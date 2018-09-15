В России сегодня пройдёт массовое спортивное мероприятие Кросс нации
Из ряда регионов приходят сообщения о том, что на него заставляют прийти студентов и бюджетников.
Большинство людей в массовом забеге участвуют добровольно. Но есть и случаи принудиловки. К примеру, выходить на Кросс нации согласно сообщениям в соцсетях заставляют студентов ряда учебных заведений, которые к спорту не имеют никакого отношения. Так есть разнарядки для учащихся авиационных техникумов, студентов гуманитарных колледжей и других учебных заведений в ряде регионов. Участвовать в Кроссе нации кое-где принуждают и преподавателей вузов. При этом в положении о Всероссийском дне бега — документе, который появился относительно недавно, указано, сколько человек должно участвовать в забеге в том или ином регионе. Так в Москве это число составляет 15 тысяч, в Подмосковье втрое меньше. В Карелии для участия в Кроссе нации достаточно семисот участников. На Чукотке хватит и пятисот, а в Ненецком автономном округе в спортивном мероприятии должно участвовать не меньше двух сотен человек.
Впервые Кросс нации провели в 2004 году.
Комментарии3
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traxau_okurka 15 сентября 2018 | 10:09
Заставляют? Предлагаю ответить заставляльщикам гордо поднятым средним пальцем))
vladimirbelarus 15 сентября 2018 | 10:14
Крест нации, это я понимаю. Обман, ложь и принудиловка - совок в расцвете. Несите свой крест сами.
timber_head 15 сентября 2018 | 10:15
Кросс Нации, Марш Нации, Восторг Нации, Гордость Нации... Где-то это все уже было. В первой половине 20 века.