В России сегодня пройдёт массовое спортивное мероприятие Кросс нации

Из ряда регионов приходят сообщения о том, что на него заставляют прийти студентов и бюджетников.

Большинство людей в массовом забеге участвуют добровольно. Но есть и случаи принудиловки. К примеру, выходить на Кросс нации согласно сообщениям в соцсетях заставляют студентов ряда учебных заведений, которые к спорту не имеют никакого отношения. Так есть разнарядки для учащихся авиационных техникумов, студентов гуманитарных колледжей и других учебных заведений в ряде регионов. Участвовать в Кроссе нации кое-где принуждают и преподавателей вузов. При этом в положении о Всероссийском дне бега — документе, который появился относительно недавно, указано, сколько человек должно участвовать в забеге в том или ином регионе. Так в Москве это число составляет 15 тысяч, в Подмосковье втрое меньше. В Карелии для участия в Кроссе нации достаточно семисот участников. На Чукотке хватит и пятисот, а в Ненецком автономном округе в спортивном мероприятии должно участвовать не меньше двух сотен человек.

Впервые Кросс нации провели в 2004 году.