юлия Скрипаль тоже работала на российские спецслужбы, а сам Скрипаль, тройной агент.
То есть он косил в Британии, что он за демократию и против России, а сам был заслан, с отличной легендой для разведывательной деятельности в пользу России. Когда в Британии это узнали, то решили его нейтрализовать. Но приехала Юлия, и имитировала так называемое отравление. У спецслужб есть спецсредсво, употребляя которое, человек 48 часов выглядит как мертвый. Скрипали надеялись, что когда они будут доставлены в морг, там их российские спецы выкрадут и доставят в Россию. Но Британия сломала весь коварный план Кремля. На место "трагедии" был срочно доставлен Новичок, их ближайшей химической лаборатории, и разбрызган по всему району. Так Лондон сломал коварный план Кремля.
bmrt 15 сентября 2018 | 11:46
jamba: Путинская орденоноска волоокая Симоньянц своим "интервью" только подтвердила дурную, низкого уровня работу т.н. силовиков России в попытке убийства.
pedrobutylkovich 15 сентября 2018 | 10:42
Очевидно же, что С.С. - это Сергей Скрипаль!
Хайли Лайкли, ёптать!
mymymy 15 сентября 2018 | 10:46
pedrobutylkovich: Да не, С.С. - это семья Скрипалей!
Именно поэтому они срочно и купили билеты после покупки билетов Юлией.
zurich_106 15 сентября 2018 | 10:51
pedrobutylkovich: mymymy: Поварята, опять ветку просрали, дармоеды, совсем от рук отбились.
dsa_dsf 15 сентября 2018 | 11:14
pedrobutylkovich: ептить так пусть лавруша или другие защитники отечества покажут сбрехавшимся англичанам настоящие, родина веть в опасности, сидеть и вонять "а это все фейки русофобские" как то уже поздно, щас веть санкции новые впаяют мама негорюй, а то и вовсе вовку обьявят пособником терроризма
wuwer 15 сентября 2018 | 11:02
))) ППЦ .. взяточники и спецслужбы.... в одном списке обслуги
Прилегированные, бля
encopresis 15 сентября 2018 | 11:05
Царь или был не в курсе про эту сладкую парочку, ввиду деградации окружения, или это очередная чекистская многоходовочка, окончательная цель которой поставить русский народ в пятую позицию перед некоей "Великой Россией" (которой без Путина нет), т.е. введение крепостного права, наследной монархии и дворянства.
ed10075 15 сентября 2018 | 11:07
Увы, но в этом пердимонокле с двумя клоунами как в капле воды отразилась вселенная под названием Россия. В нем и спецслужбы продемонстрировали полный непрофессионализм, и глава государства с его заявлениями о двух простых бизнесменах в очередной раз показал и свою недалёкость, и что верить ему категорически нельзя.
suren_112 15 сентября 2018 | 11:28
ed10075:
Уверен, Россия до конца года не дотянет. Нам либералам надо активизировать свою протестную деятельность. Запад сейчас будет нам активно помогать, и морально, и материально. Надо брать власть. На 86% ватной быдломассы надежды никакой нет. Они нас люто ненавидят, и способны устраивать массовые погромы либеральной оппозиции вместе с леваками, НОДовцами, казаками и чеченскими головорезами.
eduard53 15 сентября 2018 | 11:11
Вот блин! Эти нагло-саксы, выдавая свою нарытую инфу в час по чайной ложке, вконец запутали-загоняли наших кремлядей, мидаков, пропагандонов ..., у к-ых сейчас опять круглосуточная запарка - пекут очередную отмазку. Вестимо, сегодня мы услышим от запаренных что-то вроде: "Подумаешь - штамп "СС"! Да нас завсегда такой ставят потеющим в телеке геям".
suren_112 15 сентября 2018 | 11:32
eduard53:
Вот блин! Эти нагло-саксы, выдавая свою нарытую инфу в час по чайной ложке,
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Слушай ты, руссотуристо, ордынец вонючий, еще раз назовешь англичан нагло-саксами, получишь вирус на свой комп. Да такой, что не сможешь от него избавиться, как бы ты свои компьютеры не менял. Понял путинский ушлепок?
perestarok 15 сентября 2018 | 11:25
" где документы получают либо привилегированные лица за взятку"
Привилегированные лица получают документы без взяток. Ну что же такое незнание России.
cromwel 15 сентября 2018 | 11:50
Ой, а я то уже чуть было не поверил что они фитнестренеры и педики! Ну надо же, какая интрига....