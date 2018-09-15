В самопровозглашенной ДНР задержан подозреваемый в убийстве руководителя республики Александра Захарченко
Об этом сообщает РИА со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина. По его словам, задержанный дал показания. Пушилин утверждает, что убийство Захарченко было осуществлено СБУ при содействии западных спецслужб. «Для всесторонней помощи и содействия в расследовании мы обратился к правительству России. Такая помощь сейчас оказывается», — добавил Пушилин.
Захарченко погиб 31 августа при взрыве в одном из кафе в центре Донецка.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kryimzdick 15 сентября 2018 | 10:33
Шо, опять? Они там уже пол-Даунецка задержали
traxau_okurka 15 сентября 2018 | 10:35
kryimzdick: ДНР и ЛНР должны объединиться,
И название просится — Объединённые Донбасские Умираты.
«При Захарченке нас кликали "куриным войском", было обидно, но терпимо, а когда пришел Пенис Душилин нас стали называть "мастурбатырами", что нестерпимо больно", – жалуются ополченцы ДНР.
danko1 15 сентября 2018 | 10:41
traxau_okurka: Пушилин и раньше постоянно в Москве сидел.
И такой дурак, что в интервью на Дожде открыто хвастался о встречах в Кремле и с Матвиенко, где указания получал. Даже о том, чем занимался в мирное время, куроме создания МММ в Украине, ничего не смог сказать.
Но как его Кремль любит, если подарил ( продал по символической цене за 1 рубль) детский санаторий
danko_durka 15 сентября 2018 | 10:48
danko1: старуха из маями бредовая. Ты спец в пушилене? Проснулась? Не стёрлась?
lager23 15 сентября 2018 | 10:57
danko_durka: Сетевой троллинг — явление неновое, можно сказать, привычное. Однако фигуры самих провокаторов далеко не всегда легко узнаваем, да и зачем это надо, если есть Дурка?
veniy_diktov 15 сентября 2018 | 11:22
danko1: Что бабушка Пушилин и тебя препетушил в шоколадное очко? Сочувствую бабушка я вашим педерастам попавшим под кожаный шприц Пушилина. Хотя вам педерастам какая разница под ком, главное чтобы кожаный шприц вам до гланд доставал.
alger 15 сентября 2018 | 10:42
kryimzdick: вот же честные сотрудники этих спецслужб,
нет чтобы тикать на Вкраину, так похоронить же должны
не то что солсбериские туристы
seryj_wolk 15 сентября 2018 | 10:57
alger: В ОРДЛО работают крепкие профессионалы. Сразу же после взрыва 10 человек взяли, и те признались. И вот теперь, кого ни схватят, тот сразу признается. Хорошо учились у приезжих следователей, да и сами умелые.
alger 15 сентября 2018 | 11:34
seryj_wolk: и это еще главные дознаватели с шампанским не подехали
luger_max_otto 15 сентября 2018 | 10:48
Может, Сурков- Дудаев туда приехал?
sbk 15 сентября 2018 | 10:40
Там в тот же день кучу убийц задержали. Сейчас, видимо, самого главаря?
beregov_net 15 сентября 2018 | 10:43
Солсберецкие ?
harra 15 сентября 2018 | 10:46
beregov_net: Полюбасу )))
bi6f00t 15 сентября 2018 | 10:46
ШО, ОПЯТЬ?!!!
chimp2013 15 сентября 2018 | 10:48
Пушилин сегодня главный там... Так кому выгодно было убийство. А, ну да США. Так , зачем деньги тратить на расследования.
lager23 15 сентября 2018 | 10:51
Пушилин, это повод сходить в ресторан..!
cite 15 сентября 2018 | 10:53
Это дело рук японских фашистов, их месть России за острова, истинно говорю вам!
atl 15 сентября 2018 | 10:56
"Мы обратился" (с) Пушилин коронован на царство и теперь говорит о себе в третьем лице ? Или опять на Эхе десант жертв ЕГЭ ?
kaputvsemu 15 сентября 2018 | 11:00
Точно, это всё СБУ! За СБУ стоят западные спецслужбы, за ними стоят иллюминаты, а за ними жидомассоны, а там уже и рептилоиды. В общем, выстроилась большая такая очередь на ликвидацию куриного алкаша.
croaker 15 сентября 2018 | 11:03
Главное, не переусердствовать,а то ещё в убийстве Кеннеди признается, участии в расстреле Николая 2-го и в подготовке покушения на Путина с Кириллом.
put__out 15 сентября 2018 | 11:05
По ходу готовят общественное мнение и повод к новой агрессии в Украиу, вот и РПЦ поддержит...