В Киеве совершено нападение на судью Сергея Дячука, который проводит слушания по делу об убийствах на Майдане
В Киеве совершено нападение на судью Сергея Дячука, который проводит слушания по делу об убийствах на Майдане в 2014 году. Нападение произошло минувшим вечером. Судья находится в больнице. Других подробностей нет. Нападавших задержать не удалось, сообщает «Медуза».
Совет судей Украины сообщил, что Дячуку ранее поступали угрозу, которые он связывал с профессиональной деятельностью. По делу, которое рассматривал Дячук, проходят пять бывший бойцов «Беркута». Их обвиняют в массовом убийстве и совершении теракта. В деле 157 пострадавших и более пятисот свидетелей.
Комментарии3
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danko_durka 15 сентября 2018 | 10:44
Хохломрази майданутые. Что возьмёшь.
danko_durka 15 сентября 2018 | 10:46
danko_durka: где данко1 спец по майдану?
veniy_diktov 15 сентября 2018 | 11:17
danko_durka: Где - где? Секиль теребит перед очередным клиентом, завлекая оного в кроватку!